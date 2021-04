Cómo Keith Raniere, de NXIVM, dirigió una red de pedofilia en Hollywood

Keith Kaniere, el fundador de la secta sexual infantil de Hollywood NXIVM, pudo atraer a niñas a su secta de élite durante décadas, según un nuevo libro explosivo.

El año pasado, Raniere fue condenado a 120 años de prisión, después de que un juicio expusiera cómo la organización preparaba a las víctimas menores de edad para convertirlas en esclavas sexuales de su líder.

La revelación vino de la mano de Keith Raniere, el líder de la empresa de autoayuda Nxivm (pronunciado «Nexium») con sede en Albany, Nueva York. Camila, su apellido está protegido por orden judicial, se involucró por primera vez en la organización a los 13 años, cuando sus padres la inscribieron en el programa de coaching de vida de Nxivm. Su primera conversación con Raniere fue sobre su concurso de ortografía de octavo grado.

Unos años más tarde, se trasladó con sus hermanas mayores, Daniela y Marianna, de México a Albany. Sin que sus padres lo supieran, eran miembros devotos y entrenadores ocasionales de Nxivm, y confiaban implícitamente en Raniere. Raniere instaló a Camila en «un apartamento de Clifton Park equipado con cortinas oscuras de terciopelo que bloqueaban cualquier visión del interior», escribe la periodista de investigación Sarah Berman en su nuevo libro, «Don’t Call It a Cult: The Shocking Story of Keith Raniere and the Women of Nxivm» (Steerforth), que salió a la venta el martes.

En mensajes de texto a Camila, Raniere la llamaba «nuestra casa» y la visitaba a menudo, sin la supervisión de otros adultos. «Incluso los amigos cercanos de Camila y su familia no sabían dónde vivía», escribe Berman.

Según el testimonio de Camila ante el tribunal, Raniere le tomó fotos desnuda y la violó en septiembre de 2005, cuando ella tenía apenas 15 años. Pero tuvo que pasar otra década antes de que se enterara de todo el alcance de los siniestros planes de Raniere.

En una serie de mensajes de texto el 9 de octubre de 2015, Raniere le habló de un subgrupo secreto de Nxivm que estaba construyendo, una hermandad de empoderamiento femenino llamada DOS, o Dominus Obsequious Sororium, una frase latina falsa que se traduce aproximadamente como «amo sobre las mujeres esclavas.» Lo describió como «un campamento de entrenamiento para perras malvadas», escribe Berman. «Algunas mujeres incluso hablaban de ella como si fuera una agencia de talentos de élite… como los masones pero para mujeres que quieren forjar su carácter y cambiar el mundo».

La verdad, sin embargo, era que se trataba de una retorcida secta sexual, con amos de «primera línea» y esclavos sexuales, todos al servicio de las necesidades de Raniere, conocido por sus acólitos como Vanguardia o Gran Maestro. «Tanto los amos como los esclavos eran todos mujeres», escribe Berman. «Todo sobre sus vidas, desde lo que comían o vestían hasta cuando se cortaban el pelo, lo controlaba Raniere».

Cada esclava «sería marcada con mi monograma más un número», envió Raniere un mensaje de texto a Camila. «Tu número está reservado. Es el número 1. Ahora es una organización secreta en crecimiento».

Camila no estaba contenta con los planes de Raniere de marcarla.

«¿Marcado como ganado?», preguntó. «¿Quieres quemarme?»

«¿No quieres quemarte por mí?» Raniere, ahora de 60 años, respondió.

La ceremonia de ingreso fue un acontecimiento aterrador. Sarah Edmondson, de 43 años, una aspirante a actriz de Canadá y uno de los primeros ex miembros en hacer pública la existencia de Nxivm, le contó al autor que fue introducida en DOS con otras cuatro mujeres, que se turnaron para sujetarse unas a otras, desnudas, mientras un médico utilizaba un bolígrafo cauterizador para grabar las iniciales de Raniere y un símbolo críptico cerca de sus pelvis, sin anestesia.

«Estábamos llorando, estábamos temblando, nos estábamos abrazando», dijo a Berman. «Fue horrible. Era como una mala película de terror. Incluso teníamos puestas estas máscaras quirúrgicas porque el olor a carne [quemada] era muy fuerte».

Las esclavas sexuales y la marca no estaban en la agenda cuando se fundó Nxivm en 1998. Al principio, se anunciaba como un programa de autoayuda para «soñadores con bolsillos llenos», escribe Berman.

Con más de 16.000 miembros en Estados Unidos, Canadá y México, entre los que se encontraban nombres de alto nivel como Nicki Clyne (actriz de la serie de televisión «Battlestar Galactica») y la heredera de Seagram, Clare Bronfman, se sintieron atraídos por el mensaje de Raniere sobre la responsabilidad personal de las propias emociones.

Raniere, criado como hijo único en Suffern, Nueva York, creció con padres aduladores y «una necesidad casi constante de validación». Se graduó en el Instituto Politécnico Rensselaer con un promedio de 2,26 y trabajó para Amway antes de fundar varias empresas de marketing en los años 90 que fracasaron, como Consumer Buyline Inc. (que vendía productos domésticos con descuento) y National Health Network (un vendedor multinivel de vitaminas). A finales de 1997, conoció a la enfermera e hipnoterapeuta Nancy Salzman, que estaba intrigada por sus metodologías de autoayuda, que Raniere decía haber aprendido a los 14 años. Unieron sus fuerzas para crear Nxivm.

Los estudiantes exploraron cómo creaban su propio sufrimiento, y cómo podían utilizar cualquier daño percibido que se les hiciera como un momento de enseñanza», escribe Berman.

Nxivm, el nombre es supuestamente una referencia al concepto romano de servidumbre por deudas, fue diseñado para millonarios o aspirantes a serlo, y pronto ofreció su boutique de coaching ejecutivo en ciudades como Los Ángeles, Seattle, Toronto, Londres y Vancouver. Los fiscales federales han calculado que Nxivm puso en marcha más de un centenar de empresas derivadas, desde escuelas de yoga hasta fundaciones científicas y guarderías, que formaban parte de una jerarquía piramidal y se mantenían unidas con la «febril creencia de que, con la mentalidad y el plan adecuados, todo era posible», escribe Berman.

Aunque las mujeres eran mayoría en Nxivm, los hombres también se unieron, inscribiéndose en un programa llamado Sociedad de Protectores «destinado a descubrir y aprovechar las formas innatas de ser ‘femeninas’ y ‘masculinas’», escribe Berman. Una forma de ser «masculina» consistía en endurecer a los compañeros con intimidación, insultos, avergonzando al cuerpo y otros abusos.

Según explicó Edmondson a la autora, los nuevos estudiantes se reclutaban sobre todo en situaciones sociales, a menudo entre amigos de amigos. Nxivm lo llamaba «construir relaciones», una técnica que los miembros practicaban y estudiaban a fondo. Desde el exterior, la empresa no parecía ni aterradora ni de culto. En el peor de los casos, resultaba cursi.

«Era como un campamento de verano sonriente y ligeramente chiflado para adultos», escribe Berman. «Todo en este grupo parecía tan sano como una cena de Acción de Gracias». Las mujeres se unieron porque «querían ayudar a la gente y hacer algo importante con sus vidas», escribe.

También ayudó que Raniere, como todos los líderes de culto exitosos, era carismático y encantador.

«La forma en que los verdaderos creyentes hablaban de él, era como si tuviera poderes mágicos», escribe Berman. «Elogiaban sus contribuciones a la ciencia, su compromiso con el aprovechamiento del potencial humano».

Pero el potencial no era lo único que quería aprovechar.

Nicole, una actriz reclutada en Nxivm en 2013 cuyo apellido está protegido por orden judicial, estaba inicialmente entusiasmada con el grupo, especialmente cuando fue animada a unirse por Allison Mack, una amiga actriz con papeles en programas de televisión como «Smallville» y «Wilfred.» Pero lo que al principio parecía una oportunidad para crecer y relacionarse pronto se tornó oscuro, cuando le pidieron una «garantía» para asegurar su voto de secreto.

«Mack le dijo a Nicole que tendría que escribir una carta que perjudicaría a su familia si se hacía pública», escribe Berman. «La propia Mack había escrito una carta en la que afirmaba que su padre había abusado de ella cuando era niña, y sugirió a Nicole que hiciera lo mismo».

Nicole escribió la carta y luego «grabó un video sexual en solitario que Mack prometió guardar en una bóveda subterránea donde nadie pudiera verlo», escribe Berman. Todas las esclavas estaban obligadas a grabar cintas similares de sí mismas en situaciones sexualmente explícitas.

El colateral no era el único precio de admisión a DOS. Nicole fue instruida para enviar un mensaje de texto, «Buenos días Maestro», a Raniere cuando se despertaba, y «Buenas noches, Maestro» antes de irse a la cama.

La etiqueta de «esclavo» no sentó bien a todo el mundo. Cuando Edmondson retrocedió ante la terminología, su amiga y compañera de Nxivm Lauren Salzman le aseguró que «maestro» y «esclavo» era sólo otra forma de decir «gurú» y «discípulo», o «entrenador» y «atleta».

Pero la fea realidad pronto demostró lo contrario. En abril de 2016, Nicole tuvo su primer encuentro con Raniere, quien la llevó a una casa y le indicó que se desnudara. Luego la puso sobre una mesa, le vendó los ojos y le ató las muñecas y los pies. Comenzó a hacerle preguntas sobre su vida sexual mientras «un desconocido le practicaba sexo oral», escribe Berman.

«Estoy tratando de procesar lo que está pasando», recuerda Nicole. «Hay alguien más en la habitación. Bien, ahora hay dos personas en la habitación. ¿Hay tres personas en la habitación? ¿Cuántas personas hay en esta sala ahora mismo?».

La jerarquía incluía docenas de amos y esclavos sexuales, todos ellos mujeres, que en última instancia servían a los deseos sexuales de Raniere. Como a menudo recordaba a su ejército de amos y esclavos en mensajes de texto, podía ordenar sexo a cualquiera de ellos en cualquier momento, pero ese no era el «propósito» de DOS. El propósito era la devoción total a él. Y no ofrecerse completamente a él podía tener consecuencias.

Más tarde, cuando Camila comenzó a salir con un miembro de Nxivm más cercano a su edad, Raniere la castigó con un «programa» para las mujeres que consideraba culpables de traición, que implicaba autoflagelación y restricción de calorías.

Raniere esperaba que sus esclavas tuvieran el menor peso posible: en el caso de Camila, se la presionaba para que pesara 45 kilos o menos, y le informaba de su peso todos los días. «Necesitas comer menos», le envió Raniere una vez un mensaje de texto. «El peso extra hiere mi corazón físicamente cuando estoy contigo».

Muchos miembros llegaron a extremos para cumplir con las exigencias de peso de Raniere. Mack prefería una dieta de calabaza, una verdura baja en calorías disfrazada de pasta. «Ella comía tanto», escribe Berman, «que sus palmas una vez se volvieron naranjas».

Raniere quería controlar todos los aspectos de sus esclavas, desde su vello púbico, como testificó Lauren Salzman, miembro de Nxivm, «su preferencia era que fuera natural… no arreglado», hasta su disposición a ser castigadas incluso por las ofensas más pequeñas. Salzman reveló que Raniere había estado adquiriendo equipo para una mazmorra BDSM y «cada vez más mujeres eran azotadas por sus defectos», escribe Berman.

Salzman afirmó que el castigo humillante, que generalmente era filmado, incluía una «jaula de acero para cachorros» que Raniere dijo «era para las personas que estaban más comprometidas con el crecimiento.» Aunque ella quería desafiarse a sí misma, le preocupaba que Raniere estuviera eligiendo asignaciones «para la máxima crueldad y degradación».

Una exposición del New York Times a finales de 2017 desencadenó una investigación federal, y Raniere huyó a Puerto Vallarta, México, cuando los agentes del FBI comenzaron a entrevistar a los asociados de Nxivm. Fue arrestado el 26 de marzo de 2018, después de que varios miembros finalmente accedieran a testificar contra él.

Entre ellos estaba Camila, que inicialmente se negó a hablar con los fiscales por consejo de los abogados que trabajan para Raniere. Fue convencida de presentarse por su hermana, Daniela, aunque su padre, Héctor, y su hermana mayor, Marianna, siguen siendo partidarios incondicionales de Raniere. (Héctor escribió una carta al tribunal, describiendo a Raniere como «honesto, íntegro, de brillante inteligencia, siempre dispuesto a ayudar, alegre y enamorado de la humanidad»).

«[Raniere] escondió su abuso detrás de ideas y conceptos de nobleza, pero no hay nada noble en abusar de un niño», dijo Camila, ahora en sus 30 años, al tribunal. «Nunca pude vivir como una adolescente normal. Nunca tuve una cita hasta los 29 años. Me perdí tanto de mi propia vida, que me resulta difícil incluso conceptualizar lo que me he perdido».

En octubre pasado, Raniere fue condenado a 120 años de prisión por cargos de tráfico sexual federal, crimen organizado y posesión de pornografía infantil. Aunque muchos de sus más fervientes partidarios nunca han vacilado en su lealtad -Bronfman creó un fideicomiso de 14,3 millones de dólares para pagar los honorarios legales de los acusados-, la mayoría se ha dado cuenta finalmente de hasta qué punto han sido víctimas.

«Me ha llevado tres años para darme cuenta de que la vergüenza que ha estado pesando tanto sobre mis hombros no es mía para llevar», dijo Nicole durante su testimonio en la corte, pronunciando su discurso directamente a Raniere. «Es tuya».