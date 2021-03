Crean un bloque de derecha en Nicaragua para combatir a Ortega en las elecciones – La Gaceta de la Iberosfera

El abogado conservador Noel Vidaurre anunció la conformación del Bloque de Centro Derecha, una organización que pretende aglutinar a los sectores que no comulgan con la izquierda ni con el sandinismo en ninguna de sus expresiones.

Otro de los propósitos es participar en los comicios presidenciales de noviembre. “Esta fuerza política pretende aglutinar al antisandinismo, antisocialismo y que este contra la izquierda, somos de centro derecha, no tenemos vergüenza de decir que somos de centro derecha o de derecha”.

Vidaurre sostiene que en Nicaragua hay mucha gente que se identifica con la corriente de derecha, pero a su juicio a algunos les da temor manifestarlo para evitar ser atacados fundamentalmente en las redes sociales.

“Como si ser de derecha fuese malo, porque pareciera que fuese glamour ser de izquierda”, acotó.

“Vamos a participar en alianza con alguna fuerza política que ya esté establecida, que tenga principios y valores que comulguen con los nuestros”, dijo el abogado.

Al consultarle si se unirían al partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) dijo que esa es una de las posibilidades porque “es un partido que claramente ha dicho que no quiere nada con el MRS, con la izquierda. Entonces, claro, es una posibilidad”.

Vidaurre se refiere al Movimiento Renovador Sandinista (MRS) que se cambió el nombre en enero por el de “Unamos” y cuyos líderes gobernaron con Daniel Ortega durante la primera dictadura sandinista [1979-1990].

Se separaron de Ortega por pugnas internas en el seno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); sin embargo, se unieron nuevamente al dictador durante el periodo de 2001-2005.

El MRS dio su apoyo a Ortega tras la denuncia de Zoilamérica Ortega Murillo contra su padrastro por abuso sexual, y luego del pacto del caudillo sandinista con el expresidente Arnoldo Alemán –un acuerdo que produjo las reformas constitucionales de 1999-2000– que consistió en reducir el porcentaje necesario para ganar las elecciones al 35% y repartirse las instituciones del Estado, entre otras concesiones.

Ese hecho le permitió a Ortega retornar al poder seis años más tarde con un 38% de apoyo.

“Son los que gobernaron en los años 80, los que destruyeron Nicaragua y la dejaron en la ruina. Los que se piñatearon [robaron] los bienes confiscados, los que llevaron a los jóvenes al servicio militar obligatorio y los enviaban a la montaña sin entrenamiento militar, teniendo ellos en ese momento un Ejército bien entrenado y armado por Cuba y la Unión Soviética. Son los que esclavizaron Nicaragua, no permitían ningún tipo de discurso que fuese antisandinista, anticomunista y antimarxista porque te detenían, te llevaban preso y en el peor de los casos nadie sabía adónde ibas a parar”, reseñó Vidaurre.

¿Qué hay detrás de la Coalición?

El político descartó una alianza con la Coalición Nacional. A su juicio lo que está sucediendo es un engaño promovido por el sandinismo disidente.

“Están tratando de engañar al pueblo nicaragüense diciéndole que solo unidos es posible derrotar a Ortega, pero unidos alrededor de ellos, que no representan nada, pero sí tienen manejo de las redes sociales. Quieren engañar al pueblo diciéndole que solo con ellos es posible derrotar a Ortega, y una vez hayan ganado tomarse el poder definitivamente a través de la Asamblea y el Ejecutivo”, subrayó el político.

No hay condiciones para elecciones

Vidaurre reconoce que no hay condiciones para ir a elecciones porque hasta la fecha Ortega no ha hecho reformas electorales.

“Hay una exigencia y una petición de la ciudadanía en general y de la oposición para que esas reformas se hagan, hay un acuerdo de la OEA que le dio un plazo al gobierno hasta el 31 de mayo para que hagan las reformas necesarias para que se pueda hablar de que va haber unas elecciones justas, libres y transparentes. Creo que va haber reformas, no son todas las que queremos, pero no creo que Ortega vaya a dar todo lo que pidió la OEA, no creo que vaya a cambiar a los magistrados por gente que no sea partidaria sandinista”.

Al consultarle por qué participarían en unas elecciones donde no existen condiciones ni garantías, su respuesta es que “no existe otra opción para salir de la tiranía”.

“No hay ninguna otra posibilidad de sacar a Ortega y al sandinismo del poder que no sea en las elecciones. No es posible otra vía que no sea la electoral. En estos tiempos ya no existe ninguna posibilidad de la vía armada como la que hubo en los 80. Eso ya pasó a la historia y no nos queda más que enfrentarnos a Ortega en las elecciones, que masivamente salgamos a votar los nicaragüenses y que lo derrotemos”, apuntó.

