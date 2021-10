Carta de Trump, sobre su nuevo grupo de medios: «No podemos confiar en un pequeño número de personas poderosas que desean silenciar a cualquiera que piense diferente»

Donald Trump.- La semana pasada, anuncié la creación de una nueva empresa importante que desafiará el dominio de los gigantes de Big Tech y los jefes de Big Media. Hoy quiero explicar más sobre lo que estoy haciendo y por qué. Para mí, este esfuerzo es mucho más que política. Se trata de salvar a nuestro país.

Estados Unidos siempre ha sido una nación de personas inteligentes, enérgicas e independientes que se enorgullecen de pensar por sí mismas. Admiramos a aquellos que no tienen miedo de decir lo que piensan o de ir contra corriente. Sin embargo, de repente, nos encontramos siendo censurados y dictados por un pequeño grupo de moralistas reprimidos y árbitros autoproclamados de lo que todos los demás pueden pensar, decir, compartir y hacer.

En ninguna otra parte esta censura es más peligrosa y descarada que en las redes sociales, la plaza pública de nuestro tiempo. Hemos visto a médicos de renombre siendo eliminados de las plataformas por contradecir a las «autoridades sanitarias» o cuestionar la narrativa política del momento. Hemos visto a científicos incluidos en la lista negra por compartir pruebas de que la pandemia comenzó en un laboratorio chino. Hemos visto informes vitales sobre los tratos comerciales en el extranjero de Joe y Hunter Biden — información que los votantes necesitaban y merecían escuchar — que fueron despiadadamente suprimidos y borrados de Internet apenas unas semanas antes de las elecciones presidenciales. Y como todo el mundo sabe, hemos visto a un presidente en ejercicio de los Estados Unidos silenciado efectivamente por una pequeña oligarquía de titanes de la tecnología y corporaciones mediáticas «dominantes».

La corrupción de esas plataformas no se puede ignorar. Hemos caído por la «pendiente resbaladiza» de la censura en nuestro país, y los temas que los estadounidenses tienen cada vez más prohibido debatir se encuentran entre los más importantes de nuestros días.

Esta censura salvajemente agresiva y la «cultura de cancelación» no solo es antiestadounidense — tiene consecuencias directas en el mundo real. Las más obvias son las muchas catástrofes que se desarrollan bajo la administración actual: la calamitosa retirada de Afganistán, el desastre en la frontera sur, la inflación galopante y la pesadilla del gasto socialista multimillonario, solo por nombrar algunos. En un país que tenía libertad de expresión y un flujo de información libre, nada de esto habría siquiera sucedido — y nadie lo entiende mejor que las personas que hacen la censura.

Sin embargo, el silenciamiento y la cancelación también afectan a nuestro país de formas más sutiles, pero igualmente destructivas. ¿Cuántos estadounidenses ya no confían en una palabra que escuchan de sus líderes, medios de comunicación o funcionarios de salud pública, porque lo único que saben con certeza es que no están recibiendo la historia completa? ¿Cuántos ciudadanos comunes han llegado tristemente a sentir resentimiento por sus vecinos, sintiendo que ahora viven en dos realidades completamente diferentes? ¿Y cuántos millones de estadounidenses se oponen en silencio a tantas tonterías que se nos infligen, pero ven la mano dura de los canceladores y concluyen que su voz no puede hacer ninguna diferencia, o que el costo de hablar es demasiado alto?

La nueva era de la censura es un desastre para nuestro país. Las cosas iban mucho mejor en los días en que teníamos nuestros debates abierta y ferozmente, y luego pudíamos avanzar juntos, como estadounidenses, con ambas partes sabiendo que su voz y sus mejores argumentos habían sido escuchados.

Cuanto más investigaba este problema, más me daba cuenta de que para restaurar la libertad de expresión, tendría que entrar en el mercado una nueva plataforma importante, con el firme compromiso de proteger el debate vigoroso de todos los lados. Pero dado que es difícil y costoso construir una nueva plataforma totalmente independiente de la infraestructura de Big Tech, tendría que ser una empresa de varios años, extremadamente bien financiada. Además, dicha plataforma necesitaría la capacidad de atraer rápidamente a millones de usuarios, dando la bienvenida a unirse no solo a los republicanos, sino también a los independientes y demócratas.

Es un conjunto de desafíos tremendamente difíciles — y me di cuenta que yo podría ser la única persona en Estados Unidos con el megáfono, los recursos, la experiencia y el deseo de hacer que todo suceda. Entonces, con el mismo espíritu de «puedo hacerlo» que siempre ha permitido a los estadounidenses perseverar, eso es exactamente lo que estoy haciendo.

Para enfrentar la censura de las Big Tech, estamos creando una plataforma «Big Tent» (de amplia cobertura): Truth Social. Invitamos a personas de todas las tendencias políticas y de todos los puntos de vista diferentes a que vengan y participen una vez más en el gran debate estadounidense. De eso se supone que se trata nuestro país. A diferencia de las plataformas de Big Tech, no ‘shadow-banning’, ralentización, desmonetización o alteración de algoritmos para manipulación política. No trataremos a los usuarios como ratas de laboratorio para experimentos sociales, ni etiquetaremos puntos de vista alternativos como «desinformación». No silenciaremos a nuestros conciudadanos simplemente porque puedan estar equivocados — o peor aún, porque pensamos que los estadounidenses «no pueden manejar la verdad».

Será tan libre, vibrante, animado y diverso como el mismo Estados Unidos. Y Truth Social es solo el comienzo de nuestros planes. Trump Media and Technology Group también lanzará un servicio de transmisión de video por demanda que compite con la programación de «entretenimiento» cada vez más «despierta» y politizada creada por Big Tech y los jugadores de Big Media. TMTG también ve oportunidades para crear alternativas «a prueba de cancelación» en otras áreas clave que van desde los servicios web hasta el procesamiento de pagos.

Finalmente, no podemos confiar en que un pequeño número de personas poderosas que piensan lo mismo y desean silenciar a cualquiera que piense de manera diferente controlen casi todas las principales empresas de medios, tecnología y entretenimiento en Estados Unidos. Estoy decidido a romper su control sobre las voces del pueblo estadounidense — no solo para mí y mis propios simpatizantes, ¡sino para los Estados Unidos de América!

