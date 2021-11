Comunidades identitarias, la respuesta al globalismo y al sincretismo cultural

Ante las grandes dificultades que atraviesa el modelo de vida occidental, la claudicación de sus líderes ante los que promueven el cambio demográfico, la aceptación oficial del relativismo cultural y antropológico, así como la conversión de la mundialización en dogma de fe, empiezan a florecer tanto en Europa como en los EEUU numerosas comunidades autosuficientes donde se vive según conforme a valores, principios y preferencias éticas comunes. Es la vida de la autosuficiencia o del autoabastecimiento.

En países como Chequia o Eslovaquia existen ya comunidades que han vuelto a los bosques para liberarse de la presión política y social que exprime sin piedad a todos los ciudadanos en beneficio de unos pocos, la élite dirigente. Así pues, son muchas la comunidades que se están creando y que viven al margen de la actual organización social injusta a la que se veían sometidas.

Algunos ya plantean la posibilidad de ir creando espacios comunes de convivencia o comunas identitarias en algunos de los 3.200 pueblos abandonados en España, para retomar los huertos y tierras de labor, así como recurrir a los animales que antaño los sustentaban. “Es hora de dar el salto, organizarse y liberarse de una sociedad degradada y corrompida por los poderes políticos y económicos”, señala la formación social-identitaria.

Como modelo organizativo, se inspiran en Orania, una pequeña comunidad sudafricana que preserva la cultura y la lengua de los antiguos colonizadores europeos.

La comunidad de Orania ha logrado preservar su cultura, lengua y religión al margen de la nación arco iris de Mandela. A través de una compañía creada para la ocasión, un grupo de afrikáners compró al gobierno sudafricano un terreno a orillas del río Orange. Allí, en una de las zonas más despobladas del país, los afrikáners, que representan el 5% de la población, podían ser mayoría en la región. Los compradores privatizaron y poblaron una zona árida, y hoy deciden quién puede vivir en Orania y quién no. Orania se ha convertido en un ejemplo de organización y prosperidad, un pequeño paraíso terrenal en contraste con el resto del país.

Como en Orania, consideran fundamental que estas comunidades se blinden contra la “diversidad” en cualquiera de sus formas ideológicas.

“Debemos convivimos con quienes nos gusta, vivir según nuestra cultura y desarrollarnos espiritualmente conforme a nuestro propio cuadro ético, sin que el sistema deba decirte lo que debes hacer, lo que debes sentir, lo que debes pensar y con quien debes convivir”, ha señalado Pelayo Carrasco, ingeniero de profesión y uno de los promotores de esta experiencia piloto en España.

De cara al sustento económico de estas comunidades, se plantea la creación de huertos y cabañas ganaderas comunes que fomenten el cooperativismo y el máximo aprovechamiento de los medios para un abastecimiento seguro, no dependiente de los caprichos de los mercados, lo que garantizará productos naturales y sin los costes adicionales a las fluctuaciones de intereses ajenos que condicionan los precios. En esta situación, solo existirá el trabajo de la comunidad y la aportación que cada miembro esté dispuesto a hacer. Ya hay docentes, ingenieros, médicos… dispuestos a dar el paso junto a sus familias. Creen que la vida será difícil al principio, pero están convencidos de que el esfuerzo puede merecerles la pena.

Con relación a otros detalles logísticos, explica Carrasco que la obtención del suministro de energía necesaria para la vida comunal será posible mediante molinos de autogeneración y de placas fotovoltaicas. También se aprovechará el gas metano de la auto combustión de los residuos orgánicos, lo que permitirá generar electricidad. “Simplemente es cuestión de organizarse y de cambiar la vida solitaria y personalista, por la comunitaria y cooperadora, es decir, pasar a vivir y no a depender”, indica.

Hoy es posible, y ya se están dando los primeros pasos para dejar de depender de una casta que exprime y oprime, que nos hace ser cada día más dependientes de ellos y que nos arrebata lo más importante de la dignidad humana: la libertad de elegir y el derecho a la libertad.

“Si usted se halla parado o quiere vivir de a cuerdo a su propias pautas culturales, identitarias y morales, ahora tiene la alternativa de la autosuficiencia. Si vive esperando a que el sistema le solucione las cosas, jamás lo conseguirá. Es hora de tomar las riendas de nuestro propio destino y de que dejen de manipularnos en su propio interés. Si somos muchos, podremos estar empezando a cambiar las cosas”, añade la misma fuente.

Respecto a la inmigración de muchos europeos a países como Hungría y Rusia, aunque comprensible en casos como estos, se señala que la inmigración, en términos generales, es un mal que hay que evitar en la medida de lo posible. Los alemanes que se han establecido en Hungría, en cierto sentido, actúan cobardemente, al dejar su país sin más, sin deseo de luchar por la tierra que les vio nacer y en la que sus hijos tienen derecho a seguir viviendo. Indica el grado de individualismo que se apoderado de Europa. El concepto de ‘amor a la Patria’, una patria por la que luchar, literalmente ha desaparecido entre las grandes masas de occidentales.

El proceso de creación de comunidades identitarias ya se ha iniciado en barrios periféricos, y no pocas veces dentro de las grandes ciudades. Las personas más acomodadas no aguantan la presencia de vecinos muy poco respetuosos con sus costumbres locales. La inquietante contradicción es que si te atreves a decirlo, al momento serás tildado de racista. ¿Qué tiene que ver el racismo con poder andar tranquilamente por la calle y no tener que prepocuparte cada vez que tu hija salga de casa? Estos barrios dejan de ser Europa en la práctica, y es la primera y gran derrota del Sistema y de todos nosotros..

En ese sentido, se defiende que los jóvenes nativos puedan tener acceso a una instrucción sana y provechosa, sin injerencias del globalismo, en el contexto de una sociedad masculinizada y vertebrada en torno a ideales trascendentes. También que puedan formar matrimonios con hijos conforme a la misma etnia y los mismos valores. Eso requiere trabajo, organización, concienciación e implicación diaria. Pero se puede, y es necesario. La supervivencia de Europa está en juego. La recompensa llegará si se actúa con patriotismo y nobles principios.

Comparte este artículo