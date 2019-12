Cómo evitar que tu cena de Navidad acabe en la basura

Ya está aquí la Navidad y con ella llegan las reuniones familiares, las visitas, los compromisos con amigos y con compañeros de trabajo y también la comida… mucha comida. Por desgracia gran parte de esos almuerzos o cenas de Navidad que consumimos de manera ovípara acabará en el contenedor de basura más cercano. Según el último informe sobre el desperdicio alimentario en España, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el desperdicio de alimentos creció un 8,9% en nuestro país en 2018 hasta alcanzar los 1.338 millones de toneladas de comida desperdiciada.

Buena parte de estas cifras “engordan” con la llegada de la Navidad. “Se estima que el gasto de los hogares españoles se eleva hasta un 20% respecto a un mes normal y la partida de alimentación es la que más crece llegando en ocasiones a triplicarse. De ahí que un mayor gasto en alimentos derive luego en más volumen de residuos. Hasta un tercio de la comida irá a parar a la basura durante estas fiestas”, señala Oriol Reull, director de Too Good To Go en España, la app que lucha contra el desperdicio de alimentos.

El despilfarro de comida tiene consecuencias directa en nuestro bolsillos, y es que supone un coste medio de unos 250 euros por persona al año, y además tiene consecuencias medioambientales, ya que no solo se desaprovechan los recursos naturales empleados para la producción de esos alimentos, como el agua o la tierra, sino que es responsable de hasta un 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Para evitar que la comida de Navidad que con tanto mimo hemos preparado durante horas acabe en un vertedero la aplicación incide en que la principal causa suele ser la de querer sorprender a los invitados con todo lo mejor y con el fin de que no se queden con hambre, aún a riesgo de excederse y luego tener que tirar. Algunas claves para evitar que esto suceda:

– Diseña el menú. Cuenta el número de comensales y calcula los ingredientes y las cantidades que necesitas comprar.

– Planifica la compra. Revisa lo que tienes o no en casa y haz una lista de la compra con lo que necesitas. Así evitarás el comprar por comprar.

– Si no te gusta, no lo compres. A veces se adquieren productos simplemente porque son típicos navideños aunque no te gusten. Evítalos y así no los tendrás que tirar.

– Organiza la nevera y la despensa. Esto te permitirá saber qué productos tienes consumir antes de que expire su fecha de consumo para darles salida y no tenerlos que tirar.

– No improvises. Usando recetas podrás seguir mejor los pasos a la hora de preparar tus platos y no correr el riesgo de equivocarte y tener que tirar comida para volver a empezar.

– Ajusta las raciones. Siempre es mejor dar la opción a repetir que poner comida de más en el plato y que luego lo que sobre acabe en la basura.

– Conserva correctamente y reaprovecha. Todo lo que sobre distribuyelo en táperes y consérvalo en la nevera o el congelador para consumirlo más adelante. También puedes reaprovecharlo y elaborar nuevas recetas con lo que te ha sobrado. Por ejemplo, el 26 de diciembre se celebra San Esteban en Cataluña y son tradicionales los canelones elaborados con la carne sobrante de la comida de Navidad.

Sigue estas pautas, te lo agradecerá tu bolsillo y la naturaleza.