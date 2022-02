Científicos húngaros han encontrado una variante única de coronavirus en el ADN del suelo de la Antártida, lo que sugiere que el COVID provino de un laboratorio chino. Los científicos también descubrieron información genética de hámsteres chinos y monos verdes, que podría indicar que el virus se probó en un laboratorio, posiblemente usando los animales o sus células.

Los científicos han descubierto signos de coronavirus, lo que podría respaldar la idea de que la pandemia comenzó con una brecha en el laboratorio, informó DailyMail.

El hallazgo, basado en muestras de suelo, implica que el coronavirus no se mueve espontáneamente de la vida silvestre a los humanos.

Sin embargo, se requiere más información, especialmente sobre cuándo ingresó el virus a las muestras.

Mientras analizaban el ADN del suelo de la Antártida que había sido entregado a la empresa Sangon Biotech de Shanghái, investigadores en Hungría descubrieron indicios de un nuevo tipo de coronavirus.

Los científicos también descubrieron información genética de hámsteres chinos y monos verdes, que podría indicar que el virus se probó en un laboratorio, posiblemente usando los animales o sus células.

Algunos partidarios de la teoría de la fuga en el laboratorio creen que los científicos chinos crearon el virus en un laboratorio para hacerlo más peligroso antes de que surgiera como parte de un experimento.

La existencia de ‘tres mutaciones clave [de Covid]’ que son diagnósticas de las secuencias iniciales del virus, según Viscount Ridley, autor de Viral: The Search for the Origin of Covid-19, podría corroborar la explicación de la fuga de laboratorio.

Los resultados deben leerse con precaución, ya que el ADN del suelo podría haber sido infectado con el virus por los primeros pacientes de Covid, que fueron identificados por China en diciembre de 2019.

Las muestras de suelo se enviaron a Sangon Biotech en el mismo mes, pero no está claro cuándo se examinaron.

Los resultados, que provinieron de la Universidad Eotvos Lorand de Budapest y la Universidad de Medicina Veterinaria, se publicaron en línea y aún no han sido examinados completamente por otros investigadores.

El profesor Jesse Bloom del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson en Seattle, Washington, volvió a ejecutar los datos de Hungría para establecer que el virus estaba presente en las muestras antárticas. Sin embargo, afirmó que las “implicaciones finales siguen sin estar claras”.

