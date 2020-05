Chicote estalla en directo en Espejo Público contra una ministra de Sánchez: “Es insultante”

El cocinero Alberto Chicote ha estallado este lunes en directo durante una entrevista en Espejo Público contra una de las ministras del Gobierno de Pedro Sánchez. La estrella del programa ‘Pesadilla en la cocina’ se ha mostrado muy crítico con las medidas propuestas por el Gobierno para la hostelería de cara a la desescalada del confinamiento en las próximas semanas.

Unas críticas que no son nueva,s ya que el cocinero dedicó la semana pasada a arremeter contra las propuestas del Ejecutivo de coalición y con su plan de cara a la desescalada frente al COVID-19 y, sobre todo, a obligación de suspender todos los ERTEs una vez los negocios reanuden su actividad.

«Los hay que se están pensando no volver», aseguraba Chicote en otro programa de Antena 3 la semana pasada.

TERESA RIBERA: “QUIEN NO ESTÉ CÓMODO, QUE NO ABRA”



La vicepresidenta cuarta del gobierno de coalición, Teresa Ribera, anunciaba a finales de la semana anterior que no hay “obligación de abrir los comercios” cuando dé comienzo el plan de desescalada del Gobierno. Ribera subrayaba que «quien no se sienta cómodo» puede dejar su establecimiento «cerrado».

La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que aún no ha llegado «ninguna propuesta concreta» por parte de la Generalitat para que el desconfinamiento en Cataluña. EFE

Una respuesta de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico a las críticas por el aforo al que limita el Ejecutivo a los comercios: «Si alguien considera que es mejor esperar, puede esperar». «Esto es un sistema gradual, no hay una obligación de abrir», insistía la vicepresidenta. El plan del Gobierno permite a los bares abrir sus terrazas al 30% a partir del próximo 11 de mayo. Será a partir de la fase 2, a partir del 25 de mayo, cuando los locales con servicio de mesa puedan abrir su interior con la misma limitación de un tercio.

CHICOTE ESTALLA CONTRA LA MINISTRA

Este lunes, durante una entrevista del presentador de La Sexta con Susanna Griso en Espejo Público, Chicote se mostraba muy enfadado con las declaraciones de Ribera. “Me pareció insultante”.

“No es comodidad. Si no lo hacemos con cabeza el 100% de muchos negocios hosteleros se van a ir al traste por abrir”, criticaba el cocinero sobr eel plan de apertura de los restaurantes durante la desescalada. “Imagina que estás en Londres y necesito un transporte para ir Madrid y te digo ‘mañana lo tienes’ y te doy una bicicleta. No se puede ir. El cómo es lo más importante”, subrayaba Chicotea través de un ejemplo.

“El Gobierno quiere preservar los puestos pero ejecutar esto de este modo no es preservar los puestos, es llevarlos todos al traste”, concluía.

CHICOTE, MUY CRÍTICO CON EL GOBIERNO

No es el primer día que el presentador de ‘Pesadilla en la cocina’ arremetía contra la postura del Ejecutivo con los locales de hostelería y su plan para cuando los ciudadanos de España puedan salir a la calle gradualmente. En un entrevista en ‘El Hormiguero’ a finales de la semana pasada aseguraba tener “una preocupación enorme” por “muchos motivos”.

No sabemos en qué condiciones vamos a poder volver, y eso es muy inquietante. Si las condiciones son las de ahora, cuando se levante el estado d ealarma tenemos que volver con el 100% cuando el nivel de ingresos va a ser, como mucho, del 40%, y eso nos va a llevar a la ruina”, criticaba Chicote en una entrevista con Pablo Motos.

“Hay mucha gente que está demandando que podamos volver sacando a la gente de los ERTEs de manera gradual porque, sino, va a ser volver para morir”, reclamaba el cocinero. “Todos tenemos claro que la facturación va a descender muchísimo, y hay que ver cómo podemos hacer esto porque hay gente que se está planteando no volver para no perder más”.