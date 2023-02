Cataluña no es España, es Sicilia; y el Nou Camp, el Nuevo Palermo

Cataluña no es España, es Sicilia; y el Nou Camp, el Nuevo...

Lo que desde hace décadas sufre España bajo una Cataluña instalada en el delito, es lo mismo que padece el fútbol español corrompido por el Barça. No son dos fenómenos distintos, sino un mismo fenómeno con dos caras: la política y la deportiva, ambas institucionalizadas y con el mismo discurso: ir de víctima pero ser verdugo, presumir de valors y robar a los demás. Lo que durante treinta años ha hecho el Barça teniendo a sueldo al Colegio de Árbitros es lo mismo, y por las mismas razones, que el separatismo catalán ha hecho con los gobiernos de España e incluso el Tribunal Constitucional.

Para robar, envolverse en la bandera catalana

He escrito aquí muchas veces que el golpe de Estado en Cataluña de 2017, en realidad comenzó al llegar Pujol al poder en 1980, decidido a no respetar ninguna ley que pudiera frenar su proyecto separatista y totalitario de discriminar a los catalanes no nacionalistas y a los españoles en general. Lo que decía en sus discurso era una cosa. Lo que mostraban sus hechos era exactamente lo contrario. Cataluña se ha ido haciendo políticamente y deshaciendo moralmente al gusto de Pujol, sumida en una atmósfera de fatuidad y corrupción. Y el F.C. Barcelona, verdadero Ministerio de Asuntos Exteriores del separatismo, ha seguido fielmente el modelo de Pujol, que alguien resumió así: «El patriotismo es el último refugio de los bribones».

Pujol utilizó el patriotismo catalán para robar impunemente Banca Catalana, y cuando lo atraparon, hizo que la justicia española retrocediera con actos multitudinarios en los que, sin pruebas, al contrario, las masas proclamaban su inocencia. El comunista y rastrero Vázquez Montalbán, creaba la fantasmagoría wagneriana del Barça «ejército desarmado de Cataluña» al tiempo que defendía la honradez personal de Jordi Pujol. Y desde ese modelo de artista charnego, sumiso, adinerado y corrompido, la aplastante mayoría de voces y medios catalanes se han puesto a defender lo suyo, hiciera lo que hiciera, para atacar lo de fuera, valiera lo que valiese.

El escaparate de esa batalla que, hasta 2017, era sólo de amenazas y muecas ha sido el fútbol. El Barça era una suerte de Wifredo el Velloso, sus triunfos eran títulos de Liga, y sus gestas europeas, Copas de Champions. Arcadi Espada ha dicho que Messi y no Pujol ha sido el padre del Prusés. Del golpe de Estado de 2017, sin duda, con Guardiola de Companys y los Xavi, Piqué y otros millonarios del fútbol español posando de bravehearts. Menuda gentuza. Cuando llegaron a Madrid como campeones del mundo, se negaban a levantar la bandera española y los demás hacían como si no tuviera importancia ese desprecio. En realidad, el éxito tramposo de Pujol y del Barça se ha basado en que los españoles, en el deporte o la política, han mirado a otro lado cuando se saltaban las leyes y hasta les escupían, como Piqué al empleado de la Selección Española de Fútbol, con toda impunidad.

Cataluña, tierra de impunidades

Impunidad es la palabra clave. Desde la llegada de la democracia, Cataluña es en un Estado dentro del Estado, un reino de plastilina dentro del Reino de España, sin más ley que la que le convenía respetar o no, mientras los que debían asegurar la igualdad entre españoles, disimulaban.

Ahora hay pruebas fehacientes que el Barça viene pagando millones de euros al Colegio de Árbitros desde tiempos de Núñez, o sea, desde casi siempre, para asegurarse trato de favor durante la competición de Liga. Pero el Constitucional aceptando la Ley del Catalán, actuaba como el Comité que no castigó el cochinillo contra Figo, la no comparecencia en Copa ante el Atlético de Madrid, llegar tarde a un partido, llevar siete a jugar y tantas bofetadas a la dignidad de los demás clubes y la Liga misma. Y los abofeteados, lo aceptaban como lo siempre fue: un pago a la mafia cuatribarrada para que no haga más daño. Y hasta el domingo que viene.

Hace muchos años, algún genio gallego enmendó la propaganda separatista pintando en las paredes: «Galicia non é España… é Sicilia». Pero le falta mucho para alcanzar un estatus similar a la patria de la Mafia. La única parte de Europa que puede competir con Sicilia en el factor definitorio de la Mafia, que no es el crimen, sino la omertá popular, es Cataluña, al menos desde que Tarradellas dejó su puesto a Pujol, y éste impuso lo que el anciano temía y muchos jóvenes esperaban: el derecho a abusar de su poder, cualquiera que fuese, por ser nacionalistas catalanes.

La clave de este sometimiento a la mafia local es la prensa. Y no es casualidad que los dos periódicos deportivos de Barcelona dejaran pasar tres días sin publicar una sola línea sobre el mayor escándalo del fútbol europeo, casualmente sucedido ante sus narices. La razón obvia es que forman parte de la corrupción y su ocultación. De hecho, poco antes de que saliera el pago del Barça a los árbitros, salió el pago a dos periodistas, uno de los cuales se convirtió de inmediato en invitado de su paisano Pedrerol. El Golpe de Estado de 2017 tampoco se explicaría sin el editorial conjunto e idéntico de todos los periódicos catalanes contra la sentencia del Tribunal constitucional que recortaba 14 artículos del nuevo Estatuto de Cataluña. Y sin la costumbre de los políticos de ‘Madrit’ de arrodillarse en Casa Godó.

Tebas, primer abogado del Barça

Se ha interiorizado hasta tal extremo la aceptación del derecho que tienen los catalanes, siempre que sean antiespañoles, a incumplir la Ley, que desde el presidente del Gobierno hasta el de la Liga se han apresurado a asegurar que al club que lleva corrompiendo la competición desde hace décadas, comprobado y confesado por el propio club, no le pasará nada. Si Sánchez es el verdadero jefe del golpe de Estado, con Pumpido a su diestra, Javier Tebas es el verdadero presidente del Barça, con Rubiales a sus pies.

Ha sido el Gobierno de Sánchez el que, mediante uno de los implicados en la intrincada madeja de corrupción del club, Albert Soler, perpetró una ley del deporte, publicada al día siguiente de irse Piqué, entre dos períodos al frente del Consejo Superior de Deportes, con intermedio en Can Barça, una ley que garantiza la prescripción de los delitos más graves a los tres años.

Pero no debería importar lo que los mafiosos puedan decir sobre la persecución a la mafia, o lo que digan leyes dictadas a sueldo del hampa. ¿Tres años? El daño hecho al fútbol español en tres décadas de corrupción de la Liga, de títulos y descensos, de jugar en Europa o en Segunda, no prescribirá jamás. ¿Cómo paga el Barça los títulos que logró teniendo los árbitros a sueldo? Porque a sueldo estaban, y algunos parecen estarlo. ¿Cómo resarcir a los que perdieron la categoría, como el Zaragoza, y no la han vuelto a recuperar? ¿Y a los jugadores y entrenadores sancionados por denunciar lo que hoy está claro que era justo el escandalazo que parecía?

Otro de los personajes de la mafia azulgrana, un tal Contreras, recién fallecido y ligado a la mafia local, europea y mundial de Villar (el villarato siempre al fondo) cobró tres cuartos de millón de euros al club. Y con eso amenazó Negreira a Bartoméu por dejar de pagarle: con delatar el atraco ritual a la caja de los que estaban en el gran secreto, la corrupción de los resultados de la competición. ¡Como si jubilarse oficialmente de su puesto en el Colegio de Árbitros fuese motivo para dejar de delinquir y de cobrar! La continuidad no estaba en la acción delictiva sino en el silencio cómplice. O sea, como esos periodistas que ayer se reían de Mourinho y hoy montan campañas contra Vinicius, haciéndole el caldo gordo al Barça Triomfant.

Ni Liga ni institución alguna sobrevivirán al incumplimiento de la Ley

Tebas amnistiando al Barça con la prescripción, como si los delitos morales prescribieran, es como Sánchez cuando amnistía a Junqueras para desjudicializar la política. Tebas quiere desjudicializar los delitos del Barça para mantener el chiringuito de la Liga. Como si una competición o una institución pudiera existir al margen de la Ley sin destruirse a sí misma. Es lo que está haciendo España con Cataluña y el Barça con nuestro fútbol. Si España no acaba con el separatismo ni el futbol español con el Barça, RIP.

