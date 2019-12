Casado exige saber la “verdad” sobre el informe de la Abogacía del Estado y las filtraciones a ERC y no descarta ir a los tribunales

Más de una hora y cuarto ha comparecido ante los medios de comunicación el líder del PP, Pablo Casado para hacer balance del año que denominó “el de las cesiones a los independentistas” y de un “gran vacío, una estafa también porque no se ha cumplido nada de lo que decía Sánchez en la moción”. Casado indicó que España “va mal” y que se ha gobernado “en contra de España”.

Sobre el informe de la Abogacía del Estado y la presunta filtración un día antes a ERC, el PP aseguró que pedirá la comparecencia de la ministra de Justicia, Dolores Delgado y la de la Abogada general del Estado. “Si viéramos que ha habido alguna filtración a ERC antes de que el Tribunal Supremo supiera el informe, es constitución de delito”, aseguró Casado que exige “saber la verdad” . Por ello, indicó que cuando comparezca la ministra exigirán “que nos de toda la información de lo que ha pasado”. Es un cuerpo muy numeroso. “Si ha habido una negociación entre los delincuentes y la Abogacía que debe defender al Estado de los delincuentes haremos todas las medidas legislativas y sociales para denunciarlo”, ya que exige que se esclarezca lo que ha ocurrido. “Tenemos que saber qué ha pasado y si ha habido filtración interesada, no dudaremos en acudir a la Justicia para querellarnos porque podría haberse cometido un delito de la máxima gravedad”. Casado indicó que, lo preocupante sería si el fondo de ese informe de la Abogacía del Estado se habría redactado para “facilitar una negociación de una investidura a pesar de que tratara de una persona condenada por sedición. Lo grave es si se ha filtrado. Lo segundo no lo sé, lo primero me causa muchas dudas” –la fltración-, indicó.

También los populares solicitan la comparecencia de la ministra de Asuntos Exteriores, Margarita Robles y del ministro del Interior, Grande Marlaska para por los incidentes ocurridos en la embajada de México en Bolivia e informen de por qué “cuatro GEO se desplazaron a la residencia de la embajadora”. Casado, que habló esta mañana con el senador boliviano de centro-derecha Óscar Ortiz, líder del Movimiento Demócrata Social y que fue candidato a la Presidencia de Bolivia por la alianza Bolivia Dice No en las elecciones nacionales de octubre de 2019., dijo que en Bolivia siguen en la tesis “publicada hoy” de que probablemente tienen mucha información sobre el germen de Podemos. Además, separándolo, recordó Casado que paralelamente a lo ocurrido con la embajada también tenemos ahora mucha información sobre las fuentes de ingresos de estos partidos venían del crimen y el narcotráfico y hay el rumor de que estarían presionando a países de los que saben cosas de esos partidos -los que habrían financiado-

Investidura

Sobre la investidura y el programa de Gobierno que esta tarde presentará Sánchez junto a su socio preferente Pablo Iglesias, el líder de los populares indicó que “todo indica que en las navidades trata de dar malas noticias” y espera que “no estén corriendo tanto para que un gobierno Frankenstein quede diluido en estas fechas”. Casado recordó que el candidato socialista a la investidura fue “echado” por su propio partido el 1 de octubre de 2016 por intentar acometer un gobierno similar con los independentistas. “Puede que ocurra, no sé si el 2,3 y 5 o la semana siguiente”, dijo Casado y arremetió contra Sánchez porque “no ha querido encontrar otras alternativas”, “porque no ha querido” porque, subrayó, lo que quería “es hacer lo que ya hizo”. La alternativa que le indica Casado es la llegar a un acuerdo en solitario de gobierno con las mismas fuerzas que lo intentó en 2016 y apelar a un voto de Podemos y Cs para gobernar en solitario y ahí tendrá al PP, en los grandes pactos.

Otra de las alternativas es que Cs se abstenga y que Navarra Suma vote a favor , con la condición de que los socialistas rompieran el acuerdo de Gobierno que tienen con Bildu y nacionalistas en Navarra. «¿Por qué no ha explorado esas dos alternativas que ya dijeron en campaña que podrían hacerlo?, se preguntó. Consideró que todo el PSOE «lleva blanqueando esta posición durante 16 años”, excluyendo al PP . Casado insistió en que Sánchez tiene otra alternativa y después «está ahí el PP, para la gobernabilidad· y “cumpliremos”.

Lo que no harán los populares es favorecer un gobierno de Sánchez y de Iglesias, algo que destacó “los españoles entienden” que no hagan vicepresidente al líder de Podemos. “El PP tiene que estar para evitar que ese país se vaya al precipicio por mucho que tenga un jinete que le haga desbocarse”, dijo Casado que aseguró qeu su partido se tiene que mantener en la posición que ha anunciado siempre porque «no hay ninguna salvaguarda y porque ese gobierno, si fracasa, que fracasaría, la alternativa estaría en manos de los partidos más radicales”. “No puedo dejar a España sin alternativa”. “Hay muchísimos elementos, yo no tengo ningún problema personal con Sánchez, ni estoy en el “no es no”, ni he dicho que su partido es una degradación moral” y aseguró que lo que él ha dicho es que “su proyecto para la investidura es contrario al del PP y lo ha formalizado en el Congreso con sus bases. Nos pidió abstenernos porque sí y que no iba a romper su pacto con Podemos”, recordó. Aun así, recordó que hay muchas cuestiones de las que podrían aún ponerse de acuerdo, como con grandes pactos de Estado para los que el PP sigue tendiendo la mano.

Casado aseguró que “hay partidos que en algún momento dado tiene que asumir su suicidio por una causa mayor y el PP no la ha rehuido si tuviéramos la mínima salvaguarda para que se cumplieran unas condiciones”, pero se mostró convencido de que cualquier facilitación de un Ejecutivo de Sánchez duraría lo que duran las conversaciones del mes de mayo cuando le dijo que no podía pactar con Bildu y pactó, cuando le dijo que podrían hacer unos Presupuestos justos “y ni me contestó y los pactó con Podemos los que luego tumbó Bruselas”. Es decir; no se fía de la palabra de Sánchez porque “como los puede incumplir lo hacemos a la inversa. No vamos a votarle para que nos incumpla todo, porque como ha incumplido todo todo el tiempo, no creo que vaya a hacer lo contrario de lo que hizo con González, Rivera, Díaz,….”

Asimismo, ante la investidura inminente Casado se preguntó si “hay vida en el PSOE” y consideró que “Sánchez está agrediendo al propio partido por sus rupturas de consensos básicos” como, por ejemplo en materia territorial. Por ello reconoce como “negativo” la labor del gobierno, pero ·esperanzado porque el PP está fuerte, unido y listo y preparado para volver a gobernar, para retrotraer cualquier actuación lesiva que pueda cometer en este gobierno» y se mostró como “muralla para defender la Constitución”, después de que horas antes el PSOE hubiera firmado ya su acuerdo de investidura con el PNV donde se le reconoce que se impulsará un diálogo para impulsar las reformas necesarias para adecuar el Estado al reconocimiento de las identitdades territoriales.