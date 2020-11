Concurso internacional para estudiantes de escuelas de cómic y manga 2021

Celsys organiza el Concurso internacional de escuelas de cómic y manga 2021, para el que los estudiantes están llamados a participar con sus ilustraciones, cómics y mangas con el tema «Admiración». Las escuelas participantes podrán registrarse a partir del 10 de noviembre. La recepción de obras se abrirá el 12 de enero de 2021.

Seis empresas, Shueisha, KADOKAWA, SHOGAKUKAN, Wacom, BookLive y KI-OON, participarán como patrocinadores principales y hay otras siete empresas que también colaboran con su patrocinio. Si así lo desean las distintas partes, las obras premiadas podrán publicarse en los medios pertenecientes a las distintas empresas. Además de la categoría de Ilustración, existen varias categorías en las que es posible participar con historietas: Cómic, Manga, Bande dessinée y Obra basada en guion, que consiste en dibujar un cómic partiendo de un texto proporcionado. Toda esta variedad de categorías permite que existan muchos premios y ganadores.

Concurso internacional de escuelas de cómic y manga 2021

https://www.clipstudio.net/promotion/comiccontest/es/

El primer Concurso internacional de escuelas de cómic y manga se realizó en 2018 y fue exclusivo para Europa. El concurso de este año es el cuarto que organiza Celsys. En el último concurso, se apuntaron más de 825 escuelas de 69 países y regiones y se recibieron más de 750 obras de alta calidad. Los diálogos de las obras pueden estar en cualquier idioma, detalle que abre la puerta a estudiantes de todas partes del mundo. Este concurso para estudiantes ayuda a que la próxima generación de artistas pueda empezar con buen pie dando a conocer su arte en los principales medios del mundo.

Charlie Adlard, dibujante de cómics, principalmente conocido por The Walking Dead, y Simone Ferriero, popular dibujante de webcómics, además de otros cinco jueces estarán presentes para seleccionar las obras ganadoras. Se trata de un concurso que anima no solo a los ganadores, sino también a los lectores, a mejorar sus habilidades gracias a los comentarios y la retroalimentación que reciben los trabajos ganadores por parte de los patrocinadores y de los creadores profesionales del jurado. Este feedback fue muy bien recibido por los ganadores de los anteriores concursos, como puede verse en comentarios como «los consejos del jurado no solo me han hecho ver las partes mejorables de mi obra, sino que también me han dado confianza y valor» y «los detallados comentarios me han ayudado a entender tanto mis puntos fuertes como los débiles». Este año está prevista una ceremonia de entrega de premios online, por lo que los ganadores podrán recibir en directo consejos y apoyo del jurado.

Está planeado traducir los textos de las obras premiadas en las categorías relativas a los cómics al español, japonés, inglés, chino tradicional, coreano, francés y alemán para que lleguen al público más amplio posible.

La misión de Celsys es apoyar a los artistas proporcionándoles herramientas, servicios y oportunidades para dar a conocer sus trabajos.

Concurso internacional de escuelas de cómic y manga 2021

Categorías

Se puede participar en las seis categorías descritas a continuación.

– Cómic a color: Cómic a color apto para todos los públicos de 8 a 16 páginas, incluyendo la cubierta. Equivale a la categoría Cómic.

– Manga a color o en blanco y negro: Manga en blanco y negro o a color apto para todos los públicos de 8 a 16 páginas, incluyendo la cubierta. Equivale a la categoría Manga.

– Bande dessinée a color: Bande dessinée apta para todos los públicos de 8 a 16 páginas, incluyendo la cubierta.

– Webtoon a color: Webtoon apto para todos los públicos de 800 x 40 000 – 72 000 px (si la anchura es menor de 800 px, se recomienda una proporción de 1:50 a 1:90).

– Obra basada en guion: Cómic, manga o webtoon de 8 páginas basado en un guion proporcionado.

– Ilustración: Ilustración original a color apta para todos los públicos (tamaño libre).

Tema común para todas las categorías

«Admiración»

Calendario

Registro del centro participante: Del 10 de noviembre de 2020 al 20 de abril de 2021 a las 9:00 GMT

Periodo de participación: Del 12 de enero al 29 de abril de 2021 a las 9:00 GMT

Anuncio de los ganadores: Previsto para principios de julio de 2021

Plazos y observaciones

El plazo de recepción de obras se abre el 12 de enero de 2021. Un docente del centro debe registrarse en el concurso para que los alumnos puedan participar. Al presentar la obra, se debe incluir el número de identificación del centro (proporcionado al docente tras el registro).

Cómo presentar la solicitud:

https://www.clipstudio.net/promotion/comiccontest/es/

Premios

-Cómic, Manga, Bande dessinée y Webtoon

Primer premio general (un ganador)

-3000 € (3300 US$)

-Tableta gráfica Wacom Cintiq 16 con pantalla FULL HD de 15,6″ incorporada

-Software de dibujo CLIP STUDIO PAINT EX para PC, tabletas y smartphone (1 dispositivo, licencia de 3 años)

Primer premio de cada categoría (un ganador por categoría)

Primer premio de cada categoría (un ganador por categoría)

– 1500 € (1700 US$)

– Tableta gráfica Wacom One compacta y ligera con pantalla de 13,3″ incorporada

– CLIP STUDIO PAINT EX (1 dispositivo, licencia de 3 años)

Finalistas (de tres a cinco ganadores)

– CLIP STUDIO PAINT EX (1 dispositivo, licencia de 3 años)

– Obra basada en guion

Primer premio (un ganador)

– 2000 € (2200 US$)

– Wacom One

– CLIP STUDIO PAINT EX (1 dispositivo, licencia de 3 años)Ç

Finalistas (de tres a cinco ganadores)

– CLIP STUDIO PAINT EX (1 dispositivo, licencia de 3 años)

– Obra basada en guión

Primer premio (un ganador)

– 500 € (550 US$)

– Wacom One

– CLIP STUDIO PAINT PRO (1 dispositivo, 3 años de licencia)

Finalistas (de tres a cinco ganadores)

– CLIP STUDIO PAINT PRO (1 dispositivo, 3 años de licencia)

Primer premio de cada categoría (un ganador por categoría)

– 1500 € (1700 US$)

Primer premio (un ganador)



– 500 € (550 US$)

– Wacom One

– CLIP STUDIO PAINT PRO (1 dispositivo, 3 años de licencia)

Finalistas (de tres a cinco ganadores)

– CLIP STUDIO PAINT PRO (1 dispositivo, 3 años de licencia)

Jurado

Charlie Adlard

Dibujante de cómics británico con más de 25 años de experiencia en la industria. Recibió el premio British Comic Award en 2017, 2018 y 2019. Es mayormente conocido por obras como The X Files y Los Muertos Vivientes.

Simone Ferriero (SimzArt)

Ilustrador y dibujante de cómics italiano en activo. Actualmente trabaja en un webcómic llamado Falling in the Blue, además de en otros proyectos.

También participará un juez por parte de cada uno de los siguientes patrocinadores: Shueisha, KADOKAWA, SHOGAUKAN, BookLive y KI-OON.

Patrocinadores principales

Shueisha

Shueisha es una editorial japonesa que publica manga, revistas de moda y libros.

Suyas son las revistas Weekly Shonen Jump, Weekly Young Jump, Ribbon, Margaret y Separate Margaret.

Entre sus cómics de éxito mundial se encuentran títulos como One Piece.

KADOKAWA

KADOKAWA es una empresa de entretenimiento que participa en la producción de proyectos de todo tipo, como la publicación de libros, revistas, películas y animaciones. Comic Walker es un sitio web de lectura de cómics gratuitos, entre los que se encuentran muchos de los mangas más populares de KADOKAWA. En él encontraremos más de 3000 obras, desde las franquicias intermediáticas más recientes hasta los mangas fantásticos más populares, que se pueden leer de forma totalmente gratuita.

SHOGAKUKAN

Shogakukan es una editorial generalista que publica revistas de cómics, femeninas, de información y para niños, y álbumes ilustrados. Sus revistas de cómics están orientadas a todo tipo de público, desde chicos y chicas hasta adultos, y entre ellas se encuentran CoroCoro Comic, Weekly Shōnen Sunday, Sho-Comi y Big Comic. La editorial también ha publicado la app de cómics Manga One, con más de 20 millones de descargas.

BookLive

Desde su fundación en 2011, BookLive es una de las librerías de libros electrónicos más grandes de Japón. Su catálogo está en torno al millón de títulos, entre los que se encuentran mangas, novelas, novelas ligeras y revistas. Su objetivo es mejorar la usabilidad desde el punto de vista del lector por medio de campañas originales como cupones gacha, función de biblioteca, especialmente bien recibida por los usuarios, y varios métodos de pago disponibles. Es posible acceder a más de 10 000 títulos de forma gratuita y sin necesidad de registrarse. El lector puede experimentar la comodidad de esta web empezando a leer gratuitamente el manga que prefiera. BookLive! también produce libros electrónicos originales, con el objetivo de crear historias que conmuevan y emocionen a las generaciones de lectores de manga en smartphone.

Wacom

La empresa pionera de las tabletas gráficas más utilizadas por artistas de todo el mundo, gracias a las cuales se han creado algunas de las obras de arte digital más impresionantes, incluyendo al cine, los efectos especiales, la moda o el diseño.

KI-OON

Ki-oon es una editorial fundada en 2003 por dos amantes de Japón. Es la cuarta mayor editorial de manga de Francia y publica, entre otras, obras traducidas oficialmente al francés como My Hero Academia, Jujutsu Kaisen,Otoyomegatari, Prophecy y Beastars. Además de publicar obras licenciadas, también produce y publica obras originales de distintos géneros. Tras publicar estas obras originales en Francia, las licencias se ponen a la venta en otros países, incluido Japón, para que lleguen al mayor público posible.

Patrocinadores

FUNGUILD

FUNGUILD es una editorial de cómics que tiene como objetivo traer diversión a través del poder de la narrativa. Ofrece contenido original enfocado principalmente en el público femenino infantil, juvenil y adulto distribuido mediante plataformas web tanto japonesas como como internacionales.

Amutus Corporation

Gestiona Mecha Comic, el sitio web con la mayor biblioteca de libros electrónicos de Japón. Produce y planifica cómics originales bajo la marca Mecha Comic Original junto con sus socios. El contenido no publicado con esta marca se publica bajo Amucomi.

Solmare Publishing (NTT Solmare Corp.)

Es la empresa que gestiona Comic C’moA, uno de los mayores sitios web de libros electrónicos de Japón. Solmare Publishing, el departamento editorial de NTT Solmare, Hacemos todo lo posible para facilitar el debut de nuestros autores y la creación de obras de éxito para ayudarlos en su carrera.

Tapas Media

Tapas Media ofrece contenido de lectura rápida a través de su plataforma móvil online: Tapas. Gracias a la cuidada experiencia de lectura ofrecida tanto en la aplicación Tapas para smartphone como en la web Tapas.io, el contenido de Tapas Media ha superado los 6000 millones de accesos y los 3 millones de usuarios.

UOMO

Revista de moda masculina publicada por Shueisha dirigida al público masculino de mediana edad interesado en la moda y su cultura.

J-POP Manga

J-POP Manga es una de las principales editoriales de manga en Italia. Fundada en 2006 por Edizioni BD, tiene un variado catálogo de más de 3000 títulos, desde éxitos shonen como The Promised Neverland o Tokyo Ghoul hasta colecciones de obras imprescindibles de mangakas de la talla de Go Nagai, Osamu Tezuka, Riyoko Ikeda, Moto Hagio, Taiyo Matsumoto, Junji Ito y Kazuo Kamimura.

Glénat

Glénat es una editorial francesa fundada en 1969 por Jacques Glénat. Se especializa en el cómic francobelga, el cómic americano y el manga japonés, así como en publicaciones de ocio y tiempo libre (temas marítimos, de montaña, gastronomía, patrimonio cultural y cultura juvenil). Glénat fue la editorial pionera de la publicación de manga japonés en Francia y sigue siendo el líder indiscutible del mercado.

Colaboradores

HAKUSENSHA

Hakusensha es la editorial de revistas orientadas al público femenino como Hana to Yume, LaLa, Melody, The Hana to Yume o LaLaDX y orientadas al público masculino como Young Animal o Young Animal ZERO, además de revistas de manga romántico como Rakuen. También publica revistas online para el público femenino como Love Silky, Love Jossie y Hana Yume Ai y para lectores masculinos como Harem.

SILENT MANGA AUDITION®

SILENT MANGA AUDITION® es uno de los certámenes de manga más importantes del mundo. El concurso, creado por un grupo de legendarios autores de manga japoneses, está organizado por Coamix, Inc. y su objetivo principal es encontrar, apoyar y publicar a la próxima generación de creadores de manga internacionales.

Comico

Comico es una aplicación desde la que leer manga original y a todo color en formato vertical. La app cuenta con versión para países como Taiwán, Corea del Sur, Tailandia, Vietnam, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Ya acumula más de 35 millones de descargas en todo el mundo.

CoAket

Tomando como inspiración el Comiket japonés, CoAket celebra dos veces al año en Hamburgo un evento único en Alemania que reúne a artistas y editoriales para que muestren al mundo sus obras.

Tokyo Name Tank

Tokyo Name Tank es tanto un laboratorio como academia de manga nacida con la misión de apoyar paso por paso a quienes aspiran a convertirse en dibujantes de manga: desde el boceto de su primer borrador hasta la creación de su obra maestra. Entre sus filas se encuentran numerosos artistas profesionales y dibujantes de manga galardonados. Las clases de Tokyo Name Tank incluyen un curso introductorio en el que los estudiantes aprenden a estructurar la narrativa y a crear un storyboard (name en japonés) de 32 páginas para un manga mientras interiorizan los fundamentos de la profesión y participan en sesiones explicativas privadas, entre muchas otras actividades.

Cork, Inc.

Cork es una agencia de artistas con sede en Tokio, nacida con el objetivo de cambiar el mundo a través del poder de la narrativa. No solo actúa como una editorial al uso dispuesta a ayudar a los creadores a expandir su círculo de lectores y a dar vida a historias de las que todo el mundo pueda disfrutar, sino que se esfuerza por conectar a los autores con sus fans. Para ello, Cork usa técnicas tradicionales de promoción y edición y nuevos servicios tales como sesiones de lectura.

Apoyo técnico

Graphixly LLC

Toutlemonde Production Co.,Ltd.

Organiza

CELSYS,Inc.

Acerca de CELSYS,Inc.

El principal objetivo de CELSYS es apoyar a los creadores de todo el mundo para que puedan producir su contenido artístico ofreciéndoles soluciones digitales.

CELSYS ofrece soluciones para la creación, edición y distribución de contenidos y un apoyo continuo a las actividades creativas a través de su software estrella de preproducción y producción de animación, ilustración, manga y cómic, CLIP STUDIO PAINT, servicio web integrado CLIP STUDIO y la solución de producción, distribución y navegación para libros electrónicos CLIP STUDIO READER.

Contacto

Prensa:

Pacific Marks Shinjuku, 4-15-7 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo Japan 160-0023

e-mail: [email protected]