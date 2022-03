Chile aprueba una ley para proteger derechos laborales de “mutantes” y “humanos genéticamente modificados”

Además de una ley que protege los neuroderechos, Chile ahora cuenta con una ley laboral para proteger contra la discriminación a los mutantes y las personas modificadas genéticamente. El Congreso Nacional de Chile aprobó el 16 de febrero de 2022 un proyecto de ley denominado “Prohíbe la Discriminación Laboral por Mutaciones o Alteraciones de Material Genético o Pruebas Genéticas”.

Chile es uno de los países más vacunados del mundo y a principios de febrero de 2022 comenzó una campaña para administrar una cuarta dosis a la mayor parte de la población. A pesar de que el país tenía una de las tasas de vacunación más altas del mundo, estaba pasando por su tasa de infección más alta de toda la pandemia, tasas de infección récord, en el momento en que comenzó la campaña de la cuarta dosis, informó Associated Press.

Proyecto de ley de neuroderechos



En 2021, el Senado de Chile aprobó por unanimidad un proyecto de ley para reformar la constitución para proteger los derechos del cerebro o “neuroderechos”. En la edición de enero de 2022 de El Correo de la UNESCO, un periodista científico residente en Santiago de Chile escribió:

“Ahora se espera que el proyecto de ley sea promulgado por el presidente del país.

“Una vez finalizado el proceso, Chile se convertirá en el primer país del mundo en contar con una legislación para proteger la privacidad mental, el libre albedrío y la no discriminación en el acceso de los ciudadanos a la neurotecnología. El objetivo es dar a los datos personales del cerebro el mismo estatus que a un órgano, para que no puedan ser comprados, vendidos, traficados o manipulados.

“Al mismo tiempo, se estudia una reforma constitucional para reformar el artículo 19 de la Carta Magna, la constitución del país, para ‘proteger la integridad e integridad mental del cerebro de los avances y capacidades desarrolladas por las neurotecnologías’”.

Sin embargo, como hemos aprendido en los últimos años, nada es lo que parece o se hace en beneficio de la gente. Durante un podcast reciente, Whitney Webb habló sobre los motivos ocultos y los antecedentes de las personas detrás del impulso de los “neuroderechos” a nivel nacional e internacional y por qué se trata más de crear nuevos mercados que de proteger nuestros derechos.

Chile es el “banco de pruebas” para la legislación de neuroderechos y la enmienda constitucional relacionada, dijo Webb. Chile es el primer país del mundo en legislar neuroderechos lo que contó con el apoyo de los 25 neurocientíficos más importantes del mundo que forman parte del Proyecto BRAIN.

Curiosamente, la legislación chilena de neuroderechos no fue escrita por un chileno. Fue escrito por Rafael Yuste , un neurocientífico hispanoamericano, profesor de biología y neurociencia en la Universidad de Columbia (Nueva York), coordinador de 650 centros internacionales del Proyecto BRAIN , con profundos vínculos con Silicon Valley y “uno de Jeffrey Los mejores amigos científicos de Epstein”, dijo Webb, y “Microsoft es uno de los principales financiadores del Proyecto BRAIN, una asociación pública/privada”.

“La neurotecnología son herramientas científicas para leer y alterar la actividad de las neuronas”, dijo Yuste a un medio chileno para justificar por qué era necesaria esta legislación. Continuó (ver imagen a continuación):

El senador Guido Girardi, presidente de la Comisión Retos del Futuro del Senado, dijo: “esto ya no es ciencia ficción, es la realidad y afecta a toda la humanidad. Chile puede ser el país piloto, la cabeza de playa para discutir este tema a nivel global que creemos es un desafío urgente que enfrentamos, porque el propio pensamiento es el derecho humano más fundamental”.

Agregando un poco más de detalles en noviembre de 2021, Elm Strador informó que la Comisión Desafíos del Futuro había aprobado por unanimidad la primera ley en el mundo que regula la neurotecnología directa que incluye dispositivos como interfaces cerebro-cerebro o cerebro-máquina que pueden “leer pensamientos, el inconsciente y escribir ideas o sentimientos.”

En esta oportunidad, el Senador Girardi afirmó: “ya existen neurotecnologías que pueden leer el inconsciente, o poner en el cerebro emociones, pensamientos, ideas, sentimientos, cosas que la gente no ha experimentado. Esto no es Black Mirror, esto no es ciencia ficción, esto es la realidad”.

“Se trata de regular y crear las condiciones legales para abrir un mercado de esa tecnología”, dijo Webb.

Desde que Chile ha avanzado en su legislación de neuroderechos, en España ha comenzado su avance. “La Carta de Derechos Digitales de España, anunciada recientemente por la Secretaría de Estado de Digitalización e IA del Gobierno de España, representa otro esfuerzo pionero para explorar el panorama de los derechos humanos de la era digital e incorpora los cinco neuroderechos propuestos enumerados anteriormente”. escribió el Centro de Relaciones Internacionales y Desarrollo Sostenible (“CIRSD”) en el invierno (hemisferio norte) de 2021.

¿Por qué Chile está aprobando leyes antidiscriminatorias para mutantes e individuos genéticamente alterados u organismos genéticamente modificados (“OGM”)? ¿Será porque hay, o habrá pronto, un número significativo de personas que ya no son humanos sino seres transgénicos o transhumanos? ¿Cómo ha llegado a ser que haya mutados genéticamente o transhumanos entre nosotros?

Ha habido numerosas advertencias de que las inyecciones experimentales de ARNm modifican el genoma humano, que son terapia génica y no una “vacuna”. Las inyecciones de covid son mutagénicas, lo que significa que alteran permanentemente el ADN humano.

En mayo de 2020, 160 médicos se reunieron en Londres para expresar su desaprobación de las inyecciones de Covid porque cambian nuestro ADN; y, en ese momento, el 20% de los sujetos de prueba ya estaban gravemente heridos por la “vacuna”.

La vacuna que están haciendo es una vacuna de ácido ribonucleico (“ARN”), y sería la primera vez que se utiliza este tipo de vacuna. El ARN básicamente reescribe nuestro ADN, explicó el Dr. Rashid Buttar, médico osteópata y autor, durante la mesa redonda de London Real.

Para ver los aspectos más destacados de Bitchute desde la mesa redonda, haga clic en la imagen a continuación. El Dr. Buttar analiza las “vacunas” de la marca de tiempo 8:05 min.

Hace más de seis meses, la doctora Chinda Brandolino, médica forense argentina, advirtió que aceptar una inyección experimental de ARNm cambiaría el genoma del receptor y que la persona sometida a esta droga experimental perdería sus derechos humanos.

El año pasado, la legislación argentina citó los derechos de las “personas humanas”, lo que planteó algunos interrogantes. La Dra. Brandolino señaló que este era el preludio legal de una distinción entre “personas humanas” y “personas transhumanas”. Las personas genéticamente modificadas, dice la Dra. Brandolino , pertenecerán a los dueños de la tecnología y no tendrán los mismos derechos que las personas “humanas”.

Es posible que los planes para modificar y poseer humanos se hayan estado gestando durante más tiempo del que creemos.

El ADN complementario (“ADNc”) es una forma de ADN sintetizado artificialmente a partir de una plantilla de ARNm. Se utiliza en ingeniería genética para producir clones de genes. En 2013, la Corte Suprema de EE. UU. dictaminó que el ADNc podía patentarse: “ el técnico de laboratorio sin duda crea algo nuevo cuando se produce el ADNc ”.

El fallo de 2013 es importante en el contexto de Covid porque significa que los genes sintéticos codificados en las inyecciones y, en consecuencia, la proteína espiga fabricada dentro de los cuerpos de las personas, son propiedad del titular de la patente y pueden utilizarse para obtener ganancias privadas.

Además, si el código genético de la proteína espiga se integra en el ADN humano, en términos legales, es posible que las personas alteradas por él se consideren OGM, que están patentadas y podrían ser objeto de acuerdos de licencia cuyos términos podrían negociarse sin sus conocimientos.

Y puede que no sea solo el ARN en las inyecciones de Covid lo que altera el ADN humano. El Dr. Pablo Campra ha encontrado cristales de ADN en viales de inyección de Pfizer. Mik Andersen de Corona2Inspect también ha estado investigando los cristales de ADN y, más recientemente, La Quinta Columna ha observado cómo esos cristales envían señales para generar “formas de vida”.

¿Dimos nuestro consentimiento para que se hiciera algo de esto? No.

Hemos sido creados seres humanos soberanos. Se ha vuelto obvio que intentarán engañarnos en lugar de pedirnos permiso. No permitas que te modifiquen. No permitas que te posean. No somos “individuos”, somos personas, somos humanos. Entra en tu soberanía y celebra tu humanidad.

Comparte este artículo