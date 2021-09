Coto Matamoros: «En Sálvame se drogan todos»

La entrevista a Coto Matamoros en Youtube ha conseguido 700 mil visionados en el canal de The Wild Project. El hermano de Kiko Matamoros está fuera de la televisión después de ser víctima de las drogas y pasar por la prisión. Era una de las estrellas de Cónicas marcianas cuando Xavier Sardà reinaba las noches de Telecinco.

Coto reconoce que cuando empezó con Sardá cobraba 200 mil pesetas cada noche, 1200 euros al día de hace 20 años. “Acabé cobrando 18 mil euros diarios e iba 3 días a la semana. Y cuando iba a un programa semanal, cobraba 100 mil euros en una noche. Fui feliz en Barcelona, no es cierto que me lo gastara todo en droga. Invertí en arte y queda para mi hija”.

Se hizo rico. Ahora está muy cambiado pero sigue sin tener pelos en la lengua.

Pero lo más escandaloso de Coto Matamoros no es lo que explica de él sino lo que explica de los periodistas del corazón con quien entonces trabajaba y que ahora son estrellas de la TV gracias a Sálvame.

Pregunta: “¿Allí en Crónicas había drogas? Coto: “Me drogaba yo y Mila Ximénez que de vez en cuando entraba en mi camerino porque estaba nerviosa y me decía ‘Coto ¿tienes algo’?. Y el conde Lequio fumaba porros”. Una anécdota explicada post mortem que hace daño a la familia y los amigos de Mila.

Pero contra quien Coto Matamoros carga más es de los periodistas del corazón de Sálvame que están vivos. Detesta a Telecinco: “Tuve la fortuna de joderles la publicidad de Gran hermano. Ellos pretendieron espectacularizar una violación. Yo tengo el vídeo de la violación que no está emitido”. Ayuda a difundir la acusación de la concursante de GH, Carlota Prado, de haber sido víctima de una violación dentro de la casa.

Coto Matamoros contra todos: “Belén Esteban es una analfabeta absoluta que vende gazpacho. Mi hermano Kiko Matamoros es tonto, en el colegio me cambiaba por él para los exámenes. Es el hermano tonto. Lo suyo lo basa en la obscenidad, ha vendido hasta que a su mujer se la folló Brad Pitt”

¿Drogaes? Matamoros explota: “Alli se drogan todos. Una vez me llamó drogadicto una tía con la que yo me había drogado mil veces. Le dije ‘Sabía que te metías farlopa porque me la he metido contigo pero alucinógenos no sabía’. Lydia Lozano me acusó de drogadicto y le dije ‘Saca de tu bolso el dosificador de color caramelo que utilizas para drogarte’.

Y además no compraban, me decían ¿tienes algo? Joder cómprate un pollo. Son así. Jorge Javier… todos iguales y para descalificarte te llaman drogadicto”.

Una entrevista de 3 horas que hace temblar las bases de Telecinco. Amenazan con querellarse contra Coto. A él tanto le da: “Me metía 5 gramos en el día”.