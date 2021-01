Con las mezquitas, la guarra no se atreve: La ex diputada de IU Marga Ferré anima a las chicas a entrar sin ropa en las iglesias y a derruir estatuas

Con las mezquitas, la guarra no se atreve: La ex diputada de...

¿Actuará la fiscal Verdugo contra el discurso de odio de la izquierda? Marga Ferré, diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid en dos legislaturas, ha animado a las chicas jóvenes a entrar sin ropa en las iglesias y ha aplaudido que se derriben estatuas. En una charla con otras seis mujeres comunistas, esta periodista se ha descolgado con unas declaraciones que enaltecen el vandalismo, cuenta Ok Diario..

En el evento telemático «Diálogo de Mujeres Marxistas» organizado por Jóvenes IU, esta dirigente del partido de Alberto Garzón ha alabado acciones cercanas a la violencia si son para defender la bandera feminista. «Me divierte tanto que se destruyan estatuas y me encanta que le echen huevos a la estatua de María Cristina de Borbón, la gran estadista de ahora», comenta con entusiasmo.

Así mismo, agrega: «Me encanta que las de Femen vayan a una Iglesia y se destapen, me encanta, me parecen disruptoras, me parece que ayudan a pensar y sobre todo me divierte mucho la reacción de los señoros (sic.) defendiendo estupideces, defendiendo el nombre de las calles o que queramos ser censoras». En varios momentos del coloquio usa ese término despectivo para ridiculizar a los hombres occidentales.

A continuación, Marga Ferré, comenta una incoherencia manifiesta. Aunque alienta que se estropeen esculturas, asegura que «nosotras nunca pedimos que se retiren las obras o que a alguien no se le lea». Aunque considera que es legítimo arruinar el trabajo de los escultores, señala que defiende la libertad de expresión.

«Lo que pedimos es que al leer a Pablo Neruda se piense en la víctima de Pablo Neruda. Entonces quizá, con los ojos de su víctima, el poema no es tan bonito como parecía. Ni siquiera queremos que se retire, reivindicamos otra mirada», expresa.

Esta periodista nacida en Buenos Aires (Argentina) ahora mismo es dirigente de la fundación de IU (la Fundación por la Europa de los/as Ciudadanos/as) y del think tank del grupo de la Izquierda Unitaria en el Parlamento Europeo (Transform Europe).

En esa misma intervención aprovecha para cargar contra la formación de Más Madrid y contra la representante errejonista en ese debate, la parlamentaria Clara Ramas. Señala que «en el análisis de la clase dominante yo sí tengo una visión ética de la víctima, sin la menor duda». «Esa es mi diferencia contigo, Clara. Por cierto, que yo adoro que tengamos diferencias y las debatamos. Es otra cosa que odio profundamente, que todos tenemos que estar de acuerdo y creo que Clara está conmigo en esto. Difiero con ella en eso, yo soy mucho más radical. Yo creo que la mirada de la víctima tiene que estar en la forma que nosotros analizamos la forma en la que la clase dominante expresa su arte», desarrolla.

Retirada de películas

En otro momento del debate, Marga Ferré ve con simpatía «la ruptura de estatuas de esclavistas en Londres o en EEUU o que el movimiento anti racista demande que se quite la película Lo que el viento se llevó de una plataforma de streaming o que, por lo menos, se explique que esa es una película radicalmente racista, aparte de clasista, machista…». Señala que ha notado «una reacción muy gorda por parte de los señoros (sic)» y considera que es «una fisura interesante que hay que analizar».

Junto a Marga Ferré han participado de esta charla Paula Velasco, doctora en Filosofía y profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla; Montse Galcerán, ex concejal de Ahora Madrid y catedrática emérita de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid; Alba González, experta en marxismo en América Latina y redactora en La Última Hora (la web de Podemos) y la ya citada Clara Ramas, diputada regional de Más Madrid y doctora en Filosofía.

«Hablamos de marxismo y lo hacemos con un panel de mujeres expertas porque sí, se podía», destacan en la sinopsis del coloquio moderado por Mariana Robichaud, co-coordinadora del Grupo Motor de Jóvenes de Izquierda Unida.

Críticas

Las críticas de los internautas a esta charla que excluye a los hombres no se han hecho esperar. En YouTube critica un usuario al ver el nombre de la charla: «Feminismo marxista… pan con nocilla y chorizo», en referencia a que en el comunismo ha imperado el machismo la mayor parte de las veces. «Dicen que el hecho de que las Femen se despeloten en una Iglesia es un avance, ¿y que un tío enseñe el pene frente a un grupo de chicas también?», se pregunta ese mismo usuario.

«Como mujer os digo que me repugnáis», señala una espectadora llamada Carolina. «Cuando dijeron que ‘Latinoamérica es una sociedad de campesinos’ me quedó claro que no tienen ni la más pálida idea de la formación social latinoamericana», lamenta otra internauta. «Izquierda Unida ten una muerte digna, por favor», pide otro al que replican: «Ya solo os queda entregar las armas y disolveros» o «menos mal que vais a desaparecer».