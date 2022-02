Cómo desintoxicarse de la proteína espiga COVID del pinchazo o del virus

HISTORIAL DE UN RESUMEN

Si has tenido COVID-19 o has recibido una inyección de COVID-19, puedes tener peligrosas proteínas de punta circulando en tu cuerpo

Las proteínas en espiga pueden circular por el cuerpo después de una infección o una inyección, causando daños en las células, los tejidos y los órganos.

El Consejo Mundial de la Salud ha publicado una guía de desintoxicación de las proteínas en espiga, que proporciona pasos sencillos que puede tomar para reducir potencialmente los efectos de las proteínas en espiga tóxicas en su cuerpo

Los inhibidores y neutralizadores de las proteínas de los picos incluyen agujas de pino, ivermectina, neem, N-acetilcisteína (NAC) y glutatión

Los 10 principales elementos de desintoxicación de la proteína de espiga incluyen la vitamina D, la vitamina C, la semilla de nigella, la quercetina, el zinc, la curcumina, el extracto de cardo mariano, la NAC, la ivermectina y el magnesio

(Mercola) – ¿Ha tenido COVID-19 o ha recibido una inyección de COVID-19? Entonces es probable que tenga peligrosas proteínas de espiga circulando en su cuerpo. Mientras que una proteína pico se encuentra naturalmente en el SARS-CoV-2, sin importar la variante, también se produce en su cuerpo cuando recibe una inyección de COVID-19. En su forma nativa en el SARS-CoV-2, la proteína spike es responsable de las patologías de la infección viral.

En su forma salvaje, se sabe que abre la barrera hematoencefálica, provoca daños celulares (citotoxicidad) y, como dijo el Dr. Robert Malone -inventor de la tecnología de la plataforma central de la vacuna de ARNm y ADN- en un comentario en News Voice, la proteína “es activa en la manipulación de la biología de las células que recubren el interior de tus vasos sanguíneos -células endoteliales vasculares-, en parte a través de su interacción con ACE2, que controla la contracción en los vasos sanguíneos, la presión arterial y otras cosas”.

También se ha revelado que la proteína de la espiga, por sí sola, es suficiente para causar inflamación y daños en el sistema vascular, incluso independientemente de un virus.

Ahora, el Consejo Mundial de la Salud (WCH) -una coalición mundial de organizaciones centradas en la salud y grupos de la sociedad civil que buscan ampliar el conocimiento de la salud pública- ha publicado una guía de desintoxicación de la proteína de la espiga, que proporciona pasos sencillos que puede tomar para disminuir potencialmente los efectos de la proteína tóxica de la espiga. Puedes ver su guía completa de remedios naturales, incluyendo las dosis, al final de este artículo.

¿Por qué debería considerar una desintoxicación de proteínas en espiga?

Las proteínas de espiga pueden circular por el cuerpo tras una infección o una inyección, causando daños en las células, los tejidos y los órganos. “La proteína de espiga es una proteína mortal”, dice en un vídeo el Dr. Peter McCullough, internista, cardiólogo y epidemiólogo de formación. Puede causar inflamación y coagulación en cualquier tejido en el que se acumule.

Por ejemplo, el estudio de biodistribución de Pfizer, que se utilizó para determinar dónde acaban las sustancias inyectadas en el cuerpo, mostró que la proteína COVID spike de las inyecciones se acumulaba en “concentraciones bastante altas” en los ovarios.

Además, un estudio japonés de biodistribución de la inyección de Pfizer descubrió que las partículas de la vacuna se desplazan desde el lugar de la inyección hasta la sangre, tras lo cual las proteínas de espiga circulantes se desplazan libremente por todo el cuerpo, incluidos los ovarios, el hígado, los tejidos neurológicos y otros órganos. El WCH señaló:

“La proteína de la espiga del virus se ha relacionado con efectos adversos, como: coágulos de sangre, niebla cerebral, neumonía organizativa y miocarditis. Es probablemente responsable de muchos de los efectos secundarios del Covid-19 [inyección]… Incluso si no has tenido ningún síntoma, ni has dado positivo en la prueba del Covid-19, ni has experimentado efectos secundarios adversos después de un pinchazo, es posible que aún queden proteínas de pico dentro de tu cuerpo.

Para eliminarlas después de la inyección o de una infección, los médicos y los practicantes holísticos sugieren algunas acciones sencillas. Se cree que limpiar el cuerpo de la proteína de la espiga… tan pronto como sea posible después de una infección o una inyección puede proteger contra el daño de las proteínas de la espiga restantes o en circulación”.

Inhibidores y neutralizadores de picos de proteínas

Un grupo de médicos internacionales y practicantes holísticos que tienen experiencia en ayudar a las personas a recuperarse de la COVID-19 y de la enfermedad posterior a la inyección compilaron opciones naturales para ayudar a reducir la carga de la proteína de la espiga en su cuerpo. Los siguientes son inhibidores de la proteína de la espiga, lo que significa que inhiben la unión de la proteína de la espiga a las células humanas:

Prunella vulgaris Agujas de pino

Emodin Neem

Extracto de hoja de diente de león Ivermectina

La ivermectina, por ejemplo, se acopla al dominio de flexión del receptor de la espiga del SARS-CoV-2 unido a la ACE2, lo que puede interferir en su capacidad para unirse a la membrana de la célula humana. También recopilaron una lista de neutralizadores de la proteína de la espiga, que la hacen incapaz de causar más daño a las células. Esto incluye:

N-acetilcisteína (NAC) Glutatión

Té de hinojo Té de anís estrellado

Té de agujas de pino Hierba de San Juan

Hoja de consuelda Vitamina C

Los compuestos vegetales de la tabla anterior contienen ácido shikímico, que puede contrarrestar la formación de coágulos sanguíneos y reducir algunos de los efectos tóxicos de la proteína de la espiga. La nattokinasa, una forma de soja fermentada, también puede ayudar a reducir la aparición de coágulos sanguíneos.

Cómo proteger sus receptores ACE2 y desintoxicar la IL-6

La proteína de la espiga se adhiere a los receptores ACE2 de sus células, perjudicando el funcionamiento normal de los receptores. Este bloqueo puede alterar el funcionamiento de los tejidos y podría ser responsable de desencadenar enfermedades autoinmunes o de provocar hemorragias o coagulaciones anormales, como la trombocitopenia trombótica inducida por vacunas.

La ivermectina, la hidroxicloroquina (con zinc), la quercetina (con zinc) y la fisetina (un flavonoide) son ejemplos de sustancias que pueden proteger de forma natural sus receptores ACE2. La ivermectina actúa en este sentido uniéndose a los receptores de la ECA2, previniendo que la proteína de la espiga lo haga.

La interleucina 6 (IL-6) es una citoquina proinflamatoria que se expresa después de la inyección, y sus niveles aumentan en las personas con COVID-19. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud recomienda los inhibidores de la IL-6 para las personas gravemente enfermas de COVID-19. Existen muchos inhibidores naturales de la IL-6, o antiinflamatorios, que pueden ser útiles para quienes buscan desintoxicarse de la COVID-19 o de las inyecciones de COVID-19:

Boswellia serrata (incienso) Extracto de hoja de diente de león

Comino negro (Nigella sativa) Curcumina

Aceite de krill y otros ácidos grasos Canela

Fisetina Apigenina

Quercetina Resveratrol

Luteolina Vitamina D3 (con vitamina K)

Zinc Magnesio

Té de jazmín Especias

Hojas de laurel Pimienta negra

Nuez moscada Salvia

Cómo desintoxicarse de la furina y la serina proteasa

Para entrar en las células, el SARS-CoV-2 debe unirse primero a un receptor ACE2 o CD147 de la célula. A continuación, la subunidad de la proteína de la espiga debe ser escindida (cortada) proteolíticamente. Sin este corte de la proteína, el virus simplemente se uniría al receptor y no llegaría más lejos.

“El sitio de la furina es la razón por la que el virus es tan transmisible y por la que invade el corazón, el cerebro y los vasos sanguíneos”, explicó el Dr. Steven Quay, médico y científico, en una audiencia del Subcomité de Supervisión y la Reforma del Subcomité de Audiencia sobre la Crisis del Coronavirus.

La existencia de un nuevo sitio de escisión de la furina en el SARS-CoV-2, mientras que otros coronavirus no contienen un solo ejemplo de sitio de escisión de la furina, es una razón importante por la que muchos creen que el SARS-CoV-2 fue creado mediante la investigación de ganancia de función (GOF) en un laboratorio. Los inhibidores naturales de la furina, que impiden la división de la proteína de la espiga, pueden ayudarle a desintoxicarse de la furina e incluyen:

Rutín

Limoneno

Baicaleína

Hesperidina

La serina proteasa es otra enzima que es “responsable de la escisión proteolítica de la proteína pico del SARS-CoV-2, lo que permite la fusión del virus en la célula huésped”. Por lo tanto, la inhibición de la serina proteasa podría impedir la activación de la proteína pico y la entrada del virus en las células. El WCH recopiló varios inhibidores naturales de la serina proteasa, entre los que se encuentran

Té verde Tubérculos de patata

Algas verdes azules Soja

N-acetil cisteína (NAC) Boswellia

Alimentación restringida y dieta saludable para todos

Además de las sustancias mencionadas anteriormente, el WCH ha tenido el acierto de señalar que una dieta saludable es el primer paso para un sistema inmunitario sano. Reducir el consumo de alimentos procesados y otros alimentos proinflamatorios, incluidos los aceites vegetales (de semillas), es esencial para una respuesta inmunitaria óptima.

También es beneficioso restringir el tiempo de las comidas, es decir, comprimirlas en un intervalo de seis a ocho horas. Esto mejorará su salud de varias maneras, principalmente al mejorar su salud mitocondrial y su flexibilidad metabólica. También puede aumentar la autofagia, que ayuda al cuerpo a eliminar las células dañadas.

Para ver el artículo completo hacer clic aquí.