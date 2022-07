Cerco a Ayuso: Mónica García exige a Sánchez que lleve su sistema de becas al Constitucional

Una de las medidas más cuestionadas de las llevadas a cabo por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en los últimos tiempos es su nuevo sistema de becas en el Bachillerato, por el que pretende extender las ayudas directas de los colegios concertados a los privados y en donde se triplica el nivel de renta exigido.

Tanto es así, que uno de los anuncios estrella realizados por Pedro Sánchez este martes en el transcurso del debate sobre el estado de la nación estuvo relacionado con esta cuestión, tratando de combatir de esta manera a la presidenta madrileña. Para ello anunció una ayuda complementaria de 100 euros al mes para todos los alumnos mayores de 16 años que ya disfruten de una. Pero este dinero extra, según aclararon después, sólo lo tendrán entre los meses de septiembre y diciembre.

«El Gobierno apuesta por becas para activar el ascensor social y no para perpetuar desigualdades», espetó el presidente en el hemiciclo en clara referencia a Ayuso. Su complemento es sólo para rentas bajas (una pareja con un hijo no puede ganar más de 38.800 euros) y el destinatario de la beca debe sacar al menos un 5, pudiendo obtener más dinero cuanto mejores notas consiga. Más tarde, Sánchez, dirigiéndose a los populares preguntó: «Después de esta beca para ricos, ¿qué van a plantear ustedes, un Imserso para millonarios en Bora Bora a cargo del erario público?».

«El cinismo y las mentiras del presidente del Gobierno no tienen límites», replicó un día después el consejero de Educación madrileño, que afeó la «desfachatez» de que haya sido capaz de sacar a relucir en el Congreso las becas de la Comunidad de Madrid. «Una persona como él, que ha estado sufragando 20 céntimos por litro de combustible a los yates, los Ferraris… A mí se me caería la cara de vergüenza», dijo en relación a la bonificación aprobada, que no distingue entre niveles de renta.

Enrique Ossorio puso como ejemplo también las tasas universitarias. «El Gobierno estableció cuáles eran los límites de esas tasas», pero «no estableció ningún límite de renta. Hemos bajado los precios públicos de las universidades, de los másteres y de los grados a todos los ciudadanos, sin tener en cuenta el nivel de renta». Así, el consejero del ramo propuso en el Consejo de Política Universitaria que ese dinero se gastara «mediante un sistema de becas» donde se atendiera «a los que de verdad lo necesitan. No quisieron y no han establecido ningún límite».

El sistema para solicitar la beca de Ayuso

Ossorio volvió a explicar cómo es el sistema para solicitar estas nuevas becas en Bachillerato. Podrán hacerlo las familias que tengan una renta inferior a 35.913 euros. Es decir, los nuevos criterios permiten que una pareja con un hijo con ingresos de hasta 107.739 euros pueda optar a la ayuda: «Sumas tus rentas y las divides por el número de miembros de la unidad familiar y eso es lo que tiene que dar menos de 35.913 euros». Si este requisito se cumple, esa familia tiene derecho a solicitarla. Otro de los requisitos es no ser repetidor.

Todas las solicitudes «se ordenan por renta hasta (completar) el crédito, que es de 43 millones de euros. Si no hay crédito suficiente para todas las familias, las que tienen más renta se quedan fuera de la convocatoria». Así, «en los próximos días sabremos los ricos que las han recibido», dijo con sorna.

Mónica García pide a Sánchez que las lleve al TC

Mientras, la líder de la oposición en la Asamblea de Madrid pidió este miércoles al presidente del Gobierno que recurra esta medida al Tribunal Constitucional. «Le pedimos al señor Sánchez que pase de las palabras a los hechos y que tanto su Gobierno como él interpongan un recurso de inconstitucionalidad».

Mónica García explicó que ella y su grupo no pueden hacerlo. «Los que tienen potestad son 50 senadores o diputados de la Cámara Alta o el propio Gobierno. Por eso le pedimos al señor Sánchez, dado que comparte la preocupación con nosotros, que ponga ese recurso porque es una vulneración de principios básicos».

El PSOE madrileño también anunció en paralelo que están estudiando un recurso ante el Constitucional. «Estamos trabajando en ello, se han hecho las preguntas y consideraciones que se tenían que hacer para estudiar esta posibilidad», dijo la portavoz socialista de Educación, Marta Bernardo, conocedora de que su grupo parlamentario no tiene capacidad para ello. Desde el PSOE-M entienden que lo propuesto por la presidenta no es una beca sino que sería un «cheque o un regalo» y lo contraponen con el anuncio de Sánchez.

Ossorio recordó que «el artículo 83 de la Ley orgánica de Educación reconoce el derecho de las comunidades autónomas a establecer su propio sistema de becas» y añadió que las suyas cuentan además con los informes favorables de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid. «Estamos totalmente tranquilos acerca de cualquier impugnación sobre ellas».

El también portavoz del Ejecutivo de Ayuso explicó que no han «disminuido ninguna de las becas que ya existían y lo que hemos hecho es incrementarlas en un 25% y otras en un 33%; por tanto, las familias con menos rentas lo que van a ver es que no pierden ninguna y muchas de ellas tendrán unos incrementos del 25% y del 33%. (…) Lo que hemos hecho es, además de esas 600.000 becas enfocadas fundamentalmente a personas de rentas reducidas, atender a esas familias de clase media».

«Supongo que el Partido Socialista y Más Madrid irán al Tribunal Constitucional para recurrir, por ejemplo, el real decreto 154/2022 de ayudas al estudio, firmado por el señor Bolaños, en el que en su artículo 11 se dice que ‘se denegará la beca o ayuda al estudio solicitada cuando se compruebe que la suma de los ingresos que se indican a continuación obtenida por el conjunto de los miembros computable de la familia supere la cantidad de 155.500 euros’», contestó por su parte el portavoz de los populares en la Asamblea.

Para Pedro Muñoz Abrines lo que esto demuestra es que «si la Comunidad de Madrid incrementa las ayudas, beneficiando a más gente sin perjudicar a nadie, hay que ir al Tribunal Constitucional» pero, sin embargo, si el Ministerio de Educación autoriza becas para familias con ingresos de más de 155.000 euros entonces es «válido». «La verdad es que no se entiende». «Es pura hipocresía o querer engañar a los ciudadanos. Un ejemplo más de que todo lo que haga Ayuso va a ser atacado aunque tenga razón», añadió.

Pero Bernardo calificó estos datos de falsos. «Entiendo que queráis justificar vuestra decisión, pero no vale mentir», le espetó al secretario general del PP, Alfonso Serrano, que también los había difundido. «155.000 es el volumen de negocio, no de ingreso. Descuenta de ahí, IVA, IRPF, autónomos…gastos proveedores. Comparas sueldo bruto, con volumen de negocio», le dijo.

El ataque a Ayuso por sus palabras en esRadio sobre el Orgullo

En otro orden de cosas, la izquierda abrió este miércoles un nuevo frente contra Ayuso. Fue a raíz de sus declaraciones en Es la Mañana de Federico, de esRadio, en relación a las fiestas del Orgullo. Ayuso dijo que entre sus responsabilidades está «ofrecer los mejores servicios públicos» y «reforzarlos en momentos en los que vienen centenares de miles de personas a Madrid», además de «gestionar una comunidad autónoma que es la más abierta, tolerante y libre que existe«.

Pero la polémica vino cuando la jefa del Ejecutivo regional, al hilo de denunciar cómo la izquierda se va apropiando de cada vez más reivindicaciones, opinó que «dos veces al año ya tenemos un secuestro mediático de un mes. Antes el Orgullo o el 8-M se celebraban ese día y se hablaba de él el día anterior, luego pasó a una semana y ahora estamos un mes aguantándolo».

La izquierda la atacó duramente por estas palabras a lo largo de este miércoles y ella respondió: «’Obras son amores…’ Ninguna otra región del mundo acoge como Madrid a quienes vienen, de todas partes, a vivir o celebrar en libertad. Mientras me insultan los que apoyan a gobiernos homófobos totalitarios, yo sigo trabajando por el Madrid de todos».

