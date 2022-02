Cinco claves sobre Antonio Tejero

H.E./Especial para AD.- El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina nace en Malaga el 30 de Abril de 1935 y pertenece a la I promoción de mandos de la Guardia Civil. Su hoja de servicios esta repleta de actos de valor tras su paso por las comandancias de Manresa, Pontevedra, Vélez Málaga, Las Palmas, Badajoz – ya de teniente coronel – San Sebastián y Álava. Su nombre saltó varias veces a las páginas de los periódicos. He aquí los cinco hechos, los cinco capitulos de una vida dedicada a España.

1. 20 de Enero de 1977. Ante la legalización de la “ikurriña”, que tantas víctimas había causado entre miembros de la Guardia Civil, el teniente coronel Tejero dirige un telegrama al ministro del Interior preguntándole si debía o no rendir honores militares a la “ikurriña”, expresando su disconformidad con la medida adoptada por el entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa. Como contestación superior fue trasladado a Málaga.

2. Octubre de 1977. El teniente coronel Tejero Molina es arrestado por disolver una manifestación autorizada en Málaga. Al frente de una Compañía de la Guardia Civil, impidió una manifestación comunista que había sido autorizada por el gobernador civil. Ese mismo día, la organización terrorista ETA había asesinado al presidente de la Diputación de Vizcaya.

Al dirigirse a los manifestantes, el Teniente Coronel Tejero dijo:”Hoy es un día de luto para España y aquí no se manifiesta nadie” . La autoridad militar, a requerimiento del ministro del Interior, retiró del mando al Teniente Coronel y le arresto en su domicilio.

3. 31 de Agosto de 1978. el diario “EL IMPARCIAL” publica una “Carta abierta al Rey” de la que es autor el teniente coronel Tejero (carta que podran leer integra a continuacion). Unos dias antes habían sido asesinados otros cuatro Guardias Civiles en el Norte.

El día 2 de Septiembre se le comunica y se le impone un arresto de 14 días por “inexactitud en el cumplimiento de sus obligaciones reglamentarias del articulo 443 de Código de Justicia Militar por haber escrito una carta abierta al Rey como capitán general de los Ejércitos sin darle curso por conducto reglamentario” . El teniente coronel Tejero Molina cumple este arresto en su domicilio.

CARTA ABIERTA AL REY

“Soy un soldado criado en el culto a la disciplina y el honor, en el culto a la Patria,a su bandera y en el recuerdo de los que murieron en el cumplimiento de su deber. Ya, cuando en el martiologio de los caídos frente al terrorismo va alcanzando cotas impresionantes, quiero escribir este artículo como glosa a esos muertos y como petición de pronto y radical remedio al Capitán General de los soldados de España.

Porque han sido otra vez cuatro más, cuatro hombres de bien, cuatro soldados de la Ley y el Orden los que han mordido el polvo, segadas sus vidas por balas asesinas, en el cumplimiento de su deber, sólo por el delito de pertenecer a esa raza de hombres rectos y disciplinados que hay hoy y habra siempre para descanso de los ciudadanos de nuestra Patria.

Hay quienes dicen que estos hombres no saben por qué mueren, y si que los saben. Su muerte no es una muerte estúpida ni inútil. Mueren porque en ellos viven unos ideales grabados en sus almas más fuertes que la vida misma. Hay quien dice que son asesinados para impedir la salida de un proyecto constitucional. A las pruebas me remito: se ve claramente que esto es imposible y, si fuera así, sería una ironía. Estos hombres, que tanto parece que estorbaban, sabían que contra sus enemigos no podían contar más que con la Divina Providencia, y a Esta se encomendaron a las salidas de sus casas al empezar el día. Sin embargo, en ese proyecto constitucional no tiene cabida Dios.

Ellos creian, defendían y han muerto por una España unida. hqn permanecido por ello largos años en regiones españolas donde ruge el separatismo, poniendo en riesgo sus vidas para que España fuese una sola nación llena de regiones: sin embargo, en ese proyecto constitucional se habla de una nación de nacionalidades.¡Qué palabra mas peligrosa!.

Estos hombres, cuando salían de sus cuarteles o de sus comisarías, siempre dirigían una postrera mirada a la bandera que presidía sus vidas, única representante de nuestras glorias y sacrificios y futura mortaja para nuestros mártíres. Sin embargo, en el proyecto de Constitución hay demasiadas banderas haciendo sombra a la Unica, alguna de ellas creada expresamente por y para el separatismo.

No. En ese proyecto de Constitución no van incluidos algunos de los valores por los que creemos vale la pena arriesgar nuestras vidas. En él no estan nuestros muertos. Los asesinos se equivocaron. .

Entonces, ¿por qúe mueren? Nosotros, sus hermanos, sus compañeros, los que hemos pasado lo que ellos, salvo la muerte, sabemos el porqué. Los matan porqué esos hombres, recios, beneméritos, que diariamente pisan, han pisado y pisaránfuerte y digamente nuestra geografía, son España. Porque su paso firme huele a España y sus enemigos, que siempre son los de la Patria, y sus dirigentes, los anti-España, quisieran convertir la soberbia matrona que es nuestra Patria en una meretriz de última fila. Pero no saben que los cuatro huecos que quedaron vacios ayer, hoy ya estan ocupados por hombres iguales a los muertos.

Y aquí viene la suplica:

¡Majestad, que no mueran solos, que no se lleven al morir el amargor tremendo del desamparo y del desinterés, que no mueran con la convicción de que sus vidas ofrendadas en honor de unos principios que hoy casi no se usan van a constituir un palote más en la larga lista de los que les precedieron!

¡Señor:: humildes y oscuros eran estos héroes, e igualmente serán los venideros, pero son vuestros soldados y necesitan protección. Necesitan algo que les de razón de este sinrazón. Por ello he dejado mi silencio en esta súplica. pues si no fuera así, quizá nunca llegara a V.M. aunque sé que esta excusa no me valdrá de nada!

Necesitamos, señor, una buena y ágil Ley Antiterrorismo, con facilidades para los actuantes y castigo rapido y ejemplar para los asesinos. Campañas en los medios de difusión condenatorias del terrorismo y sus fines, enalteciendo a nuestras Fuerzas , que buena inyección de moral recibirian con ello. Se necesita acabar con los apologistas de esta farsa sangrienta, aunque sean parlamentarios y se sienten entre los padres de la Patria´Quizá, de esta forma habría mujeres enlutadas y menos hijos sollozantes. También se podría ir hacia la democracia con paso más firme y seguro, democracia de todos y para todos, en la que no haya mas desplazados que los separatistas y asesinos; en la que los Derechos Humanos vayan acompañados de sus respectivos Deberes y que los derechos de cien asesinos no puedan poner en peligro los de treinta y cinco millones de españoles. No hay mas que un camino: ¡Acabar con ellos! Con ellos no estamos seguros, hay mucho miedo justificado en nuestro pueblo. Hoy puede ser uno cualquiera a quien asesinen, pero no esté excluido de las listas ni aun Su Majestad. Todo depende de la victimaque se les señale. Hay que acabar con ellos, pero con directrices marcadas por los poderes de la nación de la que somos hijos y queremos ser tratados como tales.

¡Señor: como soldado que soy, a V.M. va dirigida esta súplica, que ya le habran presentado seguramente mis generales; pero no es malo tampoco que se conozca la de un soldado de a pie que vive, ha vivido y vivira siempre en comunión con nuestros muertos y con los ideales por los que fueron inmolados!.

¡Señor: ellos, sé, sabían por qué morían, nosotros quizá también sepamos por qué hemos callado. Pero a mí, mi Dios, mi Patria, mi Bandera y mi honor me han obligado a hablar. No tengo otros compromisos y a ellos me remito!.

ANTONIO TEJERO MOLINA (teniente coronel de la Guardia Civil)”

4. 18 de Noviembre de 1978. El teniente coronel Tejero Molina es detenido en unión del entonces capitan de la Policía Armada don Ricardo Sáenz de Ynestrillas(qepd), inculpados en la “Operación Galaxia”. Déspues de permanecer más de un año en la Prisión Militar de Alcalá de Henares, el teniente coronel Tejero pasa a la situación de prisión preventiva en su domicilio el 8 de diciembre de 1979. El 6 de mayo de 1980 se celebra el Consejo de Guerra que condena a siete meses de prisión a teniente coronel Tejero como autor de un delito de conspiración y proposición para la rebelión. A pesar de que el Capitan General de la I Región Militar, teniente general Quintana Lacaci, diside de la sentencia y solicita veinte meses de prisión para el inculpado, el 5 de Julio de 1980, el Consejo supremo de Justicia Militar confirmaba las sentencias del anterior Consejo de Guerra.

5. 23 de Febrero de 1981. El teniente coronel Tejero Molina al mando de unos doscientos guardias civiles, ocupa el edificio del Congreso de los Diputados. Dieciocho horas después, y tras obtener la garantía de que se respetaría su declaración de que asumía todas las responsabilidades del hecho, por lo que eximía de toda culpabilidad a los hombres bajo su mando, se rinde a la autoridad competente y es procesado por el supuesto delito de “rebelión militar”.

Comparte este artículo