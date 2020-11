Carta de una víctima de ETA en el 20 aniversario del atentado que sufrió

Alejandro Urteaga (Remitido) Hoy hace 20 años que sufrí el atentado terrorista en Irún y la verdad es que cada día estoy peor, me destrozaron la vida cuando solo tenia 29 años y desde entonces los dolores han sido mis acompañantes en esta vida. Mucha veces he pensado que mejor estaría en el cielo, pero otras me digo que no puedo porque fallaría a los que han sido asesinados.

Es una lucha que hemos perdido con este gobierno criminal que tenemos, pero sigo creyendo que algún día toda esta locura acabará y que se les dé su sitio a las Victimas del Terrorismo, por lo menos a los que han sido asesinados, porque nosotros aunque no tengamos vida, podemos ver a las personas queridas. 20 años de sufrimiento, operaciones, pruebas, médicos… la vida a veces es un calvario , pero espero que Dios nos tenga un sitio mejor preparado en su Reino.

Seguiré luchando junto a mis compañeros de VOX por cambiar la situación, aunque poco o ningún caso hacen a un simple afiliado como yo , pero mientras tenga fuerzas seguiré peleando en cualquier trinchera.

POR ELLOS, POR NOSOTROS Y CONTRA EL TERRORISMO. Gracias a todos los que de una forma u otra siempre me habéis animado a seguir GRACIAS DE CORAZÓN.