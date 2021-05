«Certificados de vacunas»: bienvenidos al infierno del control total y el fin de la libertad

Por Luys Coleto.- El doctor Mike Yeadon, brillante, de nuevo. “Los Pasaportes de vacunas serán un sistema de registro para distinguir entre vacunados y no vacunados, de modo que los controladores del Nuevo Orden Mundial sepan exactamente qué ciudadanos tienen cierta nanotecnología incrustada dentro de ellos y quienes no”. Y agrega. “Jamás habrá libertad si la humanidad acepta el pasaporte de vacunas, pase de movilidad o tarjeta verde. Es solo control global irreversible”. Tras el bozal, consumándose y perfeccionándose otro liberticidio con pretexto “sanitario”, otro salvoconducto.

Pasaportes de vacunas: cumpliendo la agenda de la satanocracia

Yeadon, ex vicepresidente de Pfizer, ha explicado cómo los pasaportes de vacunas planetarios no benefician ni a los vacunados ni a los no vacunados. Tan solo lo hace a los controladores totalitarios que lo implementan, y que si tienen éxito, “no solo estaremos a las puertas del infierno, sino que nos darán un pequeño empujón e iremos dentro”.

Pasaportes de vacunas: un pasaporte para gobernarlos a todos, como el anillo de la obra de Tolkien. Los pasaportes de vacunas devienen uno de los principales objetivos de quienes organizan la Operación Coronacircus, aunque no devenga el perfilado objetivo final de la agenda covid.

Pasaporte de vacunas, único objetivo: distinguir entre esclavos e insumisos

El propósito de los pasaportes de vacunas es claro, a pesar de los burdos pretextos y patéticas chorradas que se ofrecen para justificarlos: restringir el movimiento de los no vacunados. Verdad básica, tan evidente: los pasaportes de vacunas son intrínsecamente discriminatorios.

En una sociedad cuerda, ninguna nación que se preocupe por los derechos humanos podría afirmar que los pasaportes de vacunas están en consonancia con sus leyes existentes sobre derechos individuales, libertad de elección, libertad de movimiento, consentimiento informado y soberanía médica. Sin embargo, he ahí la clave: hace tiempo que no vivimos en un mundo cuerdo.

Planificación de la UE para pasaportes de vacunas en 2018

Mucho antes de que la palabra ‘coronavirus’ se convirtiera en un parte de nuestro universo familiar, o incluso existiera el término ‘covid’, la Unión Europea (UE) estaba planeando un escenario de pasaporte de vacuna.

Ya les hablé hace tiempo de ello en este blog, laudable presciencia la de estos profetas de los cojones. La Comisión Europea (el brazo ejecutivo de la UE) publicó una propuesta de pasaportes para vacunas el 26 de abril de 2018 (año y medio del cuento chino pangolinero) en un documento intitulado Propuesta de Recomendación del Consejo sobre una cooperación reforzada contra las enfermedades prevenibles por vacunas. Establece el plan para un “pasaporte de vacunas” o “tarjeta de vacunas” y “portales de vacunas”: la esencia misma del pasaporte de la vacuna es regular y restringir el movimiento, así como discriminar. Ya saben, Digital Green Certificate.

Este es un tema constante de la operación psicológica militar ( de castigo) de falsa bandera COVID: los gallifantes establecen reglas para controlar y destruir tu vida, y justo cuando anuncian estas reglas, afirman que no te controlan. Ni mentir saben, tan impunes se saben.

El negro es blanco, arriba es abajo y la tiranía es libertad

En Usa, Ídem. Los gallifantes afirmaron grandilocuentemente que todo sería opcional. Así es como funcionan inicialmente todos estos esquemas de control; primero son opcionales para acabar con la resistencia y acostumbrar a la gente. Luego son obligatorios. O te vacunas o no tendrás vida. Obligar de otra manera. Por las “buenas”. Juas.

Nueva York está llamando a su pasaporte de vacunas Pase Excelsior y el anuncio oficial afirma lo siguiente. “Desarrollado en asociación con IBM (tan genocida nazi en su día, tan genocida globalista hoy: agregado mío), el Excelsior Pass utilizará tecnología probada y segura para confirmar la vacunación de un individuo o una prueba COVID-19 negativa reciente a través de una transferencia de datos confidenciales para ayudar a acelerar la reapertura de teatros, estadios y otros negocios de acuerdo con Pautas del estado de Nueva York”.

El Excelsior Pass desempeñará un papel fundamental para “llevar” información a los lugares y sitios de una manera “segura y optimizada, lo que nos permitirá acelerar la reapertura de estos negocios y acercarnos un paso más a alcanzar una nueva normalidad”.

Pasaportes de vacunas en Israel, China e India

Israel se ha ganado el dudoso honor al liderar el mundo en tasas de “vacunación” contra el espectral covicho y al poner en marcha su opresivo programa de pasaporte de vacunas.

A los israelíes no vacunados se les prohíbe ir a los llamados lugares no esenciales. El tiránico ministro de Salud israelí, Yuli Edelstein, advirtió que “quien no se vacuna solo saldrá a supermercados o farmacias, mientras que los vacunados irán a estadios y gimnasios”. La tiranía no se detiene ahí. Una tiranía muy nazi con sello sionista, valga la aparente contradicción.

Israel también ha emitido Brazaletes de la Libertad para quienes entre al país desde el extranjero. Mientras, La Knéset, el parlamento israelí, se unió a las acciones tomadas previamente por…¡¡¡el gobierno español !!! del perínclito fraude Perro Sánchez para aprobar una ley que establezca un registro de todos aquellos que rechacemos el tecno-matarratas transgénico covid.

China e India, mientras, se han unido al siniestro y totalitario circo del pasaporte de vacunas. China denominó a su versión el Certificado de salud para viajes internacionales (descargable desde su aplicación móvil WeChat), mientras que India posee una versión de certificado que incluye un código QR.

Un pasaporte para gobernarlos a todos

No importa qué nombres refinados y desemejantes tengan estos pasaportes, aplicaciones y códigos QR. Existen diseñados y liberticidas planes en marcha para vincularlos a todos a través de un software o marco común.

Los principales “desarrolladores” de esta tecnología incluyen AOK Pass, Common Pass, Vaccination Credential Initiative, Good Health Pass Collaborative y IATA Travel Pass.

Esta es una manifestación clara de la Agenda del Nuevo Orden Mundial de un Gobierno Mundial Único con información detallada sobre cada persona (excepto la genocida élite gobernante) en la Tierra, cuya destino en el mundo por llegar sería únicamente la de transformarse en tecno-esclavos transgenizados.

Distinguir entre esclavos sumisos y hombres libres

En primer lugar, el virus SARS-CoV-2 no existe. Todo el andamiaje caído, pues. Pero dejando a un lado esa verdad incómoda por un momento, ¿por qué la inmunidad natural al virus no podría ser válida para incluirla en el pasaporte de la vacuna?

Lisa y llanamente porque la actual vaina no trata de una inmunidad real a las enfermedades. Se trata de averiguar quiénes están vacunados y quiénes no, y posteriormente castigar a los que no cumplen, rebeldes, beneméritos indóciles, obstinados no vacunados.

Y todos aquellos que anhelan su ditirámbico y liberticida pasaporte de vacunas, piensen en lo siguiente. ¿Qué ocurrirá cuando los sátrapas gallifantes rebuznen que tienes que seguir siendo vacunado… y vacunado… y vacunado… todos los años, hasta el día del juicio final, imagino,… sólo para conservar su pasaporte y, sobre todo, sus “privilegios”?

¿Resistiremos hasta el final?

La única verdad es que los pasaportes de vacunas son un plan para obligar a las personas a vacunarse para que se conviertan en seres humanos modificados genéticamente y controlados tecnológicamente. La “vacuna” es el arma biológica real, no un virus imaginario e inexistente.

Los pasaportes de vacunas funcionarán para hacer la vida dificultosa a los no vacunados, y también como un sistema de registro, “rastreo” y batida para diferenciar entre vacunados y no vacunados, de modo que los controladores del satánico Nuevo Orden sepan exactamente qué ciudadanos tienen cierta nanotecnología empotrada dentro de ellos. Tal avatar será utilizado para promover cualquier funesta meta que los manipuladores del Nuevo Orden Mundial tengan en sus enfermos, enfermísimos, cacúmenes.

¿Nos mantendremos incólumes en la defensa de nuestros inalienables, naturales y soberanos derechos o nos humillaremos bajo los amos por ciertos “privilegios” otorgados, por cuatro putas migajas?

Bienvenido al infierno, salvo que lo impidan. En fin.

