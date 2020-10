Carta explosiva de Altamirano a los militantes de Vox Málaga: «Es posible que me hagan echar de menos a Lara, que a ese sí se le veía venir»

Xavi Altamirano (Remitido) A ver cómo lo explico para que se enteren. «No comulgo con ruedas de molino», y la razón es de quien la tiene y no de quien con argucias pretende tenerla. La razón es de Armando Robles. Ha sido engañado sistemáticamente durante toda la campaña con las atenciones y falsos afectos demostrado por Enrique de Vivero y alguno más de su equipo, prometiéndole lo que nunca han cumplido. Y ahora pretenden que se calle, que reciba una compensación económica, y aquí no ha pasado nada ¿Quiénes se creen que son?

A cambio de todo su apoyo, Armando Robles solo pidió unas declaraciones y se la han negado. Y ahora, desde su Alerta Digital, desde su sillón que es suyo y con su valiosísima pluma, que también es suya, escribe lo que le sale del alma. Y vosotros a tragar que para eso lo habéis hecho así de mal.

A mí ayer se me invitó a callar a cambio de incorporarme a no sé qué. Se intentó callarme utilizando a una persona que ya conocíamos por haber estado presente, sin tener que estarlo, en la reunión que mantuvieron Enrique de Vivero y Martín Ortega en la precampaña; reunión que tuvo lugar en el despacho de este empresario en Málaga. Pues bien, estoy convencido de que yo tengo un precio; pero ni este señor, ni Enrique de Vivero manejan el puesto con el que puedan pagar mi silencio. Además, hoy me dicen que este señor no esta autorizado por el CEP para hablar en su nombre con nadie y menos conmigo. Por consiguiente, solo puedo llegar a la conclusión de que de Vivero y el nombrado, estén confabulando a espaldas de los demás componentes del CEP. Todo puede ocurrir en este circo.

Voy a seguir siendo crítico por el bien de mi partido; sí, de mi partido, a ver si pensáis que ya es vuestro. VOX se debe a sus votantes y mi voto es mío; ese no me lo podéis vetar, como hizo Lara con mi afiliación. Pero estoy convencido de que en algún momento entrará la persona que VOX Málaga necesita. Porque esta nueva incorporación, con sus tretas torpes e infantiles, ya ha demostrado que no se merece estar al frente de este partido al que defiendo y defenderé.

Si alguien pretende callarme, que lo intente dándole la razón a quien la tiene, que lo intente invitándome a trabajar por VOX a cambio de nada, porque nada busco.

Comencé a ser crítico con VOX Málaga, no con ningún otro, pidiendo justicia para Miguel Ángel Jiménez en Benalmádena y a partir de ahí, lo he sido con el anterior CEP hasta la llegada de los acontecimientos que todos conocéis. Estaba convencido de que íbamos a comenzar una etapa ilusionante en Málaga… y no está siendo así. Yo sabía a quién sacábamos, pero no a quién metíamos. Es posible que me hagan echar de menos a José Enrique Lara, que a ese sí se le veía venir.