Carta de Xavi Altamirano al nuevo presidente de la gestora de Vox en Málaga, Antonio Sevilla

Xavi Altamirano.- Patricia Rueda, desde luego que el capote de Paula no lo has traído para lidiar con este toro, ni tan siquiera te has echado la muleta a la izquierda para templar los ánimos de esta afición. Has llegado; foto, conversaciones pocas y oír… oír pocos o muy pocos. Poco has trabajado y poco te has mojado.

Se puede entender que no te hayas decidido a colocar a nadie del grupo que os habéis cargado por irregularidades. Bueno. Podemos entender que no te apeteciera mojarte con ninguno de los numerosos y ruidosos grupos que se han formado. Vale. Pero no podemos entender, en ningún caso, tu lejanía, tu distanciamiento y tu frialdad. Has decidido un CEP formado en su totalidad por laristas declarados y por criterio de cercanía. Vaya clase magistral de diplomacia la que has dado en Málaga.

Pero bien, tengo que reconocer, siguiendo con los términos taurinos que tanto le gustan a nuestro líder, que en el ganado que tenías para elegir no había mucho hierro de primera; pero chiquilla, disimula un poco. Has largado todo encima de Antonio Sevilla y compañía y te vuelves para Madrid —que ahora que viene el frío, la calefacción funciona mejor—.

Coincido plenamente, eso sí, con Patricia Rueda en la elección de Antonio Sevilla; del resto del equipo no tengo referencias. Antonio tiene ahora que comerse el chumbo que le dejan calentito: recoger muertos que José Enrique Lara ha ido dejando en las cunetas, que no somos pocos.

Templar la revolución de los viveristas que aún no se han tragado que lo han hecho mal y por eso no están. Volver a convencer a tantos afiliados que se han dado de baja aburridos. Limpiar la imagen de nuestro partido en la provincia tras tantas grescas a las bravas. Ymuchos más deberes.

Pues eso te han dejado a tí, Antonio Sevilla.

Espero que con tu saber hacer como empresario y gestor con experiencia que eres, seas capaz de transformar VOX Málaga en un partido profesional y agradable. Digo agradable por eso de los malos modos y macarradas que hemos tenido que aguantar los afiliados con el anterior CEP. Te toca hacer de nuestra sede un sitio cómodo y atractivo, para que los simpatizantes y afiliados podamos acercar a nuevos compañeros que aportarán savia nueva, que mucha falta nos hace.

Debes olvidar la actitud que has conocido de total adoración a Madrid, de no solo poner alfombras rojas cuando vengan a Málaga nuestros lideres, sino alguna piedra de vez en cuando y transmitir las opiniones de los afiliados que ya dependen de ti. Hay que cambiar esa actitud de los busca puestecitos y los mamanabos que caracteriza ahora a este partido. Sé tú mismo y dirígenos con acierto, tú puedes.

Antonio Sevilla, has empezado con sabia postura al darle a Alerta Digital la importancia que su potencial informativo tiene, lo contrario derrumbó a vuestros oponentes en las primarias. Tienes todo mi apoyo personal y la ilusión de muchos. Somos también muchos los que pensamos que la cordura se ha instalado en VOX Málaga; tienes bastante trabajo por delante. ¡Suerte, amigo!