Cómo motivar a los niños a hacer deporte

A pesar de las muchas ventajas que nos han traído sobre todo en la última década, las nuevas tecnologías también implican más sedentarismo y una forma más superficial de comunicarnos con los demás, si no se utilizan con control. Si ya hay muchos adultos que pasan demasiado tiempo delante de las pantallas con consecuencias negativas, en el caso de los niños el uso excesivo de ordenadores y teléfonos móviles puede ser perjudicial para su desarrollo y sus relaciones personales, si no aprenden a usarlos con sentido común.

Motivar a tus hijos e hijas a practicar ejercicio es una buena manera de que encuentren otras opciones para pasar el tiempo libre. Ya están sentados muchas horas en clase o haciendo los deberes, así que es necesario que se muevan y que no solo se entretengan con los videojuegos y las redes sociales cuando están fuera de la escuela.

¿Cómo conseguir que tus hijos tengan ganas de hacer deporte?

Practicar deporte en familia

El mejor ejemplo que pueden tener los niños y las niñas para empezar a hacer ejercicio con frecuencia es ver que sus padres lo hacen. Si en la familia es normal salir a dar una vuelta en bici todos juntos, participar en la carrera popular de la ciudad o hacer senderismo los fines de semana, tendrán integrado para siempre que el deporte hace que nos sintamos bien, que es una buena solución al estrés y que gracias a él establecemos vínculos sanos con otras personas.

Convertir el ejercicio en diversión

Apuntar a los niños a un deporte desde que son pequeños está muy bien, pero si no es solo porque a esas horas estás trabajando y no sabes qué hacer con ellos. Pregúntale a tu hijo o hija si el deporte que hace le divierte y, si realmente ves que no es así, pídele que te cuente qué le gustaría aprender. Tal vez a ti te encanta el tenis y te quedó la espinita de no haber triunfado en la cancha, pero a lo mejor tu peque es más de baloncesto y disfrutaría más encestando que con la raqueta.

Participar en campamentos deportivos

Una fantástica manera de acercar a tus hijos e hijas al deporte como el fútbol seria hacerles participar en un campus de verano de futbol porque, además de iniciarse en el deporte, les gustará esa sensación de independencia que para ellos es nueva y conocerán nuevas amistades.

Regalos que tengan que ver con el deporte

Si detectas que a tus niños o niñas les gusta una actividad deportiva en concreto, puedes fomentar que la practiquen más si les haces un regalo relacionado con ella: un balón, una bici, un bañador de natación, una tabla de surf…

Sustituir el coche por la bicicleta

En el caso de distancias cortas, es una buena idea dejar el coche en casa e ir a los sitios en bici en compañía de los más pequeños. Así, normalizan el ejercicio y lo interiorizan como algo de su día a día, por lo que será más sencillo que se sientan atraídos por hacer deporte. Cambiar el metro o el bus por una caminata hasta el cole es otra posibilidad que no solo es saludable para ellos, sino también para ti.

Celebrar sus logros

Si desde la infancia se valoran sus avances en cualquier actividad física, tu hijo o hija percibirá tu apoyo y tendrá más ganas de seguir haciendo ejercicio cuando llegue a la adolescencia. Hazle un detalle de vez en cuando para celebrar algún éxito deportivo por pequeño que sea y procura estar en las gradas en alguno de sus partidos. Intenta captar su frustración cuando en vez de una victoria las cosas no le salen tan bien y transmítele que no siempre se gana, ni es lo más importante.

Asistir a eventos deportivos

Ver lo que otras personas son capaces de hacer nos puede inspirar para encontrar el deporte que queremos realizar. Emocionaos juntos en un partido de fútbol, divertíos en una competición de voleibol, disfrutad de una tarde de baloncesto en el polideportivo del barrio…

Y no lo olvides, el primer paso para activar las ganas de hacer deporte en tus hijos e hijas es predicar con el ejemplo y calzarte tus zapatillas deportivas porque, sobre todo en sus primeros años, aprenden por imitación.