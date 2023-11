Cientos de personas se concentran en la puerta de Ferraz contra la amnistía: «Puigdemont a prisión»

La sede del PSOE estuvo blindada en la tarde noche de este viernes. La Policía Nacional impidió el paso a todos los viandantes durante varias horas ante la concentración de cientos de personas para protestar contra la amnistía pactada por PSOE y ERC. La protesta que se alargó desde las 19 hasta casi las 22 horas. Las protestas fueron dirigidas en su mayoría a Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, a los que los manifestantes querían mandar «a prisión».

Los primeros momentos fueron de estupefacción. Muchos manifestantes se quejaban de no poder acceder, ni siquiera, a las calles colindantes. Al final, la mayoría se concentró en Ferraz, entre las calles del Buen Suceso (lo más cercano) y de Quintana.

La mayor parte de la manifestación pasó sin apuros para los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El momento más tenso llegó con la movida de vallas por parte de algunos asistentes. Los miembros de la UIP que hacían de cordón policial se colocaron los cascos y sacaron el material antidisturbios.

[La ANC ataca el pacto PSOE-ERC: «Un retroceso para el independentismo y una sumisión al Estado»]

Esto encendió aún más a algunos manifestantes, que comenzaron a realizar cánticos en contra de los agentes. Del «vergüenza me daría ser policía» al «esta policía está con la amnistía». Algunos pidieron, incluso, la presencia de la Guardia Civil.

No pararon ahí; la lista fue larga. «Illa, illa, illa, la valla a Melilla», cantaron los manifestantes contra el cerco a la sede socialista. Eso no quitó que posteriormente también entonaran otros lemas contra los inmigrantes y otras religiones: «Estos señoritos defienden al morito»; «Sánchez, muñeco, vete a Marruecos»; o «España, cristiana y no musulmana».

De hecho, algunos de los asistentes recriminaron a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no permitirles pasar hasta el lugar donde se encuentra la sede socialista. Por contra, echaban en cara a los agentes, «las pateras sí pasan».

Solo al final algún empujón entre manifestantes de la primera línea por motivos desconocidos subió las revoluciones. Nada más reseñable.

Cánticos contra Felipe VI

Solo Vox habló de lo ocurrido en sus redes sociales. «Esto no es más que el principio. Movilización permanente contra la mayor traición», escribieron en sus redes sociales. Asimismo, es reseñable que el diputado Manuel Mariscal estuvo presente en la manifestación.

Los manifestantes se concentraron para mostrar su rechazo contra la amnistía. Sin embargo, Carles Puigdemont, huido en Bélgica desde el referéndum ilegal en Cataluña de 2017, no iba a ser el único blanco de los cánticos.



Manifestantes en Ferraz.

D. D.

Las proclamas fueron en contra de muchos otros. Al Rey, por ejemplo, se le cantó «Felipe, masón, defiende tu nación», además de algunos insultos.

Se coreó «contra ETA, metralleta» y hasta un tímido «Netanyahu, hijo de puta».

Los asistentes abogaban por la «unidad nacional» y defendían aquello de «España una y no 51″. También sonó el himno nacional, al que algunos imprimieron letra.

Muchos de los cánticos suenan cada semana en los campos de fútbol. «Hasta los huevos, estamos hasta los huevos» y «a por ellos, oé», fueron algunas de las canciones entonadas.

En este sentido, las últimas proclamas aseguraron que «Madrid será la tumba del Sanchismo», a la vez que reclamaban volver a las urnas: «Menos traiciones y nuevas elecciones«.

Advirtieron los presentes que la culpa no es solo de Sánchez. «Esto también es culpa del PP», cantaron antes de un último «el enemigo está en Moncloa«.

Esta manifestación podría no ser la última. Los asistentes a esta concentración que nació, a priori, de las redes sociales terminaron dando dos avisos: «Mañana se vuelve» y «huelga general».