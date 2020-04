Carta de un obrero de la construcción: «Con las actuaciones del Gobierno en esta crisis solo nos empuja a no facturar»

Andréi Valentín Ratoi.- Llevo parado desde que se declaró el estado de alarma. Me dedico a la construcción y cuando esto empezó me puse a echar cuentas de todas las cosas que tenía pendiente de cobrar de hasta dos meses anteriores de trabajo. Entonces, el 18 de marzo, ya tenía todos los pagos facturados, aunque muchos clientes no me los han pagado por el miedo de una crisis.

¿Qué significa esto para mi? Pues que, por tener facturas emitidas en marzo, no cumplo con el requisito de poder declarar pérdidas de más del 75 por ciento en comparación con el último semestre y no puedo presentar cese de actividad. Encima, por las facturas no cobradas ahora tengo que pagar el IVA de mi bolsillo o pedir dinero prestado porque si no, no salgo adelante.

En pocas palabras, el Estado es mi socio pero solo da la cara en los papeles cuando tiene que cobrar.

Yo siempre he sido consiente de que hay que pagar impuestos para que funcione todo, pero con las actuaciones que hace el Gobierno en esta crisis solo nos empuja a no facturar.

* Andréi Valentín Ratoi es inmigrante rumano, se dedica al sector de la construcción y vive en Madrid.