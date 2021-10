Carta de un ex militante: Así funciona Vox

Antonio Argüelles.- Si alguien quiere saber cómo funciona Vox os lo voy a explicar.

Para que un partido se mantenga en el tiempo y pretenda hacerse con la derecha y desbancar al PP como es lo que pretende vox (o pretendía porque ya no) necesitas implantarse territorialmente.

Territorialmente significa que debes hacer política municipal y provincial. ¿Qué es lo que hace Vox? Desde Madrid se da una hoja a los concejales con los patrones de Vox. Madrid decide lo que a tu municipio o provincia le conviene. Pongo un ejemplo: Si el PSOE propone algo beneficioso para tu municipio o provincia, automáticamente se va a votar en contra. Por el simple hecho de que viene del PSOE.

Que este partido se haya financiado en su base con 1 millón de euros de un grupo declarado como terrorista aliado del régimen de Sadam Hussein, pues la verdad es que de entrada muy democrático no debe ser. Sobre todo porque ya te condiciona políticamente.

Los puestos orgánicos e institucionales que tiene Vox en su territorio nacional son gente mediocre y que desde Madrid pueden manejar. Esto quiere decir que si vales y tienes conocimientos sobre política o propones políticas municipales o provinciales para el partido y que son buenas la respuesta que te dan es la siguiente: Decide Madrid.

Vox es una estructura piramidal y totalitaria que todo lo decide Madrid. Sí sacas los pies del tiesto, como me dijo mi VCS de Organizacion Territorial, estás fuera.

Otro problema que tiene Vox es la cantidad de fascistas y de extrema derecha hay en sus filas; y ¡OjO! Que no estoy diciendo que Vox sea un partido de extrema derecha, sino que hay en sus filas mucho extremista que se piensan o creen que Vox tendrá algo de poder con el PP de Pablo Casado.

Vox es un partido que se creó para el lucro de 4 ó 5. El final de Vox será como mucho entre 12 ó 20 diputados en el Congreso. Solo se quedarán los fanáticos.

El otro día estuve en el acto de Loja de Macarena Olona y la verdad es que habló de todos menos de la caza y la agricultura. Era otro discurso más de odio contra Podemos y los comunistas que están en el gobierno y que son peligrosos para la democracia, al igual que Vox. Este partido solo tiene discurso nacional. A tu pueblo, Vox le importa una mierda, a tu provincia Vox le importa una mierda, y a este país Vox le importa una mierda. Vox se creó para llevarse los votos descontentos de la derecha de este país. Fueron listos, la verdad que debo reconocerlo. De aquí a 8 años será otra cosa. Vox bajará. ¿Por qué? Muy sencillo. Vox ha llegado a la cota de votantes. No pasaran de 52 escaños, por mucho que la gente piense que sí. No hay peor ciego que el que no quiere ver.

Voy a poner otro ejemplo: En Andalucía VOX ha pegado más bandazos que Pedro Sánchez en el gobierno. No sé cuántas veces ha cambiado de posición de si apoyar o no los presupuestos de Andalucía.

Así que si alguien piensa que estoy desencantado por Vox porque no he ascendido o no me han dado un carguito deberían de saber lo siguiente: por encima de mis principios y deis valores no va ni DIOS.

Aquí en Granada las elecciones primarias de Vox están suspendidas por irregularidades, a la espera de sentencia firme. Estoy deseando que salga la sentencia para que se demuestre que Vox es una estafa como partido democrático.

No hay ninguna diferencia entre Vox y Podemos. Populistas los dos hasta más no poder. El otro día coincidí con un parlamentario andaluz y dijo y cito textualmente: “A vox no le queda más de 4 años” La verdad es que se coló, yo le di 8 años.

Bueno, ya está todo dicho y argumentado. Ahora saldrán las bestias analfabetas a decir que soy socialista o comunista. Pero la verdad es que soy un ciudadano joven de 29 años que ve la precariedad laboral que este país sufre y que nuestro futuro está en peligro. Creí que Vox era el cambio, pero es una estafa más grande que Pedro Sánchez.

Podría seguir argumentando porque Vox va a acabar reducido como Ciudadanos, pero creo que con lo que he expuesto es suficiente.

Sobre todo, para las personas con criterio y autocrítica que no se dejan llevar por la propaganda de los partidos políticos. El resto que siga levantando el brazo y argumentando que Vox es el cambio