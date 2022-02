Conservadores y uribistas rechazan la despenalización del aborto

La decisión de cinco jueces del Tribunal Constitucional de Colombia de hacer legal el aborto hasta los seis meses de gestación ha generado reacciones de rechazo en el liderazgo político colombiano. Así, personalidades adscritas tanto al uribismo como al Partido Conservador han expresado su inconformidad con la medida anunciada este lunes desde la alta corte del país sudamericano.

En Colombia estaban permitidas desde 2006 tres causales específicas para aceptar el aborto: la inminencia de peligro para la salud de la mujer que está gestando, malformaciones detectadas en el ser concebido y la existencia de un caso de violación. Con esta disposición del tribunal se ha ampliado peligrosamente su desregulación.

El expresidente Andrés Pastrana ha aseverado que este grupo de jueces no hace más “legalizar el infanticidio”. Para el exmandatario lo procedente es llevar esta decisión a referendo popular y así intentar “frenar esta locura”. Para Pastrana bastaría así con someter al voto de los ciudadanos esta medida para generar con ello su contención y eventualmente su retroceso.

La Corte Constitucional de Juan Manuel Santos ha rebasado todos los límites de la legalidad, la humanidad y la cordura al legalizar el infanticidio.

Hay que convocar un referendo para frenar esta locura.@Pontifex — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) February 22, 2022

Por su parte, el candidato del Centro Democrático a la presidencia de la República, Óscar Iván Zuluaga, señaló que lo grave estriba en que esta decisión la hayan tomado cinco jueces en la corte, siendo esta una materia tan sensible y que, de acuerdo a lo previsto en la Constitución, ha debido terminarse dirimiendo en el Congreso.

De allí que el abanderado uribista plantee como centro del asunto la invasión de competencias que el Tribunal Constitucional ha ejercido sobre una materia que, en todo caso, concierne finalmente a la discusión parlamentaria. “Soy defensor de la vida y de la concepción hasta la muerte”, remató Zuluaga.

Como defensor de la vida, me duele profundamente el fallo de la Corte Constitucional sustituyendo al Congreso y violando el derecho fundamental a la vida. pic.twitter.com/4Lmf34F8qU — Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) February 22, 2022

Las voces de alerta del Partido Conservador tampoco se han hecho esperar. Así, el aspirante presidencial de la formación, David Barguil, ha enfatizado que un bebé de seis meses ya siente y está formado y por tanto tiene que tener las garantías de poder sobrevivir. “Yo soy provida, defiendo la vida. No podemos permitir que en nuestro país se utilice el aborto como un método anticonceptivo. Eso no son nuestros valores, eso no es lo que caracteriza a la sociedad colombiana”, apuntó.

El abanderado conservador además precisó que el 7 de agosto piensa liderar una reforma a la Constitución colombiana, para evitar que la decisión de los jueces de la corte pueda ser puesta en práctica. “…Esto que hoy se acaba de anunciar transgrede la vida y los valores de la sociedad colombiana”, puntualizó.

¡La decisión de la Corte produce dolor! El 7 de agosto lideraremos una reforma constitucional que prohiba la despenalización del aborto hasta la semana 24 (seis meses). El aborto no puede convertirse en un método anticonceptivo. ¡No lo permitiremos! #Provida pic.twitter.com/RCJbN2YPDi — David Barguil (@davidbarguil) February 22, 2022

En esta misma línea la Secretaria General del Partido Conservador, Betty Echeverría, ha manifestado su repudio a la decisión de los jueces del Tribunal Constitucional, señalando “No a aborto, si a la vida, debemos velar para que desde su Concepción, todo ser humano sea amado, respetado y apreciado…”.

No a aborto, si a la vida, debemos velar para que desde su Concepción, todo ser humano sea amado, respetado y apreciado como valor particular único e irrepetible. — Betty Echeverría (@BettyEcheverra2) February 21, 2022

Hasta ahora el presidente Iván Duque no ha fijado posición pública sobre la medida tomada por la alta corte colombiana. Sin embargo, Duque se ha proyectado en distintas oportunidades como un defensor de la vida. Con esta decisión judicial se coloca a Colombia en el grupo de países de la región que, junto a Cuba, Argentina, Uruguay y México (en algunas provincias) tiene un aborto prácticamente despenalizado por completo.