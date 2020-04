Carta de un multado por saltarse el confinamiento: «Me pregunto si ir a comprobar mi local, mi única fuente de ingresos, no es tan importante como pasear al perro»

Alejandro Gallardo.- Como muchas otras personas en España, soy autónomo. Me dedico a la hostelería y en este momento tengo cero euros en mis cuentas de empresa y personal.

Como tantos otros, me paso las mañanas rellenando formularios y papeles que, de momento, no me han llevado a ningún lado en todo el tiempo, más de un mes, que llevo sin trabajar.

Mi gestor está dandole vueltas al asunto para que el crédito de cinco mil euros que intento gestionar me salga a un tipo de interés bueno en el banco.

Y para colmo hoy me han denunciado a menos de 500 metros de mi casa, cuando me dirigía a comprobar el estado de mi local. Fue un policía municipal que no ha querido siquiera comprobar la documentación que llevaba encima. Y que además me ha preguntado varias veces si «le estaba vacilando», además de decirme que «reclame al Gobierno los x kilos de langostinos que que se puedan echar a perder estos días», en lo que me ha parecido un regodeo y un absoluto abuso de autoridad. Mi negocio es un negocio pequeño y humilde que no vende langostinos ni mucho menos.

No solo esto, sino que también me ha lanzado un «haberlo previsto antes» que no logro descifrar aún. ¿Qué tengo que prever cuando se declara un estado de alarma de un día para otro? ¿Gastarme dos mil euros 2.000€ en cámaras de vídeovigilancia para poder ver el local desde mi sofá?

A pesar de suplicarle que no me denunciara, de comentarle mi situación económica y que apenas vivía a 500 metros y me podía dar la vuelta sin más, me he encontrado con un rotundo «no me importan los autónomos ni los 0 ingresos que tenga».

Me ha dicho que es la gente como yo la que pone en riesgo a la población y que por mi culpa, por estar hablando conmigo, sus padres podrían contagiarse.

Yo entiendo que puedan estar haciendo su trabajo, pero yo me pregunto si ir a comprobar mis instalaciones, que son la única fuente de ingresos que tengo, no es tan importante como sacar a pasear al perro.

Solo de pensar en el papeleo que me pueda suponer reclamar mermas al gobierno ya me hace plantearme si merece la pena continuar con mi proyecto.

* Alejandro Gallardo Segado vive en Madrid.