El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha animado al PP a no cerrar la puerta a negociar los presupuestos con el Gobierno de Pedro Sánchez, pues aunque no les guste su presidente ni el protagonismo de Podemos, cree que la oposición debe pensar en los intereses de los españoles.

Además, sostiene que las cuentas que pactaron en su día el PSOE y Unidas Podemos son «imposibles» de llevar a cabo ahora, tras la crisis del coronavirus. Frente a la pretensión de ERC, Bildu y Podemos Ciudadanos insta al PP a no cerrar la puerta a Sánchez: Tampoco nos gusta Podemos, pero hay que pensar en España

de excluir a Ciudadanos de la negociación de los Presupuestos, el partido naranja sigue ofreciéndose al PSOE. En una entrevista con Europa Press, Edmundo Bal ha asegurado que resulta «urgente» empezar a hablar de los Presupuestos de 2021 y de hecho recuerda que su partido ya se ofreció a negociar este mes de agosto, pero no hubo respuesta.

En ello insistirá Inés Arrimadas cuando el próximo miércoles se reúna en Moncloa con el presidente Pedro Sánchez, de quien esperan que «asuma sus responsabilidades»: «Son los presupuestos de emergencia y hace falta ya sentarse –remarca–. Es urgente que hagan los deberes y presenten unos presupuestos pragmáticos, centrados y responsables ante ese horizonte terrible que nos espera».

CELEBRA QUE EL GOBIERNO PRIME A CS SOBRE ERC

Bal celebra que Sánchez ha decidido primar a Ciudadanos en esa ronda de partidos de la próxima semana, ya que recibirá a Arrimadas el miércoles, un día antes de verse con Esquerra. A su juicio, «el Gobierno se ha dado cuenta de la importancia de Ciudadanos y eso es motivo de orgullo y de alegría».

Según explica, su partido permite al PSOE excluir de la gobernabilidad de España a partidos que, como ERC y Bildu, quieren debilitarla, y ese giro sería «una buena noticia». «Ciudadanos puede centrar al PSOE», presume.

En cuanto a Unidas Podemos, ha explicado que «si Sánchez quiere aplicar las ayudas europeas en esos Presupuestos de forma sensata y centrada, debe excluir el populismo». Según Bal, «apartar a Podemos de la redacción y confección de los PGE, también es una buena noticia para España».

LOS ÚNICOS PRESUPUESTOS POSIBLES, DE CENTRO

A su juicio, aquellos presupuestos que pactaron en su día el PSOE y Unidas Podemos, «con un apartado de gastos tremendo» que ya era «inviable», ahora son «totalmente irrealizables e imposibles». «El sentido común impone cómo deben ser los presupuestos, y los únicos posibles son los de centro, los del pragmatismo y la búsqueda de soluciones, la única opción posible es apelar a la sensatez y la responsabilidad», resume.

Y, en ese contexto, cree que el PP también debe participar en la negociación para buscar amplios consenso, lo que Ciudadanos llamó ‘la vía Arrimadas’ para sumar 221 escaños. «Mi partido no mira a otros, sino el interés general, y pediría al PP que hiciera lo mismo -afirma-. A nosotros no nos gusta Pedro Sánchez ni este Gobierno, no somos sus socios, y no nos gusta nada Podemos pues estamos en las antípodas, pero hay que pensar en los españoles».

Para el dirigente de Ciudadanos, no es momento de pensar si «menganito o el otro están en la silla», sino buscar «el bien de los españoles». «Nos pagan para eso -sostiene-. Le pido al PP que ensanche sus miras, que mire por el bienestar de los españoles. Eso puede llevarnos a unos presupuestos centrados y buenos para España».

En cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ciudadanos se mantiene al margen y reta al PP a aclarar su posición. Bal recuerda que el PP ha estado años «en el cambalache» y «el cambio de cromos» con el PSOE, pero ahora es momento de cambiar el sistema de elección para asegurar que los doce jueces sean elegidos directamente por los jueces.

En el caso del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, también pendientes de renovación, Ciudadanos sí ve opción a una negociación, ya que su sistema de elección está fijado en la Constitución y no se puede cambiar. Eso sí, reclama perfiles no políticos para evitar polémicas.