Cataluña intensifica el uso del catalán en los hospitales con manuales para los médicos

La Generalitat de Cataluña intensifica el fomento del catalán en los hospitales. Si bien en Baleares el gobierno regional ha eliminado recientemente el requisito del título del idioma regional a los sanitarios, en la comunidad de Pere Aragonès hay un «movimiento» cada vez más «latente» para que el personal médico se comunique con los pacientes en catalán, aseguran las fuentes médicas consultadas por THE OBJECTIVE.

Ejemplo de ello, según siempre las fuentes consultadas, es que el Instituto Catalán de la Salud (ICS), dependiente del Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña, ha comenzado a repartir un manual para facilitar al personal sanitario la comunicación en catalán. Titulado ‘Lèxic bàsic de conversa sanitària’, se trata de un libro, editado en el año 2000 por la Generalitat de Cataluña, que recopila léxico en varios idiomas y traduce del catalán al castellano, inglés, francés, alemán, ruso y árabe los aspectos comunicativos más comunes en un hospital.

«Incluye varios idiomas pero, de forma velada, se ha comenzado a repartir para que te sirva de ayuda para la interpretación en catalán y que nos podamos comunicar con el paciente en este idioma», asegura uno de los médicos consultados, que lleva más de cinco años trabajando en un centro hospitalario público del ICS y señala que es «la primera vez» que reparten este sumario en los servicios y consultorios médicos. «No es un mandato estricto, pero sí es una forma de decir:’si tienes que comunicarte en un idioma, comunícate en este».

El libro, consultado por THE OBJECTIVE, cuenta con 235 páginas en las que se traduce expresiones y diversas situaciones entre médico y paciente, como por ejemplo: Us refredeu amb freqüència? (¿Se resfría con frecuencia?), Aguanteu la respiració (Aguante la respiración), Teniu dolor al tòrax? (¿Tiene dolor en el tórax?) o Heu tingut un accident de trànsit? (¿Na tenido un accidente de tráfico?).

Decálogo repartido a los sanitarios en los hospitales de Cataluña.

«Lo que evidentemente pretenden es que integremos el catalán como lengua de comunicación con los pacientes, bien sea por la vía de incentivos o por la vía de presión», asegura otra de las fuentes médicas consultadas, que considera que la distribución de este manual atiende a un «mensaje subliminal» para hacer uso del catalán en consulta.

«En los colegios de médicos de Cataluña, sobre todo en Barcelona, siempre son bastantes incisivos en que los médicos de fuera de la comunidad integremos el catalán. Ellos siempre hablan de integración», agrega el sanitario, que reflexiona: «Se habla mucho del derecho del paciente a hablar en su lengua, no del derecho del paciente a que tenga médico».

El «handicap» del catalán

Cataluña es una de las comunidades autónomas donde se registra una mayor carencia de profesionales sanitarios. Los sindicatos estiman que faltan unos 800 médicos en Atención Primaria y unas 22.000 enfermeras. Además, es una de las regiones con menos médicos por millar de ciudadanos (0,73), frente a los 1,1 de Castilla y León, los 0,94 de Extremadura o los 0,88 de Aragón, por ejemplo.

En cuanto a los ratios de enfermeras, también presenta una de las cifras más bajas: con 0,68 por cada 1.000 habitantes. Según los indicadores clave del Sistema Nacional de Salud, La Rioja (0,97), Castilla y León (0,89) y Extremadura (0,89) son las comunidades con mejores datos, aunque no llegan ni a un enfermero por 1.000 ciudadanos.

Con toda esta situación, Cataluña encabeza la lista de espera para cirugía con 154 días de media y 165.552 pacientes esperando una intervención, según se desprende de la Memoria Anual 2022 del Defensor del Paciente con datos del Ministerio de Sanidad

De es ta forma, las fuentes hacen hincapié en que «si lo que quiere el ICS es que el paciente sea atendido en Catalán, lo lógico sería que formen únicamente a médicos catalanes». Sin embargo, aseguran, esto no es posible porque no hay suficiente «materia prima catalana». En el último censo MIR del Hospital Universitario de Tarragona Juan XXIII solo el 32% eran catalanes. «Eso lo puedes exigir cuando tengas materia prima catalana, pero si formas parte de una región que usa dos idiomas no restrinjas al que habla el otro idioma para que use el tuyo», argumenta, y denuncia que todos los programas de trabajo del Instituto Catalán de la Salud (programas SAP) están en catalán «sin posibilidad de cambiar de idioma»

«Tenemos una pestaña arriba para cambiar de idioma, pero está bloqueada», aseguran los médicos, que agregan: «No podemos trabajar en castellano en el programa SAP y esto ha sido un problema para todo el que se integra», cuentan, revelan que cuando llegaron a Cataluña, con más de 30 años de experiencia como especialistas en otras regiones, lo que más les costó fue «el idioma». «Hay mucha terminología que parece conocida, pero tiene un significado absolutamente contrario», y uno de ellos ejemplifica: «El otro día tuve un paciente con una tomografía y había términos que yo nunca los había visto escritos y tuve que traducirlos para poder entender qué era lo que quería decir», relata el médico, que lleva más de cinco años trabajando como especialista en un hospital público de Tarragona. «El catalán es un handicap muy grande», asegura.

«Movimiento» para la certificación del catalán

Por otro lado, las fuentes consultadas aseguran que hay un «movimiento para la certificación del catalán» para trabajar en el sistema sanitario de la comunidad de Pere Aragonès. Precisamente, el 30 de septiembre, los profesionales inscritos en las convocatorias de oposiciones de plazas de ámbito hospitalario y atención primaria (2.716 plazas) del último proceso de estabilización del ICS deberán realizar un examen para certificar su nivel de catalán. Según las bases consultadas, «tener un nivel superior al exigido tendrá una puntuación máxima de 1,5 puntos».

Convocatoria para certificar el nivel de catalán para el próximo proceso de estabilización del ICS.

En esta sentido, el departamento de Salud de la Generalitat, como ya anunció la portavoz del Govern, Patricia Plaja, trabaja en una «reformulación de cursos de formación para personal sanitario para que a partir de este año permitan obtener una titulación oficial». Hasta ahora, estos cursos no suponían la obtención de un certificado, por lo que con este cambio la Generalitat espera «incentivar a los profesionales sanitarios a cursar los niveles iniciales de catalán». Estos cursos serán gratuitos para los profesionales del ICS.