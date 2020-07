Casado pide un comisionado que gestione los fondos para evitar el ‘peronismo’

En la réplica al presidente del Gobierno en el pleno del Congreso, el presidente del PP, Pablo Casado, ha preguntado a Pedro Sánchez si la “nueva normalidad” es la de los 7 millones de españoles que no pueden trabajar, la de los 45.000 fallecidos por el coronavirus que se niega a reconocer, la de no proveer a los sanitarios de material para no contagiarse o la de hacer oposición a la oposición. Además, ante el anuncio de una “legislatura fructífera”, critica que no lo será para la España moderada, sino para quien ataca al Rey, los que quieren la independencia y los que celebran los acercamientos de etarras.

Casado ha lamentado el silencio del presidente socialista ante las más de 7.000 iniciativas presentadas por el PP y, ante sus dudas de que sean un partido de centro moderado, le recuerda que su pacto con comunistas, independentistas, populistas y herederos de bandas terroristas sí son algo insólito en Europa. Ha instado a Sánchez a dejar de mentir y de engañar, porque ya le tienen calado en Bruselas: “Europa ya le ha puesto el cepo y no puede pretender que nosotros seamos su grúa”.

Por ello, le propone nombrar un alto comisionado para gestionar los fondos europeos para la reconstrucción de manera independiente, de manera que, «desde un punto de vista independiente y profesional», aborde la reconstrucción del país y evitar así «el peronismo y el clientelismo»: «Nómbrelo, pactémoslo».

No hay nada que aplaudir

Antes, el líder del PP había invitado a la bancada socialista a que explique por qué aplaude. «Es un rasgo pueril que vengamos aquí a hacer ceremonias de autobombo», ha criticado en su turno de réplica a Pedro Sánchez en el último pleno del curso político.

«No hay nada que aplaudir ante los datos económicos y de muertos por el virus. Creo que vive en una realidad paralela».

Casado ha pedido «acabar» con los «triunfalismos» para abordar los «rebrotes» más allá de la «pasividad» que demuestra el Gobierno, en opinión del presidente popular. «España ya es el país más descontrolado de la Unión Europea».

«Europa no es un club neutral. España necesita ya que haya una política de sensatez en convergencia con otras políticas europeas»

«Esto es un déjà vu de marzo», ha advertido el líder del PP, que ha vuelto a trasladar al presidente del Gobierno sus propuestas para activar España.

Sobre el fondo de recuperación europeo, Casado ha afirmado que se trata de un «rescate en toda regla» y ha afirmado, parafraseando a Sánchez, que el Plan Marshall del que el presidente del Gobierno presume de haber impulsado ahora en Europa fue entonces aprobado para «evitar los comunismos, no para patrocinarlos».