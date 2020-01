Casado reclama la dimisión de Ábalos y se reunirá con Guaidó

Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y socio de Podemos ha querido escenificar su desprecio al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó y se ha negado a recibirle lo que no impedirá que sea recibido en el Ayuntamiento de Madrid con honores de Jefe de Estado. Además, el alcalde José Luis Martínez Almeida le entregará la llave de Oro de la ciudad.

«Nosotros no nos escondemos. Nosotros no tenemos que estar en salas secretas en el aeropuerto, reuniéndonos con personas que no pueden pisar suelo europeo como ha hecho el ministro Ábalos», indicó el alcalde Madrid. Por ello, insitió al ministro Ábalos a dar explicaciones «más allá de intentar tomarle el pelo a los españoles, diciendo que paró a saludar a un amigo íntimo» y se preguntó cómo es posible que el Gobierno de España se reúna con una persona que no puede pisar suelo europeo.

El expresidente del Gobierno José María Aznar mantendrá un encuentro en el Ayuntamiento de Madrid con el presidente encargado de Venezuela poco antes del acto de entrega de la llave de Oro y después asistirá al acto donde coincidirá con otros cargos como el presidente del PP, Pablo Casado –con quien también mantendrá Guaidó un encuentro– o la líder de Cs, Inés Arrimadas. El líder de Vox, Santiago Abascal, no podrá ver este sábado a Guaidó porque estará en San Sebastián en un homenaje a su excompañero del PP vasco Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA hace 25 años, pero Vox estará representado por su portavoz en el Congreso, Espinosa de los Monteros y el portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith.

PP, Vox y Cs han lanzado también su ofensiva contra el Gobierno en el Congreso y parlamentos autonómicos después de confirmarse que el ministro de Transportes se había reunido con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas y exigen la dimisión del ministro «de inmediato».

El líder de los populares, Pablo Casado aseguró que, si Ábalos sabía que la vicepresidenta venezolana estaba en el aeropuerto, el ministro «debería haberlo denunciado». Por ello preguntó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que aclare «de qué lado está, si con la democracia venezolana o con el tirano» de Maduro. Además, los populares presentarán en toda España una moción de apoyo a Guaidó que pide el relevo de Ábalos y con la que busca que se retraten tanto barones y cargos municipales del PSOE. Casado aseguró que Pedro Sánchez debe dar explicaciones. «Los españoles no merecemos que el Gobierno nos mienta. No puede ser que algo que está preocupando a nuestros socios comunitarios se oculte. Si se acaba demostrando que se reunió, Ábalos no puede seguir un día al frente del Ministerio». Para Casado, es imposible que el encuentro entre Ábalos y la vicepresidenta venezolana fuese «fortuito». «A los ministros se les recibe a pie de pista, en el pabellón de Estado o en su propio despacho», recordó.

Por su parte, Vox registró dijo que recibido informaciones de que Rodríguez fue custodiada por orden de Ábalos. Por ello registraron dos preguntas específicas al Gobierno para que aclare si es cierto que Ábalos dio instrucciones a la Policía Nacional para que no se procediera a la detención en el aeropuerto de Bajaras de «la vicepresidenta ilegítima de Venezuela» al llegar en avión privado procedente de Caracas. Además quieren saber si entró en una sala reservada del aeropuerto de Barajas donde presuntamente fue custodiada por un dispositivo que señaló el propio Ábalos para impedir que le detuvieran. Por ello Vox pregunta al Gobierno si Ábalos dio instrucciones a la Policía para que custodiaran lesa sala vip.

También Cs exigió su dimisión y quiere saber por qué el ministro Ábalos no denunció esa violación de la legalidad europea, si tenía conocimiento de ello, qué objetivo tenía la reunión que mantuvieron, si Ábalos estaba acompañado por fuerzas de seguridad y si es así por qué no lo denunciaron.