Christopher Landau: ‘Biden es un rehén de la ultraizquierda’

Estados Unidos vive una revolución cultural woke que busca destruir los valores tradicionales de Occidente, insiste en el uso del lenguaje ‘neutro’, en la ideología de género, en los ataques a la familia… todo ello tolerado por la Administración de Joe Biden, afirma en esta entrevista Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México desde 2019 hasta 2021 -durante la era de Donald Trump-.

Landau, abogado y diplomático estadounidense que en México se distinguió por su gran apego a la cultura mexicana, su gusto por la gastronomía nacional y por el arte y la pluralidad de este país, etc, reitera que es importante que en EEUU se reconozca ya «la importancia de Hispanoamérica».

Así, denuncia que en el país se vive un «momento muy preocupante» y que Joe Biden es un presidente «muy débil» que simpatiza con la izquierda del Foro de Sao Paulo. «El Partido Demócrata se ha ido muy a la izquierda, Biden es rehén de la ultraizquierda de su partido. Está gobernando como si fuera Bernie Sanders», dice, al tiempo que incide en que el Gobierno federal busca «una trasformación fundamental» y convertir a EEUU en «un país abiertamente socialista».

«Están adoctrinando a los niños en las escuelas para que no se sientan orgullosos de su país», asevera Landau, que recuerda que EEUU siempre ha sido «un país de grandes oportunidades, una sociedad muy libre (…)».

Y considera que hoy «la prensa -toda menos Fox- es liberal y dice ‘puras mentiras’». «No sólo en la opinión, sino en la información. Enseña que somos un país con un racismo sistemático». Y critica que el globalismo [de demócratas y republicanos] haya llevado empresas a China, «país que ha abusado del sistema de libre comercio mundial y se ha aprovechado». «Y la víctima número uno ha sido México».

En este sentido, declara que la gran diferencia en muchos países no es entre los partidos tradicionales, sino entre «una élite globalista que ya no cree en las fronteras nacionales y ya no cree en su propia nación» en un lado y «las fuerzas patrióticas» de los países en el otro.