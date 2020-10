Catalunya y Madrid retrasan la puesta en marcha de la app Radar Covid

Las renuencias de Catalunya y Madrid dejan al ralentí, sin efectividad, el funcionamiento en España de la app de rastreo de contactos Radar Covid, que debía haber estado operativa al cien por cien a mediados de septiembre. En el caso de la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso, porque persiste en que está haciendo pruebas cuando ya la tienen en marcha otras 15 comunidades autónomas. Por parte de la Generalitat, porque han priorizado otras tareas. El resultado es que los dos territorios con las áreas metropolitanas más pobladas no dejan arrancar una app que serviría de complemento para la detección de los posibles contactos de las personas contagiadas.

El Gobierno ha llevado a cabo una tarea de meses para el lanzamiento de la app por parte de la nueva Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. En estos momentos, tanto Madrid como Catalunya podrían activarla. Por parte de la Generalitat, la perspectiva es que se ponga en marcha “en unas semanas”. En la comunidad de Madrid, tampoco hay fecha fija. Ambas tienen que incorporar a su sistema de salud el reparto de los códigos que se deben entregar a las personas que dan positivo en un test PCR.

Masa crítica

La aplicación tiene casi 5 millones de descargas pero precisa llegar a 9

Esos códigos se introducen de forma voluntaria por el usuario contagiado y eso activa el mecanismo de avisos a todas aquellas personas que también tenían la app y que han estado a dos metros o menos durante 15 minutos en las últimas dos semanas.

Tanto Madrid como Catalunya cuentan ya con el sistema para generar los códigos e introducirlos en sus respectivos sistemas de salud. Este punto, el último en la cadena de rastreo, es muy importante. En el inicio de funcionamiento de la app en varias comunidades se dieron numerosos casos de usuarios a los que no se les daban. A pesar de estar contagiados y de tener la app no podían avisar a las personas a quienes podrían haber contagiado.

El núcleo de la app fue diseñado de forma conjunta por Apple y Google durante el confinamiento. El objetivo es que dos móviles, sean Android o iOS, puedan identificarse mutuamente mediante códigos aleatorios y conectividad bluetooth de baja energía. No se identifican personas ni lugares. Todo el procedimiento es completamente anónimo. Utiliza el protocolo de privacidad de código abierto DP-3T.

Cuando alguien es positivo por Covid-19 puede notificarlo en la app mediante el código que recibe de la autoridad sanitaria y esos contactos, conocidos o no, de cualquier punto de España, serán avisados por Radar Covid para que acudan a su sistema de salud y se puedan hacer la prueba PCR.

Complemento del rastreo

La herramienta para móvil debe detectar un mayor número de posibles contagiados

Radar Covid ha superado numerosas fases desde su lanzamiento. La primera prueba se hizo en el entorno controlado de la isla canaria de La Gomera. El resultado de aquellas pruebas indicó al Gobierno que a partir de un 20% de la población con la aplicación en sus móviles, Radar Covid comenzaba a ser efectiva para la detección de hasta un 30% más de contactos que normalmente escapan al escrutinio de los rastreadores humanos.

En estos momentos, el número de descargas aproximado se acerca a los cinco millones y, aunque en el inicio del lanzamiento, el 10 de agosto, se convirtió en el software más descargado en las tiendas de Apple y Google, el entusiasmo inicial ha ido decayendo. Ese 20% necesario para que la app sea efectiva debe superar los 9 millones de usuarios.

Por el camino se han quedado muchos potenciales personas que la utilizarían si pudieran. En primer lugar, la app solo funciona en los móviles de Apple que tienen menos de 6 años. Es decir, a partir del iPhone 6S en adelante. El sistema operativo debe ser al menos iOS 13.5 o posterior. La compañía de la manzana no tiene previsto actualizar iOS en los dispositivos más antiguos para que funcione la app.

Algo parecido sucede con los móviles Android a partir de su versión 6.0, lanzado en el 2015, con lo que los teléfonos de 6 o más años no pueden usarla. Algunos de los actuales móviles Huawei y Honor, que a causa de el boicot de Estados Unidos a la compañía china no pueden utilizar el sistema operativo oficial de Google, sino una versión libre, no llevan Google Services instalados, con lo que Radar Covid tampoco les funciona. Google Services se puede instalar en ellos, pero no es una operación sencilla para el usuario medio.

Una de las grandes peticiones de la comunidad de desarrolladores cuando se lanzó la app fue la publicación de su código. El Gobierno accedió y la app ha sido examinada del derecho y del revés. Hubo varios puntos que fueron puestos en entredicho y han sido corregidos en las últimas semanas. Entre ellos se encontraba Firebase, una herramienta de Google que le proporciona información detallada sobre el uso de la app por los usuarios. Ese software se usó en la fase de pruebas de la app para detectar fallos, pero ya no forma parte de la versión más actualizada de Radar Covid.

De momento, hasta que Madrid y Catalunya no se decidan a activar Radar Covid, la efectividad del sistema está en el aire.