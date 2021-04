Carta de un militante: «En VOX MÁLAGA hay afiliados de primera y los demás no existen»

Miguel Ángel González Gómez.- Hoy por desgracia y muy a mi pesar, he podido comprobar que en VOX MÁLAGA hay afiliados de primera y los demás no existen. Hace un momento me ha llamado una amiga y me comenta que ha visto en el pueblo a gente de VOX en una mesa con carpa y que si yo sabía algo e iría; la verdad, me he quedado a cuadros. Es indigno, vergonzoso y desde cualquier punto de vista nada ético. No entiendo cómo el coordinador de zona, José Luis Jiménez Blanco, no ha tenido la decencia ni la vergüenza de llamar a los afiliados de la localidad avisándoles de la mencionada mesa, lugar y horario.

Con esto vienen a demostrar lo poco que se merecen que sigamos pagando una cuota y continuar como afiliados ó quizás eso es lo que van buscando, pero sea como sea este Cogep y sus cargos no están a la altura, jamás se hicieron así las cosas y es penoso ver a los tuyos cómo están creando un clan en el cuál no tienen cabida todos.

Creo que lo de hoy puede ser el punto de inflexión para pensar seriamente dejar de pertenecer, después de todo lo trabajado, a este partido, al menos mientras en Málaga no cambien las cosas, hoy siento vergüenza ajena y propia.