China unida se fortalece, Occidente dividido se debilita

Richard Heathen.- A raíz de los eventos del 6 de enero en Washington DC, las clases dominantes occidentales están hablando y hablando sobre los peligros de los “extremistas raciales”, aparentemente si usted es un hombre blanco que no se disculpa, es un terrorista potencial. Hace que uno se pregunte cuánto tiempo puede una civilización librar una guerra de propaganda contra su población nacional y sus acciones fundacionales antes de sabotearse a sí misma sin posibilidad de reparación. Es una pregunta que vale la pena considerar para las élites occidentales. Supongo que podrían salirse con la suya en “el fin de la historia” en la década de 1990, cuando no había competidores geopolíticos serios que amenazaran el dominio global de Estados Unidos y el mundo entero era el patio de recreo de Estados Unidos. De hecho, hubo un momento en que Occidente podía permitirse impunemente una decadencia tan tardía del imperio. Sin embargo, creo que ha pasado el tiempo. China se está convirtiendo en la potencia más preeminente del mundo y está destinada a eclipsar económicamente a Estados Unidos. De hecho, según algunas estimaciones que ya tiene, dependiendo de si se toma el producto interno bruto (PIB) o la paridad del poder adquisitivo (PPA) como la métrica más precisa para medir la riqueza de una nación.

Como tal, los analistas occidentales realmente deberían prestar más atención a China. Recientemente asistí a una discusión en línea sobre política exterior de algunos de los llamados “expertos” canadienses, ellos pasaron la mitad del tiempo hablando sobre Cambio Climático ™, y China no fue mencionada ni una sola vez. Realmente asombroso. China está haciendo movimientos y no le importa a quién pise. El Reino Medio se está asegurando militar y económicamente y se está posicionando como la potencia global líder, remodelando el orden global a su propia imagen, mientras que al mismo tiempo aprueba legislación nacional para utilizar a sus ciudadanos extranjeros como herramientas potenciales para promover sus ambiciones. Pero los analistas canadienses de política exterior están más preocupados por el clima. Gracioso.

Con la Operación Foxhunt, China está operando en el suelo del supuesto hegemón global del mundo, posiblemente violando la integridad territorial de su mayor rival geoestratégico, y no parece preocupada por las posibles consecuencias. Pero preocupémonos por los tipos blancos que piensan mal. Y el clima. Me pregunto de qué color es el cielo en su mundo.

La Operación Fox Hunt se lanzó en 2014 y se anunció como una campaña para perseguir a los funcionarios corruptos que huyeron al extranjero para escapar del sistema de justicia chino; sin embargo, en los últimos años se ha utilizado para atacar a ciudadanos chinos disidentes en todo el mundo.

Según el Departamento de Justicia, ocho hombres fueron acusados ​​de conspirar para actuar en los Estados Unidos como agentes ilegales de la República Popular China, (PRC) por participar en la Operación Foxhunt, actuar en suelo estadounidense sin el conocimiento o consentimiento del gobierno estadounidense. . Cinco de los ocho fueron arrestados, se supone que los otros tres regresaron a China.

Según el Secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional, John C. Demers, “los cinco acusados ​​que el FBI arrestó esta mañana por estos cargos de cumplir ilegalmente las órdenes del gobierno chino aquí en los Estados Unidos ahora enfrentan la perspectiva de prisión”. [1]

Como se indica en la acusación, los acusados, actuando como agentes de la República Popular China, se centraron tanto en el padre como en la hija objetivo, en una operación de acoso constante, para obligarlo a regresar a China para enfrentar los cargos. Con este fin, en abril de 2017, la República Popular China obligó al padre del objetivo a viajar a Nueva York en un intento de coaccionar de alguna manera su regreso. Entre mayo de 2017 y julio de 2018, los activos chinos participaron en una campaña de acoso, una combinación de acecho en línea y en la vida real, dirigida a la hija adulta del objetivo. Uno de los hombres arrestados es un investigador privado estadounidense, Michael McMahon, que fue contratado para ubicar la residencia de las hijas, así como para grabar videos y tomar fotografías de ella. Después de lo cual, el metraje y las imágenes se enviaron al objetivo como una amenaza implícita. Los detalles de los cargos que enfrentaba el objetivo en China no se han hecho públicos, por lo que no hay forma de saber la naturaleza exacta de sus crímenes. Uno pensaría, sin embargo, que si hubiera sido acusado de algo considerado ilegal según los estándares legales estadounidenses, los chinos habrían pasado por los canales oficiales. O tal vez los chinos simplemente tienen tan poca consideración por la posición en declive de Estados Unidos que no les molesta.

En septiembre de 2018, las amenazas de los activos de la República Popular China se hicieron más explícitas cuando adjuntaron una nota a la puerta principal de la casa de la hija que decía: “Si estás dispuesto a regresar al continente y pasar 10 años en prisión, tu esposa e hijos estara bien. ¡Ese es el final de este asunto! ”. Las amenazas continuaron en 2019 con más videos junto con otros mensajes amenazantes que se enviaron a la casa del objetivo, esta vez las amenazas fueron a miembros de su familia que residen en China.

Según el director del FBI, “cientos de estas víctimas de Fox Hunt a las que apuntan viven aquí mismo en los Estados Unidos, y muchas son ciudadanos estadounidenses o titulares de tarjetas verdes. El gobierno chino quiere obligarlos a regresar a China, y las tácticas de China para lograr eso son impactantes.

“Por ejemplo, cuando no pudo localizar un objetivo de Fox Hunt, el gobierno chino envió un emisario para visitar a la familia del objetivo aquí en los Estados Unidos. El mensaje que dijeron transmitir: el objetivo tenía dos opciones, regresar a China de inmediato o suicidarse “. [2]

También afirmó que el FBI abre un nuevo caso cada 10 horas relacionado con los esfuerzos de espionaje de China. También se sabe que el gobierno chino participa en campañas de intimidación dirigidas a ciudadanos chinos extranjeros que critican al PCCh en el extranjero. Abdujelil Emet, un activista musulmán en Alemania fue contactado por su familia por teléfono, a instancias de los funcionarios del PCCh. Durante la llamada, su hermana estaba llorando y le rogó que detuviera su activismo. En ese momento, un funcionario del PCCh tomó el teléfono y le dijo: “Vives en el extranjero, pero debes pensar en tu familia mientras corres. haciendo tu trabajo de activismo en Alemania … Tienes que pensar en su seguridad “. [3]

Para ser claros, no menciono esta historia para reforzar las narrativas de los medios occidentales sobre los derechos humanos, o para reunir apoyo para la población musulmana uigur de China, sino como un ejemplo de cómo el PCCh usa a miembros de la familia para presionar a los ciudadanos extranjeros. Básicamente, al utilizar la seguridad de los miembros de la familia que aún residen en la República Popular China como moneda de cambio, los funcionarios del PCCh esperan coaccionar a los ciudadanos extranjeros para que cumplan sus órdenes. Como veremos pronto, los ciudadanos extranjeros de China desempeñan un papel importante en la actualización de su agenda geopolítica.

En su libro The Stealth War: How China asumió el control mientras las élites estadounidenses dormían, el general de brigada retirado Robert Spalding documenta la guerra silenciosa librada por el PCCh contra la supremacía estadounidense, incluida la utilización de su diáspora para promover sus intereses en el extranjero. Al ofrecer beneficios materiales y apelar al orgullo nacional y la solidaridad étnica, China ofrece una potente combinación de beneficios materiales y emocionales a aquellos a quienes busca atraer. Mientras que los países occidentales han rechazado tales nociones como inmorales, China está capitalizando la necesidad profundamente arraigada de la humanidad de una identidad genuina basada en ideales trascendentes como; una historia común, una cultura común profundamente arraigada y un parentesco, con el fin de actualizar sus objetivos geopolíticos.

Según Samuel Huntington, “para los chinos y aquellos de ascendencia china que viven en sociedades no chinas, la ‘prueba del espejo’ se convierte en la prueba de quiénes son: ‘ve a mirarse en el espejo’”. Ser chino es una identidad étnica. No es una identidad cívica o basada en valores que Estados Unidos y muchas otras naciones occidentales han tenido la desgracia de adoptar durante los últimos 60 años, sino una identidad arraigada en ser miembro de una estirpe étnica y parte de una civilización con más de cinco mil habitantes. años de historia.

En su libro, Spalding relata una historia personal de cuando trabajaba para las Oficinas del Agregado de Defensa en Beijing. Durante un vuelo a Nueva York el día después de asistir a una conferencia en Miami con miembros del Ejército Popular de Liberación de China (EPL), notó que muchos de los pasajeros tenían moretones y raspaduras en la cara, parecían haber estado en una pelea callejera. Cuando preguntó qué había sucedido, le dijeron que eran miembros de Falun Gong, un movimiento religioso disidente, y fueron atacados por nacionalistas chinos mientras protestaban contra el EPL. Según Spalding, su interlocutor le dijo que los contramanifestantes nacionalistas rodearon a Falun Gong, primero se aseguraron de bloquearlos de la vista de los espectadores y luego procedieron a golpearlos. Aparentemente,

Sin embargo, los planes de China para el uso estratégico de su diáspora étnica son mucho más ambiciosos y de mayor alcance que la organización de mítines. El PCCh busca convertir en armas tanto a sus ciudadanos extranjeros como a los chinos étnicos nacidos en el extranjero. Según Spalding, China utiliza su diáspora para participar en todo tipo de actividades subversivas, incluido el robo de propiedad intelectual y el espionaje corporativo.

El 28 de junio de 2017, el PCCh aprobó una ley que esencialmente autoriza al estado a reclutar a cualquier ciudadano, empresa u organización china para que trabaje como un activo de inteligencia. Parece probable que, en el futuro, el PCCh obligará a sus ciudadanos extranjeros a actuar como espías en suelo extranjero, si aún no han comenzado. El texto de la legislación dice:

“Artículo 14: Las instituciones de trabajo de Inteligencia Nacional cuando realicen trabajos de inteligencia de acuerdo con las leyes podrán solicitar a las instituciones pertinentes, organizaciones y ciudadanos que brinden el apoyo, la asistencia y la cooperación necesarios”. [4]

Como dijo Spalding, el PCCh se refiere a los chinos de origen extranjero nacidos en el extranjero que se convierten en activos para los intereses del estado como “coleccionistas no tradicionales”. Estos ‘coleccionistas no tradicionales’ ayudan a su patria ancestral en las áreas de diplomacia, inteligencia o espionaje corporativo.

Más cerca de casa, China está comenzando a convertirse en un problema mayor en Canadá, pero aún no es tan importante como el clima, según algunos analistas. Una declaración de un portavoz del Servicio de Inteligencia de Seguridad Canadiense (CSIS) parecería indicar que la Operación Foxhunt de China está activa en Canadá (por supuesto que lo es)

“Cuando las personas en Canadá son objeto de tal acoso, manipulación o intimidación por parte de estados extranjeros que buscan obtener apoyo o silenciar las críticas a sus políticas, estas actividades constituyen una amenaza para la soberanía de Canadá y la seguridad de los canadienses”. [5]

A medida que la competencia se intensifica en los próximos años entre China y los EE. UU., Arrastrando a muchos de los aliados de EE. UU., Parece que la innumerable cantidad de ciudadanos chinos que viven en el extranjero no solo podrían convertirse en armas como activos de inteligencia extranjeros, sino que muchos de hecho lo serán. . Canadá tiene 1,57 millones de ciudadanos de ascendencia china según el censo de 2016, lo que representa el 4,6% de la población con 649.260 nacidos en China [6]. ¿Cuántos de estos inmigrantes tienen parientes vulnerables en casa y, por lo tanto, están abiertos al mismo tipo de coerción mencionado anteriormente? Sin embargo, en lugar de simplemente ser presionados para que se vayan a casa y enfrentarse al sistema legal chino, se les presiona para que se dediquen al espionaje. Otra cosa a considerar, hasta qué punto se intensificará la presión de Pekín cuando el problema en cuestión no se trata solo de salvar las apariencias frente a los medios occidentales, o una cuestión de justicia penal, pero ¿cuándo se convierte en una cuestión de seguridad nacional? ¿Cuántos chinos étnicos cooperarán simplemente por lealtad étnica o nacionalista? Di lo que quieras sobre los chinos, pero al menos no han sacrificado conceptos trascendentes como el deber, la lealtad y la solidaridad étnica en el alter del liberalismo y el materialismo occidentales. Al menos, no en ninguna parte en la medida en que lo ha hecho Occidente. Si se puede elogiar a Xi Jinping por una cosa, es por darse cuenta de la amenaza existencial que los llamados “valores occidentales” representan para la civilización en su conjunto. y solidaridad étnica en el alter del liberalismo y el materialismo occidentales. Al menos, no en ninguna parte en la medida en que lo ha hecho Occidente. Si se puede elogiar a Xi Jinping por una cosa, es por darse cuenta de la amenaza existencial que los llamados “valores occidentales” representan para la civilización en su conjunto. y solidaridad étnica en el alter del liberalismo y el materialismo occidentales. Al menos, no en ninguna parte en la medida en que lo ha hecho Occidente. Si se puede elogiar a Xi Jinping por una cosa, es por darse cuenta de la amenaza existencial que los llamados “valores occidentales” representan para la civilización en su conjunto.

Si bien pueden ser un enemigo estratégico, uno no puede evitar tener un cierto nivel de admiración por su fuerte identidad nacional / étnica, su rica herencia cultural y el hecho de que parecen estar a punto de redescubrirla. También es impresionante el grado en que han sido capaces de resistir la creciente invasión del liberalismo occidental. Si bien no creo que encajaría muy bien en China, lo que tienen parece funcionar para ellos. En su libro, La Tercera Revolución: Xi Jinping y el Nuevo Estado Chino, la compañera del CFR Elizabeth Economy, a pesar de sus mejores esfuerzos por pintar al régimen del PCCh como opresivo e impopular, se vio obligada a admitir una y otra vez que muchos de los ciudadanos chinos habló, parecía absolutamente optimista sobre las medidas tomadas por el PCCh más ofensivas para las sensibilidades occidentales. Ya sea por censura en Internet,

Son precisamente estas razones por las que creo que tanto los líderes occidentales como la intelectualidad occidental quedarán impresionados en los próximos años por el grado en que las personas de ascendencia china trabajarán con el gobierno de su patria ancestral. Los líderes occidentales no tienen ni idea de lo que se avecina y solo se darán cuenta cuando sea demasiado tarde. No comprenden hasta qué punto la anticultura dividida y depravada que se ha convertido lentamente en la norma durante la última década es absolutamente repulsiva para la gran mayoría de las personas en el mundo que están fuera de la cámara de resonancia ideológica de las instituciones occidentales. y así han podido conservar la cordura. Lo que pasa como la norma cultural en los estados occidentales, parece una distopía depravada para la gente de estos lugares.

Incluso si se dieran cuenta del grado de amenaza potencial, ¿qué van a hacer? Las naciones occidentales carecen tanto de la voluntad política como del marco moral necesario para tomar las medidas drásticas y, francamente, draconianas que serían necesarias para hacer frente a este desafío. Es mejor empezar a aprender mandarín para todos.

¿DESACUERDO SOBRE CHINA?



El director del CSIS pronunció un discurso en febrero advirtiendo que los canadienses estaban siendo atacados “agresivamente”, tanto por Rusia como por China, y que los chinos en particular están participando en “actividades que son una amenaza directa para nuestra seguridad y soberanía nacional”.

Aparentemente, nombrar directamente a naciones como China (los rusos han sido el chivo expiatorio favorito de los medios de comunicación de las élites progresistas y de las ramas de la política exterior desde las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016) como involucradas en actividades que representan una amenaza a la seguridad nacional es algo novedoso. dias. Supongo que ha pasado de moda desde el “fin de la historia”. Según Global News,

“Un gran cambio”, escribió en Twitter la profesora Stephanie Carvin, experta en terrorismo y seguridad nacional de la Escuela de Asuntos Internacionales Norman Paterson, sobre la identificación de los dos países.

También en Twitter, la ex analista de CSIS Jessica Davis, directora ejecutiva de Insight Threat Intelligence, señaló que el discurso había tocado el extremismo violento, pero se centró principalmente en la interferencia extranjera y el espionaje.

“Esto es consistente con la trayectoria de los últimos años, ciertamente después de 2016; el terrorismo siempre será una función central, pero si hablamos de amenazas existenciales estratégicas, todo se trata de esos estados extranjeros ”. [7]

Entonces, la pregunta es, ¿por qué el cambio? ¿Por qué el director de la agencia de inteligencia de Canadá rompió con el protocolo establecido y pronunció un discurso dramático nombrando a China y Rusia? Para entender eso, tal vez podamos ganar algo de perspectiva al echar un vistazo a qué más estaba sucediendo en ese momento.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha sido duramente criticado por su actitud permisiva hacia China. Menos de una semana después de que Global News informara sobre el dramático discurso del director del CSIS, el Globe and Mail informó que el gobierno de Trudeau firmó un acuerdo por el que las universidades canadienses se asociarían con el gigante tecnológico chino Huawei en la investigación para construir una infraestructura estratégica digital, un movimiento que realmente no parece tener sentido. Es realmente desconcertante considerando que China es conocida por su espionaje digital y robo de propiedad intelectual.

¿Quién es el dueño de Huawei? Es una pregunta válida, pensarías que sería simple y estarías equivocado. Hice una búsqueda en Google esperando una respuesta rápida y definitiva, qué ingenuo era. Hay varios artículos, nuevas historias e incluso trabajos académicos sobre el tema. Huawei afirma ser una empresa privada propiedad de sus empleados, pero aparentemente no es tan simple.

Es una configuración complicada, la mayoría de las acciones son propiedad de un holding, que es propiedad del sindicato, que está prácticamente controlado por el estado. Entonces, si bien es imposible decir definitivamente que Huawei es una empresa de propiedad estatal (SEO), en mi opinión, esa es la apuesta segura. Siendo ese el caso, es probable que Canadá se asocie con una empresa propiedad de su enemigo estratégico, en un proyecto que está desarrollando una infraestructura crítica, vital para la seguridad del estado canadiense. No es que realmente importe si Huawei es un SEO o no, el PCCh podría fácilmente exigir que la compañía coopere con cualquier esfuerzo de espionaje, aplicando la ley de inteligencia de 2017 mencionada anteriormente. De hecho, todos los socios estratégicos de Canadá en la alianza de inteligencia Five Eyes (Reino Unido, EE. UU., Australia y Nueva Zelanda) no solo han decidido no trabajar con Huawei, sino que han prohibido o restringido sus redes móviles 5G.

Según Jim Balsillie, fundador del Center for International Governance Innovation, (la misma organización que organizó el evento donde el director del CSIS pronunció su discurso condenando a Rusia y China) “todas estas áreas de investigación son para la infraestructura digital estratégica que sirve como sistema nervioso para la economía y la seguridad de hoy … Es sorprendente que en 2021 sigamos utilizando fondos de los contribuyentes para promover las prioridades de China a expensas de nuestra economía, seguridad y cinco Asociación de ojos “. [8]

Me sorprende que pueda haber una seria división institucional dentro de los centros de poder en lo que respecta a la política exterior de Canadá hacia China. ¿Podría el director del CSIS estar señalando su desacuerdo con la Oficina del Primer Ministro (PMO) en lo que respecta a China?

Un conocido mío me informó recientemente que recibió una visita no solicitada de dos agentes del CSIS hace un mes, lo interrogaron sobre cierto podcast de filosofía en el que apareció como invitado hace un tiempo. Estos agentes le informaron que estaban preocupados por el extremismo doméstico y los posibles ataques terroristas, quiero decir, los podcasters de filosofía son conocidos por ser personajes hoscos, pero vamos ahora. En los días que siguieron a mi conversación con este conocido, me pregunté cuál era el verdadero ímpetu de esta visita (¿me refiero a estar en un podcast de filosofía de todas las cosas? ¡Vamos!). Esto me llevó a ver si CSIS había aparecido o no en las noticias últimamente, lo que me llevó a la información anterior. Luego descubrí que el podcast en cuestión recientemente tuvo un invitado muy interesante, un tal Alexandr Dugin. Dugin es bien conocido en la derecha disidente como un filósofo tradicionalista, uno que está fuertemente influenciado tanto por Martin Heidegger como por Julius Evola, sin embargo, el profesor Dugin también es infame por otras razones. También es conocido por su influencia dentro del Kremlin. Si bien los miembros más descuidados de la intelectualidad occidental lo han descrito como el asesor de Putin (una búsqueda en Google puede mostrar que esto es falso) y si bien su influencia es mucho más complicada que simplemente ocupar un puesto oficial como asesor, no obstante existe. Según los informes, también participó en misiones diplomáticas con el fin de promover los intereses del Kremlin en el extranjero. Dugin también es miembro principal del Instituto de China de la Universidad de Fudan, que, según su sitio web, “es considerada una de las universidades más prestigiosas y selectivas de China”. Esto entonces, me parece una causa probable del interés del CSIS. Más sobre esto más adelante.

Si bien me alegro de que el CSIS tenga preocupaciones más urgentes que el clima, la idea de que deberían estar acosando a tipos blancos al azar por pensar erróneamente es completamente estúpida, sin mencionar un desperdicio de recursos. Existe una posibilidad incalculablemente mayor de que un ciudadano chino, en el gobierno canadiense, una corporación o alguna otra área sensible, sea un problema de seguridad genuino que el hecho de que un hombre blanco exprese opiniones no autorizadas en Internet. En serio, ¿qué creen que pasará cuando las tensiones con China comiencen a escalar? ¿Realmente creen que la República Popular China no va a utilizar las medidas discutidas anteriormente para comprometer a los ciudadanos chinos? ¿El establecimiento de seguridad canadiense cree honestamente que la mayoría de los ciudadanos chinos elegirán la lealtad a una mancha amorfa llamada Canadá, sin una historia real, sin una misión nacional convincente? ¿Una tierra con la que no tienen vínculos históricos o tradicionales genuinos, más lealtad a su patria étnica con cinco mil años de historia? Si bien Canadá, en términos generales, es el descendiente de la civilización europea, ha hecho todo lo posible para cortar ese linaje histórico y posicionarse como un estado nación multicultural moderno sin vínculos con la historia o la identidad, y debido al hecho de que Canadá es una nación joven. , con muy poca historia, este esfuerzo ha tenido un gran éxito.

¿Qué van a hacer los gobiernos occidentales en una situación en la que hay cientos de miles de activos enemigos potenciales corriendo a nivel nacional? En algún momento, los estados occidentales necesitarán darse cuenta de la realidad y volver a calcular la fórmula que utilizan para evaluar los riesgos. En este punto, el culto a la interseccionalidad es una amenaza a la seguridad mucho mayor que los nacionalistas de derecha. Son los ideólogos de la interseccionalidad los que se opondrán a cualquier esfuerzo por contener las amenazas internas reales del Estado con más probabilidades de ser un peligro, a saber, China (bajo la bandera del antirracismo). La brújula amigo / enemigo de las instituciones occidentales tiene graves defectos y va a provocar un grave error de cálculo, de hecho, ya lo ha hecho. La adopción del multiculturalismo y la ideología de la interseccionalidad ha creado una profunda división cultural, así como una animosidad cada vez más intensa a lo largo de una serie de líneas, incluida la etnia, el nivel de ingresos, el género y la ideología. Esta división se intensifica todos los días y no hay un remedio disponible. Sigue siendo una pregunta si esta división se puede arreglar o no, ya que las fuerzas culturales que la impulsan parecen haber cobrado vida propia. La idea de que una sociedad en constante desacuerdo consigo misma pueda competir funcionalmente con un adversario geopolítico serio es una completa fantasía.

Cada vez que una corporación occidental o un funcionario estatal legitima la narrativa de la interseccionalidad al señalar su apoyo a Black Lives Matter, (BLM) Idle No More, o al último impulso para invertir las iniciativas de política exterior con un sabor feminista, debilitan a su nación. Primero, debilitando la cohesión nacional defendiendo una ideología divisoria a la que se oponen vehementemente muchas personas en los diversos corazones nacionales, y luego anteponiendo los objetivos ideológicos a las políticas prácticas que fortalezcan sus intereses nacionales. Fue exactamente este tipo de pensamiento ideológico ciego el que llevó a los líderes occidentales a creer realmente que la creciente prosperidad de China la llevaría a adoptar los valores occidentales y convertirse en una democracia liberal. La pura arrogancia de las élites occidentales es insondable. Fue exactamente este tipo de pensamiento ideológico ciego el que llevó a los líderes occidentales a creer realmente que la creciente prosperidad de China la llevaría a adoptar los valores occidentales y convertirse en una democracia liberal. La pura arrogancia de las élites occidentales es insondable. Fue exactamente este tipo de pensamiento ideológico ciego el que llevó a los líderes occidentales a creer realmente que la creciente prosperidad de China la llevaría a adoptar los valores occidentales y convertirse en una democracia liberal. La pura arrogancia de las élites occidentales es insondable.

Sin embargo, parece que la élite occidental, como era de esperar, ha optado por ignorar o restar importancia a todo esto. Después de todo, admitir esto tendría implicaciones políticamente inconvenientes, y estamos gobernados por cobardes. Como mencioné anteriormente, las instituciones occidentales carecen de voluntad política, por no mencionar el marco moral para abordar adecuadamente el problema. Entonces, en cambio, optarán por duplicar la ideología tóxica de la interseccionalidad y continuarán siendo el chivo expiatorio de su chico de los azotes favorito, el hombre blanco sin complejos. De hecho, parece que todos y cada uno de los de la derecha se convertirán en un objetivo en estos días. El 1 de marzo de 2021, la Oficina del Director de Inteligencia de EE. UU. Publicó un informe advirtiendo sobre el peligro de los grupos identitarios blancos. el informe afirma que los “extremistas” por motivos raciales o étnicos plantean “las conexiones transnacionales más persistentes y preocupantes”. Si bien el informe menciona otros tipos de extremistas potenciales, parece apoyarse más en el supuesto peligro de grupos pertenecientes a la derecha política.

En su testimonio ante el Senado de los Estados Unidos en las protestas del 6 de enero en Washington DC, donde los manifestantes lograron ingresar a la Cámara de Representantes (muchos de los cuales fueron admitidos por la policía), el director del FBI, Christopher Wray, señaló a los Proud Boys y a los Oathkeepers como ejemplos. de los tipos de extremistas mencionados anteriormente, a pesar de que ambos son grupos cívicos nacionalistas que repetidamente se han pronunciado en contra y han rechazado cualquier tipo de nacionalismo racial. A pesar del caos desenfrenado y la destrucción de BLM, Antifa y otros grupos izquierdistas afiliados el verano pasado, las estructuras de poder de Occidente parecen estar decididas a mantener su línea ideológica.

El problema para ellos es que esta línea ideológica no tiene absolutamente ningún sentido en nuestra era actual, solo debilitará a las potencias occidentales y demostrará ser un obstáculo cada vez mayor para lograr sus objetivos geoestratégicos a medida que pase el tiempo. Esto es simplemente un hecho, como veremos pronto.

Cuando, durante una reunión entre funcionarios estadounidenses y chinos en Alaska en marzo, la delegación estadounidense intentó confrontar a los representantes del PCCh sobre el historial de derechos humanos de China, el representante chino, el Sr. Yang Jiechi, respondió diciendo que los negros estaban siendo “masacrados” en los Estados Unidos. (presumiblemente refiriéndose a la narrativa impulsada en los últimos años por BLM y los principales medios de comunicación de que los estadounidenses negros están siendo sistemáticamente atacados y asesinados por la policía estadounidense) esencialmente armando la propia retórica y la ideología de interseccionalidad de Estados Unidos en su contra.

Estos desarrollos recientes me hicieron considerar la posibilidad de si las fuerzas pragmáticas dentro del estado podrían decidir que esta ideología del “despertar” ya no sirve a sus propósitos y si pudiéramos ver un nuevo impulso en nombre de las potencias occidentales para fomentar una ardiente promoción. El movimiento occidental de extrema derecha que se alinea con sus intereses geoestratégicos. Hicieron algo similar con la izquierda durante los años 60 y 70 con la nueva izquierda, financiando a intelectuales, reuniones e instituciones antisoviéticas de extrema izquierda.

Chris Bond analiza y traza esto en su libro Nemesis y en su blog The Journal of Neo-Absolutism. Bond rompe lo que él llama la teoría del patrón de la política, así como la historia del financiamiento de la élite occidental a los prolíficos movimientos sociales que dieron forma al mundo occidental en la última mitad del siglo XX, así como la lógica geoestratégica para hacerlo. La segregación racial fue un ojo morado en la imagen global de Estados Unidos, ya que se estaba utilizando como una herramienta para la propaganda soviética, en un momento en que Estados Unidos y la URSS estaban en una batalla global por la supremacía, cuya influencia en África y América del Sur era fundamental. Por tanto, la segregación no era buena para los negocios.

Si estoy en lo cierto, y el establecimiento de inteligencia occidental está más que un poco preocupado de que Dugin, con el apoyo del Kremlin, esté participando en la estrategia descrita en su infame libro sobre geopolítica, Foundations of Geo-Politics, tal estrategia. tendría sentido. En Foundations of Geo-Politics, el filósofo y teórico geopolítico ruso escribió que el Kremlin debería apoyar movimientos sociales dispares para socavar la seguridad interna de los Estados Unidos. Por lo tanto, un antídoto obvio sería financiar un movimiento que apoye la primacía global de Estados Unidos y legitimar su papel en el mundo proporcionando cobertura y justificación de la derecha dentro de la esfera de la llamada “extrema derecha”. Ni siquiera sería tan difícil

Sin embargo, esta estrategia requeriría hacer concesiones serias tanto a nivel cultural como económico. Para empezar, el culto a la interseccionalidad debería ser desterrado de la academia occidental y la cultura pop. Una iniciativa de este tipo también requeriría que el establecimiento comenzara a tratar a sus chivos expiatorios actuales, los hombres blancos de la clase trabajadora, con cierta dignidad y respeto. También se requeriría que las élites económicas sacrifiquen algunas ganancias económicas al traer la manufactura a casa y poner fin a la práctica de la subcontratación, así como cortar el suministro de trabajadores no calificados que inundan los países occidentales, especialmente los EE. UU. Desde su frontera sur. Si bien no hay duda de que esto podría, y absolutamente debería hacerse, sin embargo, requeriría un cambio importante, tanto de prioridades como de ideología, por parte de las élites occidentales.

Se podría argumentar que esto es lo que se suponía que eran los neoconservadores, pero los neoconservadores fueron los peores tanto de la izquierda como de la derecha, y no ofrecieron al pueblo estadounidense nada más que guerras interminables, una deuda nacional cada vez mayor, y precipitaron el ciclo de globalización que ahuecó a la clase trabajadora de Estados Unidos. Los neoconservadores querían un imperio estadounidense global, sin los despojos del imperio. Para que una estrategia así funcione, la clase dominante tiene que ofrecer a su gente algo más que un patriotismo sin sentido y una retórica vacía. De hecho, tiene que ofrecer algo sustancial.

Algunos argumentarán que las clases dominantes occidentales ya tienen una ideología que no solo justifica la supremacía estadounidense, sino cualquier iniciativa de política exterior en la que Estados Unidos y sus aliados deseen participar, y esta ideología no solo ha servido a sus imperativos de política exterior, sino que les ha permitido hacerlo. construir una coalición de cuadros impulsados ​​ideológicamente que apoyen su gobierno en casa. Si bien esto es cierto, por las razones que he discutido anteriormente y que explicaré más adelante, esta estrategia está fallando, y este fracaso se volverá más importante a medida que pase el tiempo.

Esta es la cuarta vez en un siglo que la civilización del poder marítimo que comenzó en el Imperio Británico (cuyo centro de poder fue finalmente transferido a los Estados Unidos) se ha enfrentado a un estado de poder terrestre con una economía nacional que amenaza su supremacía global. A pesar de lo que creen los economistas liberales, la economía nacional funciona. La única razón por la que la alianza atlantista pudo vencer a sus anteriores competidores terrestres (Alemania y Rusia) se debió al hecho de que el Reino Unido y los EE. UU., Junto con sus aliados, simplemente tenían una mayor oferta de mano de obra y recursos. En la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, los alemanes simplemente no pudieron competir con la mano de obra y los recursos combinados de los Aliados de Europa Occidental, junto con los Estados Unidos y Rusia, aunque hicieron un esfuerzo notable en ambas guerras. En cuanto a los rusos, Estados Unidos pudo armar una fuerte alianza contra la URSS, para mantenerla contenida. Tampoco ayudó que el sistema económico de la URSS adoptara un enfoque mucho más dogmático de su doctrina económica comunista y, por lo tanto, fuera mucho más rígido y esclerótico.

China no tiene esos problemas. El PCCh ha adoptado un sistema económico muy pragmático, a pesar de sus palabras sobre el marxista-leninismo. Más allá de eso, China tiene una población muy grande, con potenciales operativos domésticos en casi todos los países del mundo, a través de su diáspora. Además, una vez que el Reino Medio haya completado su Iniciativa de la Franja y la Ruta, tendrá muchos más recursos y aliados económicos a su disposición, ya que su economía primero supera y luego eclipsa a la de EE. UU. El hecho es que el paradigma ideológico actual de Occidente simplemente no está funcionando.

Sin embargo, a pesar de estos hechos, hay poca evidencia que sugiera que las élites occidentales estén dispuestas a realizar los cambios necesarios para revertir el curso. De hecho, muy pocos parecen ver algo malo. En cambio, parecería que las clases dominantes en los países atlantistas se contentan con redoblar aún más la ideología que, llevada a su conclusión lógica, es casi seguro que acelerará la ruptura interna de sus naciones, acelerando así el colapso de la civilización occidental.

China, por otro lado, parece estar haciendo exactamente lo contrario. Está haciendo todo lo posible para empoderar económicamente a su mayoría Han, mientras le brinda a la nación un fuerte sentido de identidad nacional y brinda una visión positiva para su pueblo en el futuro, a través de su proyecto civilizatorio de recuperar la grandeza histórica de China. Como se mencionó anteriormente, la identidad china está determinada por la “prueba del espejo”, es una identidad racial y étnica, basada en ser de ascendencia china, y no tiene nada que ver con el concepto más abierto de ciudadanía que existe en las naciones occidentales. Este fuerte sentido de identidad nacional y étnica crea un profundo sentido de propósito y misión nacional para el pueblo chino. El presidente Xi Jinping está capitalizando esto para su misión de rejuvenecimiento nacional, cuyo objetivo es devolver a China lo que los chinos ven como el lugar que le corresponde en el mundo: el de la principal potencia mundial. Los chinos están decididos a redimir a su nación después del siglo de humillaciones que vio a China a merced de las potencias occidentales después de las Guerras del Opio con Inglaterra y luego con Francia. Es este sentido de identidad nacional y misión nacional lo que actúa como un pegamento, creando un profundo sentido de propósito para el pueblo chino.

La gente de Occidente no comparte una identidad unificada similar o una misión de civilización; de hecho, la mayoría de las personas que viven en Occidente hoy en día tienen muy poco sentido de unidad o propósito. De hecho, como se mencionó anteriormente, las narrativas de interseccionalidad impulsadas despiadadamente por la academia occidental no hacen más que sembrar resentimiento y división. A las minorías étnicas se les enseña que viven en una nación que las oprime, mata y desprecia, y que tienen que estar constantemente vigilantes, no sea que sean relegadas a la condición de ciudadanos de segunda clase. Esto no inspira a los residentes de las naciones occidentales de ascendencia no europea a tener nada más que un resentimiento subyacente por la historia y la cultura de la nación anfitriona. Para las personas de ascendencia europea, crea una sensación de resignación y apatía. Después de todo,

Lejos de ser una fortaleza, la diversidad parece estar creando cada vez más conflictos internos en los estados occidentales.

Los imperativos ideológicos de la interseccionalidad han comenzado a filtrarse en áreas de gobernabilidad donde la ideología no debería ser considerada. Según el Washington Post, los proyectos de infraestructura que estaban sobre la mesa para ser financiados por el enorme proyecto de ley de estímulo de Biden están siendo archivados, en parte debido a una aversión ideológica.

“Algunas personas cercanas a la Casa Blanca dijeron que sienten que el énfasis en las principales inversiones en infraestructura física refleja una nostalgia anticuada por una especie de trabajador blanco de la clase trabajadora”. [9]

He estado en los EE. UU. Y tiene, con mucho, la peor infraestructura pública de cualquier país del primer mundo que haya visitado, ya sea que sea parte o no de un paquete de estímulo, es necesario hacerlo, y esto parece una política momento oportuno para hacerlo. Si su gobierno está descuidando la infraestructura de su nación porque no quiere apelar a “una nostalgia anticuada por una especie de trabajador blanco de la clase trabajadora”, hay algo fundamentalmente incorrecto en su ideología gobernante.

Si bien es cada vez más obvio para cualquier observador reflexivo que las naciones occidentales necesitan desesperadamente una actualización ideológica, la élite parece decidida a montar el paradigma ideológico actual hasta su inevitable y catastrófico final. Parece que, solo cuando la ideología de la interseccionalidad haya sido llevada a su inevitable y aterradora conclusión, las élites occidentales se verán obligadas a cambiar, como un adicto que tiene que tocar fondo antes de renunciar a su estilo de vida autodestructivo. Lo único que cambiará nuestra trayectoria actual hacia abajo será si alguna facción separatista de la clase dominante, con su cordura aún intacta, es capaz de arrebatar el control del poder y hacer una corrección de rumbo que se necesita desesperadamente. Si no, nos espera un viaje muy duro.

Cinturón de seguridad.

CITACIONES

[1] Ocho personas acusadas de conspirar para actuar como agentes ilegales de la República Popular China, comunicado de prensa del Departamento de Justicia, 28 de octubre de 2020

[2] China chantajea a los disidentes en EE. UU. Para que regresen a casa – Jefe del FBI, Guardian, 8 de julio de 2020

[3] ‘Piensa en tu familia’: China amenaza a los ciudadanos europeos por las protestas de Xinjiang, Guardian, 17 de octubre de 2019

[4] La guerra furtiva: cómo China se hizo cargo mientras las élites estadounidenses dormían, Cartera, 2019

[5] CSIS advierte que la Operación Fox Hunt de China tiene como objetivo la comunidad china de Canadá, 10 de noviembre de 2020

[6] Estadísticas de Canadá https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/fogs-spg/Facts-can-eng.cfm?Lang=Eng&GK=CAN&GC=01&TOPIC=7

[7] China y Rusia apuntan ‘agresivamente’ a los canadienses, advierte el director del CSIS, 9 de febrero de 2021

[8] Ottawa se asocia con Huawei para financiar la investigación universitaria a pesar de las preocupaciones de seguridad, Globe and Mail, 15 de febrero de 2021

[9] La Casa Blanca aumentó drásticamente la propuesta de impuestos en medio de la tensión sobre el próximo gran plan de gastos, Washington Post, 29 de marzo de 2021