Cómo luchar contra la ministra Celaá (manual de instrucciones)

Por Alberto González Fernández de Valderrama.- Estos gamberretes frentepopulistas que han llegado al gobierno de España gracias a la inestimable ayuda del diablo y de su ministro plenipotenciario, el señor Soros, se han propuesto manipular la mente de los niños en las escuelas para que cuando sean mayorcitos se animen a desfilar en pelotas acompañando a alguna carroza del Orgullo Gay y, en definitiva, para que asimilen los valores feministas, elegetibos, proinmigratorios, globalistas y progreculturales que les convertirán en fieles votantes de sus adoctrinadores y así eternizarse ellos en el poder.

La ministra Celaá –a la que tenemos que felicitar por su reciente nombramiento como acólita de Belcebú- afirma que los niños no pertenecen a sus padres y que si éstos son homófobos no tienen derecho a inculcar la homofobia a sus hijos. En la palabra homofobia está el truco de su argumentación y lo vamos a desvelar para dejarla con el culo al aire y que sea ella quien desfile in púribus viae publicae per sécula seculorum in medio turbae (si alguien no lo entiende que lo traduzca con el diccionario Vox de latín). Y es que todo depende de lo que se entienda por ser homófobo.

Si se adjetivara así a la persona que desprecia a los homosexuales por su condición natural y que desea que sean maltratados o humillados de alguna manera, el objetivo de la señora ministra sería lícito pues es justo que se enseñe a los niños a tratar con respeto a sus compañeros y al prójimo en general. Pero una cosa es que se enseñe a los niños a respetar a todas las personas, acabándose para siempre con la lacra del acoso escolar (que siempre sufrieron los débiles, los gorditos, los tímidos, los feos o los menos espabilados) y otra cosa es que se les diga que las conductas sexuales de esos compañeros o de terceras personas sean totalmente lícitas desde el punto de vista moral o, peor aún, que a través de tales charlas se fomente o se naturalice su práctica entre los alumnos, lo que entra de lleno en el concepto de corrupción de menores. Todo el mundo entiende que una persona muy obesa pueda tener todo el derecho del mundo a ser profesor y a ser respetado por sus alumnos a pesar de su aspecto; pero nadie entendería que ese profesor diera charlas a sus alumnos incitándoles a sobrealimentarse con el argumento de que hincharse a comer es un placer o de que ser gordo es muy divertido.

Una cosa es la condición natural de una persona y otra muy distinta su conducta personal. Y en materia sexual los comportamientos de cada persona entran de lleno en la esfera de la moral privada (en tanto no tengan trascendencia penal) y un Gobierno no tiene derecho a inmiscuirse en ella para sustituir los valores religiosos o éticos que unos padres de familia quieran inculcar a sus hijos por los valores morales (o inmorales) del partido o partidos que lo sustentan: no, y mil veces no, en cuanto que la libertad de culto y la libertad de pensamiento son derechos fundamentales protegidos por la Constitución.

El Gobierno no puede decir a los niños que las prácticas homosexuales son algo bueno o natural; sus padres tienen derecho a pensar -conforme a lo que la Iglesia católica (u otra confesión) les enseñó- que si sus hijos las realizaran estarían cometiendo un grave pecado que los condenaría al infierno. Si un budista tiene derecho a creer en el nirvana y un musulmán en el paraíso de las siete huríes, un cristiano tiene derecho a creer lo que asegura su Catecismo confirmando lo que la Biblia y cientos de santos han revelado a lo largo de la historia y, en consecuencia, tiene el perfecto derecho a no querer que sus hijos vean como legítimas dichas relaciones. Tan lógico como que si en un colegio público se diera una charla a los niños sobre los beneficios para la salud del jamón de bellota y se les ofreciera una sesión de degustación (esto sí que es ciencia ficción) sería absurdo que se obligara a un niño musulmán a probarlo, aparte de que, en tal caso, el profesor que obligara a ese niño a comer jamón aparecería degollado al día siguiente.

Dicho esto, y ya que el Gobierno está sordo a todo tipo de razones, es necesario pasar a la acción y por ello voy a dar una idea a todos los padres que se nieguen a que sus hijos se conviertan en progres por la gracia de Sánchez. Lo primero que tienen que hacer es comprar a sus hijos un bolígrafo espía o artilugio similar que grabe las explicaciones de sus profesores. Estos bolígrafos tienen el inconveniente de que son algo caros, por lo que hago un llamamiento al pueblo chino para que los fabrique a gran escala y se puedan adquirir en sus tiendas de baratillo. Y lo segundo es enviar una carta (incluso anónima) a los directores de los colegios indicando que, como padre de uno de sus alumnos y preocupado por su salud moral, le hará llevar a su hijo un aparato para grabar todas las charlas que reciba, que luego escuchará con detenimiento para determinar si el profesor en cuestión ha tratado de manipular la conciencia de sus hijos para pervertirlos, y en tal caso tomará la siguientes medidas:

1ª) Presentar una demanda solidaria contra el profesor implicado, el propio director del colegio y la persona física o jurídica propietaria del centro educativo, en reclamación de 10.000 € por daños morales, sin perjuicio de su derecho a interponer una querella criminal contra quien considere oportuno. El resultado del pleito es impredecible porque depende de la ideología de cada juez, pero en el peor de los casos se podrá apelar y todo esto causará gastos y molestias al colegio, por lo que ante una avalancha de cartas de padres de alumnos los directores tendrán mucho cuidado con lo que hacen y dicen sus profesores.

2ª) Publicar en las redes sociales el contenido íntegro de esas charlas para que el profesor corruptor quede descubierto ante el mundo entero.

Sigan este consejo y, aparte de proteger a sus hijos de las asechanzas del maligno Sánchez, podrán ganar hasta diez mil euritos (o perder el pleito con las costas incluidas, todo hay que decirlo). Eso sí; interpongan o no la demanda, conseguirán facilitar las tareas escolares a sus hijos, pues si graban lecciones de cualquier asignatura que les resulte tediosa tendrán luego la posibilidad de pasarlas al papel para estudiarlas en casa cuando tengan ganas, pudiendo así aprovechar el tiempo transcurrido durante las clases aburridas para fortalecer su imaginación poniendo la mente en Babia, en las nubes o en las musarañas según los gustos de cada cual. Porque esta sí que es la auténtica, prolífica y gratificante diversidad que hay que fomentar.

* Abogado y colaborador de AD