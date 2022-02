Cada 30.000 o 40.000 kilómetros hay que realizar una compra obligatoria si se tiene un coche, como es cambiar los neumáticos. Es una compra que no se puede retrasar demasiado, ya que si se hace, se estaría comprometiendo la seguridad del coche y la integridad de quienes vayan dentro de él. Por eso, “cuando toca, toca”, pero eso no quiere decir que no se puedan evaluar algunas cuestiones para que la compra sea más correcta y barata.

Ahorrar dinero en la compra de neumáticos para el coche es una de las principales cuestiones que intervienen. Si bien la media del gasto en este sentido ha bajado gradualmente, en parte gracias a la excelente conducción con neumáticos baratos que ofrecen algunas marca, que mantienen buenas especificaciones por precios muy bajos con respecto a la media del sector, lo normal es que siempre se busquen algunos consejos para que ese cambio de neumáticos salga a cuenta, pero sobre todo, que cuando toque no haya que hacer esfuerzos adicionales para lograr solventar el gasto.

En primer lugar, hay algunos consejos para elegir y comprar de forma solvente en favor del ahorro, sin que ello suponga bajo ningún sentido sacrificar la confianza en la carretera o en la seguridad del coche. En segundo lugar, no se puede olvidar que, muchas veces, los cambios de neumáticos se deben hacer antes porque no se han atendido las recomendaciones para alargar su vida útil.

Elegir y comprar neumáticos de coche correctamente pensando en el ahorro

Priorizar los canales online para la compra

Hasta hace pocos años, comprar recambios y productos para el coche por internet era una experiencia poco intuitiva. Si bien existían algunos proveedores, elegir y comparar no era tan fácil como lo es ahora.

Por eso, una de las principales recomendaciones para ahorrar al comprar neumáticos para el coche, es utilizar las tiendas online especializadas, que permiten comparar, elegir en relación con el modelo específico del coche, al tamaño de los neumáticos, pero también considerando marcas y modelos de neumáticos específicos, sin dejar de lado los filtros por precios.

Por supuesto, además de lo intuitivo que puede resultar la elección, son empresas que suelen ofrecer descuentos y precios más bajos que muchas tiendas físicas, por muchas razones, de tal manera que desde el primer momento se estaría ahorrando algo de dinero.

“Bajo coste”, siempre que no comprometa la seguridad

Es de sobras conocido que comprar los neumáticos más baratos posibles no es la decisión más sabia. En cuanto a seguridad, los neumáticos son el elemento más importante del coche, en favor de su conservación, de manera que todo gasto en calidad será recompensado con mayor confianza en la carretera.

Eso no quiere decir, por supuesto, que se deba invertir en neumáticos costosos y cuyo principal uso no esté relacionado con el coche que deba llevar, algo en lo que se suele incurrir muchas veces, y que lo único que genera es el hecho de gastar más dinero del que se debería.

Para todos los coches hay distintas marcas, modelos y gamas. Algunas gamas económicas suelen tener la calidad suficiente para mantener la seguridad y el confort al conducir, pero también tienen precios muy bajos con respecto a la media de cada tipo de coche, siendo estos los que se deben priorizar cuando se busca ahorrar como primera opción.

El etiquetado y el ahorro de combustible

Cuanto mejor sea el etiquetado de un neumático, mayor será su coste; pero cuanto mejor sea el etiquetado, mayor será el ahorro de combustible. Es más que sabido que el ahorro de combustible de un neumático de alta eficiencia puede ser mucho mayor que el coste que representa su adquisición, comparándose con neumáticos de menor etiquetado y precio.

Por esa razón, al momento de comprar nuevos neumáticos, lo mejor es valorar siempre que durante la vida útil, el ahorro de combustible ofrecido por neumáticos de alta eficiencia siempre será mayor que el “sobrecoste” que posiblemente se pagaría por su compra.

Apostar por marcas reconocidas

Ahorrar dinero en la compra de neumáticos está bien, pero lo que no está bien es comprometer la seguridad del coche adquiriendo neumáticos de marcas, de las que se conoce poco o nada, ya que se estaría prácticamente haciendo una compra a ciegas.

Como se decía antes, dentro de las marcas más reconocidas y mejor valoradas del sector, hay gamas económicas que bien podrían servir para un uso habitual en carretera, sin comprometer el confort y la seguridad en la conducción. Siempre que sea posible, ir a lo seguro será la elección más inteligente.

Recomendaciones para cuidar los neumáticos del coche

Ahorrar dinero con la compra de los neumáticos no necesariamente tiene que ver con su compra, sino con todo lo que viene después, y por supuesto, con que la vida útil de los neumáticos se cumpla y no se tengan que cambiar mucho antes.

En ese sentido, algunos consejos pueden ser pertinentes:

Mantenimiento preventivo del coche: si la dirección y la suspensión del coche no están correctamente alineadas, los neumáticos se desgastarán más rápido y de manera menos uniforme. De la misma manera ocurre cuando los amortiguadores o el sistema de frenos no tienen el mantenimiento adecuado. Esto incrementará el desgaste de los neumáticos hasta en un 50%.

si la dirección y la suspensión del coche no están correctamente alineadas, los neumáticos se desgastarán más rápido y de manera menos uniforme. De la misma manera ocurre cuando los amortiguadores o el sistema de frenos no tienen el mantenimiento adecuado. Esto incrementará el desgaste de los neumáticos hasta en un 50%. Neumáticos adecuados para el coche: comprar los neumáticos más grandes, más pequeños o más anchos, es una práctica muy habitual que no solo representa riesgos para la conducción y un mayor consumo de combustible, sino también, que los neumáticos se acaben gastando mucho más rápido y de manera poco uniforme. Seguir las recomendaciones del fabricante de cada coche para incorporar nuevos neumáticos es la práctica más sensata ante esta clase de situaciones.

comprar los neumáticos más grandes, más pequeños o más anchos, es una práctica muy habitual que no solo representa riesgos para la conducción y un mayor consumo de combustible, sino también, que los neumáticos se acaben gastando mucho más rápido y de manera poco uniforme. Seguir las recomendaciones del fabricante de cada coche para incorporar nuevos neumáticos es la práctica más sensata ante esta clase de situaciones. Comprar neumáticos adecuados al uso: si es invierno, comprar neumáticos de invierno. Si se utiliza el coche con más asiduidad en verano, comprar neumáticos que resistan mejor el desgaste y las altas temperaturas, así para cada caso, y dependiendo cuál sea el uso que se le vaya a dar al coche. De esta manera, el ahorro y el cuidado de los neumáticos puede representar un menor gasto en el presupuesto.