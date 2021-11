Casado clausura el congreso andaluz con el conflicto entre el PP madrileño y Génova como telón de fondo

Este domingo, Pablo Casado ha clausurado el congreso Andaluz de su partido, en el que Juanma Moreno ha sido reelegido como líder autonómico, y que se ha visto salpicado por la polémica suscitada entre el PP madrileño y Génova. Moreno ha sido arropado por todos los principales dirigentes de la formación, entre los que se encuentra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La líder de los madrileños, que no coincidió con Casado, acudía el viernes a Granada y lanzaba un consejo a Moreno, recomendándole que “vuele libre” y que tome sus “propias decisiones” sobre la convocatoria de elecciones porque siempre ha interpuesto “el interés de Andalucía” al suyo propio. Unas declaraciones que se entendían como una declaración de intenciones hacia Génova y a las que ha respondido este sábado el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

En su visita a Andalucía para respaldar a Moreno, el secretario le ha dicho: “No tenemos que venir de fuera ninguno a decirte lo que tienes o no tienes que hacer. Tú eres libre”. Además, García Egea, que ha evitado responder sobre si hay una estrategia de una parte de la formación contra la dirección nacional, ha asegurado previamente que el PP es un partido “fuerte, unido” en torno a Moreno en Andalucía.

Por su parte, el líder del PP andaluz también ha tenido palabras en clave interna nacional y ha reclamado al partido que se deje “de enredos estériles que no interesan a nadie”. Moreno ha advertido de que el partido solo ha tenido éxito cuando ha estado unido y ha pedido al PP que se centre “en lo importante”, en cambiar al “pésimo gobierno” de Pedro Sánchez: “Solo ese es el objetivo, solo”. Además ha incidido en que los andaluces son “los únicos” a los que se debe: “Yo estoy en Andalucía y solo me importa Andalucía y los andaluces”, apuntaba.

Juanma Moreno, reelegido con más del 98% de los votos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha lanzado este sábado a lograr una mayoría del PP en la comunidad en el congreso autonómico que le ha reelegido por tercera vez líder de la formación regional, un objetivo que quiere perseguir “desde la moderación” y lejos de “la radicalidad”.

Moreno, proclamado de nuevo presidente del PP-A con el 98,98 % de los votos, ha apostado por dar “un paso más”, una vez logrado el Gobierno de la Junta de Andalucía, y quiere convertir al partido en el mayoritario y aumentar también el poder en las capitales, las diputaciones y en los municipios del interior que se les resisten. “Ser moderado conduce a una nueva mayoría para Andalucía, una mayoría social” que no suponga “volver a la casilla de salida”, según el presidente autonómico.

Ante el año electoral que se avecina, Moreno mantendrá a su núcleo duro en la dirección del partido, con Loles López de secretaria general y Toni Martín de vicesecretario general, incorpora a Antonio Repullo como coordinador general y sustituye como portavoz a Elías Bendodo por el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco.

Ha apostado por un partido “transversal, con las ideas claras pero sin verdades absolutas, abierto, permeable, en el que quepa todo el mundo, capaz de admitir argumentos del adversario”. Moreno considera que hay que trabajar “con la humildad necesaria para no caer en la soberbia”, para no cometer los errores de otros. “Tenemos que aprender de nuestros errores y de los demás, al PP no le puede ocurrir lo que les ha ocurrido a otros”, ha advertido Moreno: “Que nadie se duerma en los laureles”.

Comparte este artículo