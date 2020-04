Casado tacha de incompetente al Gobierno: «Ya han muerto más personas que soldados aliados en el desembarco de Normandía»

El líder del PP, Pablo Casado, antes de su intervención en el Pleno del Congreso que debatía la prórroga del estado de alarma, solicitó a la presidenta de la Cámara que todos los diputados guardaran un minuto de silencio en honor a las 22.000 muertos que van ya víctimas del coronavirus en España. Y así fue.

“Me duele España, y estoy convencido que igual que a ustedes”, dijo el líder de los populares. Indicó que “esto no es una guerra”, si no una catástrofe en vidas humanas y un “hecatombe económica”. “Nadie va a ganar, porque ya todos los españoles hemos perdido demasiado”, dijo.

El líder del PP, recordó que ayer tuvieron que enterrar al hermano de su padre, su tío, en soledad. “¿Cuántos dramas familiares hay en España?”, apuntó. Recordó que en las últimas 24 horas habían fallecido ya 400 personas que, a modo de ejemplo de la dimensión, ya han muerto más personas que soldados aliados en el desembarco de Normandía. “No son picos ni curvas, son vidas rotas» y le reprochó que no le había escuchado a Sánchez “en una hora hacer referencia al número de víctimas. Eso no es casual y eso no es moral”. “Esto no va bien”.

Casado recordó que España es el país con más números de muertos e indicó que “no es de recibo es que una nación que se respeta a sí misma no sea capaz ni si quiera de contar a sus muertos» y destacó que el Gobierno así lo ha reconocido, y se preguntó ¿por qué el virus se ha enseñado con nuestro país, -frente a los países europeos de nuestro entorno- y preguntó «¿por qué no piden disculpas por sus errores?”

Reprochó al presidente del Gobierno, como uno de los errores de la gestión, “la tardanza” a la hora de tomar medidas, si no se hubieran ocultado las recomendaciones de la OMS “por una agenda ideológica” para llegar a los actos del 8-M para poder presentar la disputada nueva ley.

El líder del PP destacó las mascarillas “fake” que retiraron más tarde y se preguntó “¿cómo es posible que se compren mascarillas a empresas condenadas por sobornos? “ O que se pagaran al proveedor que trajo los test defectuosos se le pagaran siete millones en comisiones por parte del Gobierno?, que ahora encima les reclaman. «¿Dónde está el millón de test que dijo en su homilía que iba a hacer? ¿No son conscientes de que solo con test masivos se puede desescalar? ¿Dónde están las arcas de Noé que planteaban? ¿Qué pasó ayer con el desconfinamiento de los niños?”.Además, Casado le reprochó cómo puede decir que un decreto de un Consejo de Ministros va a ser adaptado por un ministro en pleno fin de semana con una órden ministerial. Y le preguntó: «¿Usted sabe lo que es la seguridad jurídica? Introducen un decreto sin avisar al partido que tiene que aprobarlo, que va a dejar a un ministro limitar nuestras actividades sin ni siquiera pasarlo por un Consejo extraordinario de esos que han tenido tres en una sola semana. “Su gobierno pone la propaganda antes que la gestión”.

“No digan que han pecado de prudencia, están pecando de incompetencia. Con nuestros hijos no se juega y con la salud de los españoles, tampoco”, espetó al presidente del Gobierno.

Casado aseguró que “al Covid solo se le vence con mascarillas, no con falta de democracia” y le recriminó las palabras del general de la Guardia Civil, las de la ministra. “Le exigimos que dejen coartar la libertad de los ciudadanos en las redes ni utilizar” a la Benémerita. También le pidió que aclare por qué el CIS preguntó por la libertad de expresión.El líder del PP, exigió que reactive el portal de transparencia de los expertos que “ya que juegan a políticos y se aplauden y dan lecciones de dencencia” también tendrán que rendir cuentas de transparencia.

También hizo referencia a la crisis económica y donde, afirmó ahí, la crisis, “tampoco es simétrica”. El coronavirus se ha cebado con los “gobiernos más incompetentes del mundo” y recordó que cada día hay más de 100.000 españoles acogidos a un ERTE, que llevan desde el 31 de marzo sin cobrar. “Antes de hablar de rentas mínimas vamos a pensar que haya españoles que no la necesitan porque puedan cobrar sus rentas”. Casado indicó que hay dos fromas de no dejar a nadie atrás, que nadie avance o que todos avancemos a la vez, que dijo es la que propone al PP. Y volvió a reclamar una paga extra para los sanitarios.

Sobre la UE le indicó que “no busque chivos expiatorios” porque la UE “va a ser muy generosa”. Casado preguntó a Sánchez por qué España tiene que enterarse en el senado italiano que España está planteandose acudir al rescate europeo. ¿Va a acudir al programa MEDE? -Mecanismo Europeo de Estabilidad-

Programa “encubierto”



Sobre los pactos que sigue proponiendo el Gobierno, indicó que para el PP “no se puede reconstruir España con los que todos los días dicen que quieren destruirla”, y no se puede “imponer a la oposición un programa de Gobierno encubierto”. Se congratuló que haya aceptado la construcción de la comisión abierta a agentes sociales, una comisión de la que, le reprochó “usted no habló de ellas. Espero que sea un lapsus, porque usted solo ha hablado de la mesa extraparlamentaria”.

“¿22.000 muertos es eficacia?”



En el turno de réplica, el líder del PP volvió a reprochar a Sánchez que no hubiera hecho ninguna mención a los fallecidos por el coronavirus. “¿22.000 muertos es eficacia?”. Casado insistió en que el Gobierno debe decir la verdad sobre el número de muertos que sí depende del Ejecutivo porque el Registro Civil es competencia del Ministerio de Justicia, recordó. “Nos enteraremos”. El líder de los populares preguntó a Sánchez si pretendía quedarse tocando la lira como Nerón, mientras arde Roma. “¿Pretende que se queme todo, confinarnos en casa para luego aprovechar la reconstrucción? No baje los brazos, no se rinda”, apuntó. También criticó el anuncio de Sánchez que tildó de “yenka” de dar un paso hacia delante y otro hacia detrás en la desescalada y le pidió que “abandone el NODO de los fines de semana» donde no dice nada. “Su Gobierno es el Titanic, pero no pretenda que seamos su orquesta”.

[embedded content]

ABASCAL: «NO SON CAPACES DE REPARTIR MASCARILLAS, PERO SÍ DE AMORDAZAR A LOS ESPAÑOLES»

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal ha tildado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez de “fraude”, que destaca “su fracaso en todos los órdenes” y de ser la peor gestión que se pueda hacer reprochándole que no haya sido capaz de rendir un luto. «Han puesto más empeño en ocultarlas -a los enfermos y fallecidos- que en protegerlos”. “Lo que genera estrés y alarma social no son los simpatizantes de Vox o los que le critican sino es la deriva totalitaria de su Gobierno”, le espetó que son incapaces de repartir mascarillas, “pero muy capaces de amordazar a todos los españoles”.

El líder de Vox recriminó al Gobierno su incompetencia ante la gestión, incapaz de conseguir tests mientras son muy capaces de clasificar a los españoles en función de los que les aplauden o les critican. “Han sido incapaces de acabar con este arresto domiciliario, pero algunos parece que se sienten muy capaces de convertir a España en una gigantesca cárcel chavistas que funcione con cartillas de racionamiento”. “Manipula la realidad con un aplomo que me admira”, le dijo a Sánchez.

Abascal ha pedido al Ejecutivo “que se marche”, “pague las nóminas de marzo, abril y mayo de los autónomos y márchense” porque, es la única manera para “salvar vidas, salvar la economía y la democracia”.

Recriminó que además, con el nuevo estado de alarma pida un poder absoluto para el Ministro de Sanidad, “el ministro que ha fracasado absolutamente. No han sido capaces de proteger a los sanitarios, pero han puesto mucho empeño en protegerse a sí mismos».

Además, exigió que dejen de hablar de reconstrucción y se preocupen más por evitar la destrución aunque, apuntó, “evitar la destrucción arruinaría los planes de Iglesias y sus socios separatistas”. Recordó un antiguo vídeo del vicepresidente Pablo Iglesias donde decía que había que aprovechar los momentos de excepcionalidad para avanzar el comunismo, “y en eso está su socio”. “Han pretendido hacer creer a los españoles que este desastre era inevitable, y se han preocupado más que protegerse de la verdad y de las críticas que en proteger a los enfermos y los sanitarios”.

“No nos van a silenciar”



El presidente de Vox advirtió de que “a este grupo parlamentario no lo van a callar. A estas alturas deberían haber aprendido que ni con modales chuscos de república bananera nos van a silenciar”.

También se dirigió directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien espetó: “Tenemos derecho a hablar, les guste o no” y le preguntó si ¿va a prohibir la democracia? ¿Van a seguir pisoteando con sus órdenes la libertad? ¿ Van a seguir ordenando que monitoricen, que vigile a la oposición en las redes sociales, al más puro estilo de los maestros de Iglesias?, en referencia a Chavez. “España se enfrenta al mayor ataque a la libertad, y a la ruina”. Además, recriminó al titular de Interior de ocultarse detrás de los uniformes “reivindicando la hoja de servicio de un general, que no es una patente de corso para hacer lo que quieran”.

Por todo ello, los de Abascal anunciaron que “no” le darán su voto para aprobar la prórroga del estado de alarma. “Han enterrado a millones de españoles, pero no podrán enterrar su recuerdo y memoria, aunque se nieguen a darle el luto que merecen. Paguen las nóminas y váyanse”.

En el turno de réplica, el líder de Vox denominó a Sánchez como “el portavoz de la incertidumbre”, dijo que su partido ya había perdido la paciencia mientras consideró que Casado era el “Santo Job” de la Cámara.