Contra el genocidio fiscal de Podemos – La Gaceta de la Iberosfera

La Proposición No de Ley (PNL) planteada por Unidas Podemos constituye un nuevo y demagógico ataque contra las bases de una economía capaz de crear riqueza, empleo y bienestar para todos. En esto, la iniciativa de la formación comunista sólo se diferencia de la socialista en la intensidad de la voracidad fiscal, que caracteriza a los socios de este gobierno, decididos a expropiar los frutos del esfuerzo y del talento de las familias y de las empresas españolas.

Resulta sorprendente que un partido sentado en el Consejo de Ministros plantee por su cuenta un cambio del sistema fiscal español. Esto sólo muestra el absoluto caos en el que está inmerso el Gobierno y su absoluta falta de consistencia. Cabe presumir que el silencio socialista ante la iniciativa de sus socios obedece a que está de acuerdo con ella, aunque por motivos tácticos no considere oportuno apoyarla de momento.

Pero lo grave no es, como ha sugerido la señora Calviño, que la coyuntura no aconseje subir impuestos, sino la filosofía que subyace a la propuesta podemita: aniquilar los ya mermados incentivos de los españoles a trabajar, ahorrar e invertir; convertirlos en sujetos de explotación tributaria al servicio de los delirios ideológicos de la izquierda. Esto no sólo obedece a una ignorancia económica abrumadora, sino también a una demagogia rampante cuyo objetivo es sólo uno: destruir la economía de mercado y empobrecer a los españoles.

La PNL de Unidas Podemos refleja un profundo desconocimiento de un sistema tributario, el español que tiene uno de los mayores niveles de progresividad de la OCDE; que los tipos marginales del IRPF se aplican desde niveles de renta muy inferiores a los existentes en todas las economías occidentales; que las compañías españolas soportan una presión fiscal que es un 27,2 por ciento superior a la media de la UE y un 21 por ciento a la de la OCDE, que la fiscalidad sobre el patrimonio en España es un 40,8 por ciento más alta que la del promedio de la UE y un 38 por ciento más elevada que la de la OCDE. Esta es la realidad.

La propuesta de Unidas Podemos sólo conduce a deprimir la tasa de ahorro y de inversión, a fomentar la salida de capital financiero y humano de alto valor añadido y, por tanto, a agudizar la desaceleración

La coalición socialcomunista está convirtiendo España en un infierno fiscal, en un lugar donde el trabajo, el ahorro y la inversión se consideran crímenes de lesa majestad por la mayoría gobernante. Y el PSOE es el compañero de viaje y el entusiasta cómplice de los comunistas en el camino hacia la consolidación de un sistema fiscal confiscatorio, injusto y, por qué no decirlo, inmoral. Y no contentos con esto quieren profundizar en esa dirección, lo que agravaría los graves problemas de la economía española.

A Unidas Podemos y a sus socios de coalición nos les interesa mejorar las condiciones de vida de las capas más desfavorecidas de la sociedad española. Y hay que reconocer que su PNL es consecuente con esa estrategia. Prefieren que los pobres sean más pobres con tal de que los ricos sean menos ricos para que así los españoles se conviertan en rehenes de una izquierda que de forma magnánima repartirán transferencias y subsidios a los mismos a quienes arrebata los recursos.

La propuesta de genocidio fiscal planteada por Unidas Podemos sólo conduce a deprimir la tasa de ahorro y de inversión, a fomentar la salida de capital financiero y humano de alto valor añadido y, por tanto, a agudizar la desaceleración de una economía que no ha salido de la crisis y se aleja cada vez más de la recuperación. Y la iniciativa no supondrá cambio significativo alguno a mejor para los españoles con mayores problemas económicos por su inexistente capacidad recaudatoria.

Toda su política se basa en el engaño y en la mentira, en enfrentar a unos españoles con otros, en generar resentimiento, a apelar a las más bajas pasiones del ser humano y en una enciclopédica ignorancia de las consecuencias de las medidas que proponen. Los sectores productivos de la economía española ya no pueden soportar una presión fiscal asfixiante. Su concepción del sistema tributario es la de una granja en la cual la función de los ciudadanos y de las empresas es sólo una: ser ordeñados para servir a sus intereses políticos.

Por eso, mi grupo parlamentario votará no a su propuesta. Cuando los españoles nos den su confianza y lleguemos al Gobierno,

Vox planteará una reforma fiscal que permita a los ciudadanos disfrutar de los frutos de su esfuerzo y de su talento; a las empresas ser competitivas para generar riqueza y empleo.

Entre tanto combatiremos con toda nuestra energía su política fiscal de tierra quemada.