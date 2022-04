Comienzan los Grammy, donde se miden Billie Eilish y Olivia Rodrigo

Acaba de comenzar la 64 edición de los Premios Grammy y lo hace con la espectacular actuación de Silk Sonic, la banda creada por Bruno Mars y Anderson Paak que recupera el funk de los años setenta y ha puesto en pie a todo el auditorio. «El año pasado era Pfizer o Moderna lo que se metían», ha dicho Trevor Noah, el maestro de ceremonias, sobre los invitados a la gran gala de la industria musical.

Está claro que la música en directo es lo más importante de una gala que ha continuado con la actuación de Olivia Rodrigo, que en la pregala se ha hecho con un Grammy a la mejor actuación de pop en solitario por 'drivers license', precisamente la canción que ha interpretado en el escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Con una puesta en escena espectacular, Olivia ha comenzado su actuación en el interior de un coche, para después salir al escenario, convertido en el típico barrio residencial de Estados Unidos. A continuación, le ha tocado el turno a J. Balvin y su 'Todo el mundo está loco', que ha interpretado junto a María Becerra, como estrella invitada, y con una espectacular coreografía de 64 bailarines. Curiosamente, el nuevo premio de música urbana de los Grammy ha ido a parar a Bad Bunny.

Y llega el primer premio de la noche, el de canción del año. Bruno Mars y Anderson Paak, con su banda Silk Sonic se llevan el premio a la mejor canción del año por 'Leave the Door Open'.

Turno ahora para los BTS, con una actuaciión muy planificada, y un rollo entre James Bond y la saga 'Misión imposible'. El público enloquece.

Quizá el mayor morbo resida en la 'batalla' que librarán Billie Eilish, la flamante ganadora de un Oscar por la canción 'No Time To Die', de la última película de James Bond, 'Sin tiempo para morir', y Olivia Rodrigo. Ambas están nominadas a siete estatuillas, aunque en la pregala Rodrigo ya se había hecho con el primero de la noche a la mejor interpretación de pop en solitario por 'Drivers License'. No son, sin embargo, las estrellas más nominadas. El músico de jazz Jon Batiste opta a once grammys -ha ganado ya tres de ellos en la pregala-, seguido por Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R, con ocho candidaturas.

Hubiera sido una gran noche para Foo Fighters -se han llevado dos estatuillas a la mejor actuación de rock por 'Making Fire' y al mejor álbum de rock por 'Medicine at Midnight'-. La muerte hace unos días de su batería, el siempre sonriente Taylor Hawkins, ha dejado destrozados a Dave Grohl y los suyos, que han acabado suspendiendo su gira. No en vano, esta noche iban a tocar en los Grammys y la actuación ha sido suspendida. Habrá, han dicho, un homenaje al batería.

El chispeante Trevor Noah repite como maestro de ceremonias de una gala en la que se reparten un total de 86 premios en géneros que van desde la música clásica y jazz hasta R&B y pop urbano. No desesperen porque en la gala solo se entregarán nueve de los premios, los 77 restantes se entregarán durante la pregala y se podrán ver en el canal que los Grammy tienen en YouTube a partir de las 21:30 horas.

Precisamente, en esta pregala se ha dado a conocer que ni Pablo Alborán ni C. Tangana se han llevado los dos galardones a los que optaban. Alborán era candidato a ganar el premio al mejor álbum de pop latino por 'Vértigo', que finalmente se ha llevado Álex Cuba por 'Mendo', y C. Tangana optaba a llevarse el galardón al mejor álbum de rock latino por el 'El madrileño'. Se lo ha quitado Juanes, con 'Origen'.

Será una noche también para celebrar la música en directo. Por el escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas desfilarán artistas como Billie Eilish, Rachel Zegler, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, H.E.R., BTS, Ben Platt, Brandi Carlile, Brothers Osborne, Chris Stapleton, Cynthia Erivo, Jack Harlow, Jon Batiste, Leslie Odom Jr., y Nas.