Crazy made in Europe: El antes y después de la influencer alemana que ha cambiado de raza porque se siente “africana”

Sandra Morales.- Todos sabemos que el ser humano a veces puede ser inconformista. Si una persona tiene el pelo negro, lo quiere entonces de otro color; si lo tiene liso, lo quiere rizado y viceversa; si es bajita, hará lo posible para ser más alta; etcétera.

La protagonista de la siguiente historia es una influencer alemana que cambió radicalmente su pelo, su cuerpo y hasta su raza para llegar a ser feliz.

Todo comenzó cuando deseaba convertirse en una Barbie humana



Martina Big es una modelo e influencer alemana de 30 años que desde pequeña quería transformarse en una muñeca Barbie. En el año 2012 comenzó a transformar su cuerpo: se hizo una rinoplastia, se redujo las piernas, la cadera y la cintura.

Poco después también se aumentó los pechos. Empezó con un aumento de 32 CC y ha llegado a alcanzar un volumen de 7100 CC en cada pecho. Con estas medidas se ha convertido en la mujer con los senos más grandes de Europa.

Con el paso de los años decidió cambiar el tono de su piel



El deseo de convertirse en una Barbie humana ya era agua pasada. Ahora Martina quería broncear su piel. Comenzó inyectándose melanina simplemente para conseguir un bronceado típico de unas vacaciones, pero le gustó tanto que siguió hasta obtener una piel oscura, una piel negra.

De esta forma se dio cuenta que quería cambiar de raza. Se sentía negra y deseaba aprender más sobre la cultura africana.

Según explicó al Daily Mail, no solo se oscureció su piel, su cabello se volvió naturalmente africano y ahora sus ojos se asemejan a los de las mujeres africanas. “Es la prueba clara de que ahora soy una mujer negra de verdad”, expresó.

En el año 2018 se casó en Hawái con su novio de la infancia, Michael, un hombre de 31 años que apoya totalmente a su pareja y que incluso se inyecta también melanina. Antes de su boda, Martina reveló que se volvió a someter a varias operaciones: “Dejé que mi médico agrandara mis senos y mis labios. Ahora tengo 7800 CC por pecho y mis labios recibieron una jeringa entera de relleno”.

El siguiente paso fue bautizarse en África y cambiar de nombre



Después de su boda, la influencer decidió viajar hasta Kenia, ya que un amigo de allí le habló a su pastor sobre su caso. “Él quería convertirme en una verdadera mujer africana”, comentó sorprendida.

El pastor invitó a Martina a una iglesia de Nyeri, donde la bautizó con el nombre de Malaika Kubwa, que en swahili significa ‘gran ángel’.

“Estaba sorprendida de cuánta gente me conoce en Kenia. Me paraban por la calle y en los hoteles me pedían que me hiciera selfies con ellos”.

El futuro de Malaika



Actualmente, Malaika (Martina) y Michael dicen ser felices y tenerplanes de futuro. Según explicaron en el show This Morning, quieren tener hijos. Los médicos les dijeron que probablemente sus hijos nazcan negros, aunque si no se da el caso, ellos les querrían igual. “Estoy segura de que serán negros, pero si son chocolate con leche o un de un color más claro, no importa”, comentó ella.

Además de tener hijos, su objetivo es mudarse a Kenia para estar con su gente y aprender la cultura negra. “Me encantaría poder educar a mis futuros hijos allí”.