Carta de la Plataforma Antigestora de Vox Málaga a Santiago Abascal Conde

Plataforma Antigestora de Vox Málaga (Remitido) Estimado presidente Santiago Abascal Conde:

Escribimos estas líneas con extrema necesidad, tal y como nuestro partido, Vox, se ha presentado siempre allá por donde va. A buen seguro, ya sabes de nosotros. Según Jacobo Vázquez, somos cuatro gatos; para Antonio Sevilla, un grupo reducido de personas dolidas por no obtener la victoria en las primarias; de acuerdo a Antonio Luna, no somos ni afiliados. La única realidad sin embargo es que somos Vox y queremos más a Vox de lo que los miembros de la Gestora alcanzarán a quererlo nunca. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, la Plataforma Antigestora no está contra Vox; antes al contrario, estamos intentando salvar al partido de su caída al abismo en una ciudad donde siempre ha sido referente para nuestros máximos representantes.

Vox Málaga se desangra, Santiago, y junto a Málaga otras provincias donde se ha optado por la misma estrategia errática y suicida por parte de Organización. Lo de colocar a gente supuestamente de confianza, pero sin la menor preparación, no suele acabar bien, pero si encima lo que se “cuela” entre los cargos orgánicos de la Gestora es gente sin escrúpulos, ni ética, con el único interés en colocarse y tener un “carguito”, entonces estamos perdidos.

Valga este escrito para asegurarnos que conozcas la verdad. Si no quieres considerarla tal, que al menos sirva para que reflexiones acerca de si lo que te cuentan Jacobo y Patricia Rueda, sobre la situación del partido en Málaga, es la realidad o tan solo su realidad. Como esos oasis y paisajes en el desierto que solo ellos pueden ver, mientras los afiliados lo que perciben es un terreno seco y estéril en el horizonte. Nuestro mayor temor, Santiago, sería que sí conocieras la verdad, que sí supieras que lo que ocurre en Málaga no tiene pies ni cabeza y aún así lo ampararas. Eso sí sería peligroso y triste para el partido, sobre todo porque lo consideramos la última esperanza de España.

Suponemos, Santiago, que estás informado de la cronología de los sucesos que han tenido lugar en la provincia malagueña. Al menos eso queremos pensar, aunque a buen seguro te lo habrán contado como a ellos les interesa, sesgando información y ocultando detalles que, de creerlos, te haría cambiar la perspectiva de cómo de mal están haciendo las cosas en Málaga.

Porque ya no es que hayan despedido a personas comprometidas con el partido y que no pedían nada a cambio. Fueron despachadas por e-mail y no se le dio siquiera una explicación, cara a cara, de su despido. Solo se les dijo que se había perdido la confianza en ellas. El problema de actitudes de este tipo es que vulneran los códigos fundamentales de Vox, como por ejemplo ocultar casos tan graves como el acoso a menores, a través de whatsapp, de un afiliado, que era además el encargado de abrir y cerrar la sede. Un respetabilísimo compañero, querido y prestigioso, tuvo el atrevimiento de denunciarlo. ¿Y cuál fue la decisión? Suspenderle de amilitancia. Simplemente por alertar de que nuestras hijas están en peligro por un depredador sexual que se jacta aún hoy en redes sociales de seguir siendo militante de Vox, y de que nada ha cambiado.

Hay personas que se han dejado la piel por el partido y con la que no se cuenta. Ni una triste llamada agradeciéndoles al menos el tiempo invertido desinteresadamente para ayudar a Málaga y España. ¿Sabes, estimado presidente, que el anterior vicesecretario de Relaciones Institucionales lleva meses recibiendo invitaciones para acudir a actos sociales en la capital malagueña y que éste, con tal de ayudar a Vox, remite todas esas invitaciones a la sede? ¿A cuántos de estos actos acudió el partido durante estos meses? ¿Se es consciente en Madrid de que la política municipal es muy distinta a la nacional? Se requiere conocimiento de la ciudad, de su día a día, de sus problemas latentes. Se necesita que la gente de los barrios conozca, ya no solo a los grandes líderes que tenemos en Madrid, sino también a los que quieren liderar esta gran capital española. Esta gestora no ha estado en ningún acto de la ciudad, más allá de una bochornosa foto donde algunos sacaban pecho por haber donado sangre. ¡No se puede ser más miserable!

Eso si, la Gestora, con Antonio Sevilla al mando y bien coordinado por Patricia Rueda y Jacobo Vázquez, se ha dedicado a nombrar a un sinfín de cargos a dedo, en muchos casos teniendo conocimiento de ellos solo a través de un curriculum vitae enviado por mail. También se han nombrado cargos procedentes de otras formaciones políticas y que se han afiliado al partido sólo y exclusivamente para dicho fin. Algunos, al encontrarse con un partido bien distinto al que esperaban, decidieron dimitir, incluidos miembros de esa a la que ahora llamáis “Ejecutiva Provincial”. Mucho cargo, mucha foto y codazos en la sede, pero nula actividad en Málaga, con la gente del pueblo, con aquellos que tienen que decidir si confían o no su voto a Vox.

Falsas acusaciones a compañeros, puñaladas por la espalda, desinformación a los afiliados, acoso sexual, poca o ninguna aparición en actos sociales, impagos de cuotas, grupos municipales sin apenas contacto con los vecinos, escasa o casi nula asistencia a actos del partido tales como la caravana automovilística, mesas informativas que son la constatación de una militancia refractaria a la Gestora, dirigentes que proyectan una imagen patética en sus intervenciones públicas… son algunos ejemplos del fracaso de una dirección repudiada mayoritariamente por las bases. Y por si fuera poco, el 30 de julio vivimos uno de los momentos más bochornosos que puede vivir un partido. Lo protagonizó Antonio Luna, al denunciar ante la policía a los afiliados que nos manifestamos frente a la sede de forma pacífica. Dijo que no éramos afiliados de Vox, extremo que la policía pudo constatar como falso. ¿Se puede ser más miserable que echar a los leones a tu propia gente? ¿A tus afiliados?

Pero es que cuando pensábamos que no se podía caer más bajo, nos hemos enterado que otro de los cargos del partido en Málaga, y no cualquiera, nada menos que el responsable de Comunicación, se dedica a trabajar para el Partido Popular, posando para una foto en un importante evento. Nos referimos a “Jota” Miras, que en junio de este mismo 2021 prestó sus servicios al Partido Popular en el Congreso Provincial del partido en Almería. ¿Hasta cuándo se va a permitir esto, Santiago? ¿Tan duros que nos ponemos (y es necesario) con el PP a nivel nacional, y resulta que en Málaga y Almería tenemos cargos orgánicos que trabajan y cobran del PP? ¿Cómo permite el partido en Madrid que un cargo importante en Málaga perciba dinero del PP? ¿Tenemos al enemigo en casa, Santiago? ¿Te cuentan tus hombres de confianza todo esto? ¿Jacobo Vázquez y Patricia Rueda te explican con honestidad por qué Sonia Crespo tuvo que dimitir? ¿Te explican por qué fue cesado como coordinador en Mijas Alberto González, luego de sus críticas al adoctrinamiento de niños por el lobbi LGTBI o a supuestos intereses urbanísticos en esa localidad de la Costa del Sol? ¿Por qué dimitió un hombre de tan enorme valía como Pedro Barceló o por qué hizo lo propio Marian Hoyos? ¿Cuándo vas a coger el toro por los cuernos?

Confiamos en ti, Santiago. A decir verdad, eres ya el único dirigente nacional de quien nos fiamos para revertir una situación que, de seguir así, nos va a llevar al desastre electoral. Esperamos de corazón que cuando decidas actuar, no sea demasiado tarde. Ya vamos muy por detrás de los partidos de siempre de cara a las elecciones de 2023. Estos partidos asisten atónitos al esperpento en el que se ha convertido Vox en Málaga. En el PP están que no se lo creen. Saben que, de no producirse un drástico cambio en Vox, la hegemonía política de los populares en la provincia de Málaga va a ser arrolladora. Les hemos dejado solos en la carrera por la Alcaldía de Málaga. Y ello por una razón elemental: el partido que podría ser su gran rival, está liderado por gente sin oficio, sin escrúpulos y sin espíritu de trabajo por y para España.

No perdemos la esperanza, Abascal, seguiremos aquí, dando la cara y combatiendo con lealtad y altura patriótica este cúmulo de despropósitos que está hundiendo al partido en Málaga. Nos tendrán siempre en frente, defendiendo al partido, aunque estas personas sin dignidad ni principios usen las siglas de Vox para maltratarnos una y otra vez. Los que de verdad amamos España y nos sentimos arropados por los ideales de Vox, no vamos a desistir en la lucha.

Debes saber, presidente Abascal, que siempre tendrás nuestro apoyo, y el de la mayoría de militantes del partido en Málaga, si finalmente decides poner fin a esta insólita situación que está llenando nuestro partido de vergüenza y oprobio.

Recibe el apoyo y los mejores deseos de la Plataforma Antigestora de Vox Málaga.