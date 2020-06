Carta de una madre: «El Gobierno debería regular el teletrabajo y la conciliación familiar»

Cristina Rodríguez Ruiz.- Tengo 34 años y soy mamá de dos niños, de tres y cinco años. Como muchas familias y mujeres, durante esta cuarentena me he sentido sobrepasada.

Los niños han sido un ejemplo de adaptación brutal y lo han llevado increíblemente bien, pero no se ha pensado en las familias.

Yo he tenido la opción de teletrabajar. Pero han sido jornadas maratonianas, en las que me ponía a trabajar a las 6 de la mañana para poder avanza antes de que los niños despertaran. Porque, por supuesto, tengo que hacerles el desayuno y demás.

Durante el día, es de locos. Prepara las conexiones para las clases online, juega con la pequeña de tres años que aún no ha empezado el colegio, trabaja…. El problema viene cuando, después de todo el esfuerzo mayúsculo, la empresa me dice que tengo que volver a mi puesto de trabajo al cien por ciento y de forma presencial.

¿Y ahora qué? ¿Quién se ocupa de mis hijos? No tengo guardería porque han decidido no abrir. A la pequeña no puedo apuntarla a ninguna actividad porque no la cogen por su edad. ¿Entonces?

El Gobierno debería regular el teletrabajo y la conciliación familiar. Yo estoy desesperada, porque no sé qué haré dentro de una semana, cuando tenga que volver.

* Cristina Rodríguez Ruiz vive en Barcelona.