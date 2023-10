Coalición Canaria se abre a apoyar a Sánchez para que no dependa del ‘sí’ de Junts

Coalición Canaria se abre a apoyar a Sánchez para que no dependa...

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado que Coalición Canaria podría apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente para que el «voto afirmativo de Junts dejaría de ser relevante».

«Si es cierto que Junts tiene la llave de la investidura, no es menos cierto que CC tiene el llavín», ha manifestado en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Clavijo ha instado a Sánchez a decidir qué socios quiere para la investidura y no descarta apoyarle: «Puede ser rehén se Puigdemont o no. Tiene opciones para no hacerlo. Él tendrá que decidir», ha dicho.