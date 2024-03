Comprueba el resultado de la ONCE de hoy: Cupón Diario y Super Once del 13 de marzo

Comprueba el resultado de la ONCE de hoy: Cupón Diario y Super...

En el sorteo de la ONCE correspondiente al miércoles 13 de marzo de 2024, el número premiado del Cupón Diario fue el 18.988, optando a un bote máximo de 500.000 euros. Además, la serie 14 del mismo número fue agraciada con La Paga de 36.000 euros anuales durante los próximos 25 años.

El Cupón Diario de la ONCE es un juego de lotería que cuenta con una larga historia. En este sorteo, se ofrecen 55 premios de 35.000 euros a los acertantes de las cinco cifras del número premiado. A este premio se le añade La Paga, que otorga tres mil euros al mes durante 25 años al acertante de las cinco cifras y el número de serie. El sorteo se siempre realiza de lunes a jueves.

Premios Cupón Diario de la ONCE

Cinco cifras: 49 premios de 35.000 euros.

Cuatro primeras y cuatro últimas cifras.

Tres primeras y tres últimas.

Dos primeras y dos últimas.

Incluso la primera y última cifra.

Es decir:

1 premio de 500.000 euros a las cinco cifras y serie.

a las cinco cifras y serie. 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras.

a las cinco cifras. 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras.

450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras.

4.500 premios de 25 euros a las tres primeras cifras.

4.500 premios de 25 euros a las tres últimas cifras.

45.000 premios de 6 euros a las dos primeras cifras.

44.550 premios de 6 euros a las dos últimas cifras.

445.500 premios de 2 euros a la primera cifra.

405.000 premios de 2 euros a la última cifra.

Resultado Super ONCE

Combinación ganadora Sorteo 1 : 2, 5, 8, 9, 12, 14, 23, 24, 26, 35, 48, 49, 51, 55, 59, 66, 67, 73, 78 y 82

: 2, 5, 8, 9, 12, 14, 23, 24, 26, 35, 48, 49, 51, 55, 59, 66, 67, 73, 78 y 82 Combinación ganadora Sorteo 2 : 3, 4, 7, 9, 13, 14, 22, 24, 27, 31, 40, 43, 47, 50, 66, 67, 71, 73, 77 y 81

: 3, 4, 7, 9, 13, 14, 22, 24, 27, 31, 40, 43, 47, 50, 66, 67, 71, 73, 77 y 81 Combinación ganadora Sorteo 3: 4, 5, 9, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 27, 28, 41, 42, 43, 48, 51, 54, 65, 66 y 73

El Super Once es un juego de loterías de la ONCE que se celebra todos los días de la semana. El sorteo consiste en una matriz de 80 números numerados del 1 al 80. El objetivo del participante consiste en elegir entre 5 y 11 números de la matriz siendo el orden de éstos indiferente.

Durante el sorteo, que se realiza de lunes a domingo a las 21.15h, se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números de los 80. Con esta combinación los participantes optarán a diversos premios según la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

