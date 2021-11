Crece la tensión al llegar Luis Arce a su primer año en el poder en Bolivia

Este lunes 8 de noviembre, Luis Arce Catacora ha celebrado su ascenso al poder con un discurso de casi dos horas con treinta minutos, en medio de vítores oficialistas y abucheos y silbidos opositores en la Asamblea Legislativa.

Se trató de un discurso deslucido, lleno de cifras que comparan su gestión con la de la expresidenta Jeanine Áñez (hoy presa política del régimen durante ya casi 8 meses), y críticas permanentes a “la derecha” y “los golpistas”.

Entre varios aspectos, Arce destacó su trabajo frente a la pandemia del Covid-19 (aunque no lo acompañan las cifras reales, pues su plan de vacunación solamente supera al de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro), así como también frente a la crisis económica, de la cual tiene poco para presumir, y que, para peor, solamente muestra el rumbo de una crisis que no hace más que agravarse.

Medidas económicas cosméticas

Arce ha presumido de haber implementado las siguientes políticas orientadas a la recuperación económica, y que le habrían permitido al país alcanzar un crecimiento del 9,4% en los primeros meses del año, cuando en realidad la tasa real para todo 2021 no supera el 5% del PIB.

Entregó el Bono contra el Hambre, que, aunque fue ideado por Áñez fue continuado por él, se tradujo en una inyección de dinero en efectivo equivalente a 500 millones de Euros, probablemente expresa una ayuda inicial al público focalizado beneficiado, pero que ya empieza a traducirse en un incremento de inflación sin que la economía se haya recuperado aún a niveles previos a la pandemia.

Otras de las medidas fueron el Reintegro RC-IVA, que se tradujo en un monto devuelto por apenas 2,4 millones de Euros; el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), que ha recaudado 30 millones de Euros de 204 contribuyentes; la creación del Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP), que destina 24,7 millones de Euros al gasto; y finalmente la devolución anticipada de aportes a las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), que hasta el momento acumula 56,3 millones de Euros.

No hay financiamiento

Lo importante de estas medidas es que no son creativas, no reconocen que los problemas de la economía nacional son anteriores a la pandemia, que son estructurales, y que, tanto por su objetivo como por su magnitud, no aspiran a ser más que simplemente cosméticas.

Para darse una idea, el Presupuesto General de la Nación (PGE) 2021 tenía proyectada una cifra de gasto público de 3535 millones de Euros que supera de manera considerable las medidas anteriormente mencionadas, y a la cual se le había apostado todo.

Peor aún, Arce no menciona siquiera en su discurso el nivel de ejecución presupuestaria que ha alcanzado en esta gestión, si ha logrado el financiamiento que pretendía para el PGE 2021 inicialmente, y qué pretende hacer en consecuencia para el PGE 2022.

Los verdaderos problemas son estructurales

Los desafíos de corto plazo se concentran en la falta de financiamiento para un modelo económico donde el Estado solamente sabe de incrementar el gasto de manera permanente, y ni siquiera se cuestiona si lo mejor sería recortarlo de manera decidida.

Como muestra un par de botones en el sector de hidrocarburos y el litio, que son los sectores bajo control estatal que mayores rentas de largo plazo tendrían que generar.

Sector hidrocarburos: deterioro cada vez mayor

Respecto del sector hidrocarburos, el portal cruceño especializado en la materia, Radar Energético, hizo conocer el 5 de noviembre que Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) se encuentra incumpliendo el envío de volúmenes mínimos de gas a Argentina comprometidos en la quinta adenda del contrato que se firmó en diciembre del año pasado, y que, por tanto, tendría que traducirse en sanciones.

Al respecto, los analistas han afirmado, entre varias cosas importantes, que esto fue ampliamente advertido, y que el problema se debe a una creciente incapacidad de producción, un modelo energético diseñado que, en palabras del ex ministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli, “fue configurado para ‘cosechar’ y no para ‘sembrar’ desde 2005”, y que la única solución pasa por una reforma estructural.

La eterna promesa del litio: sólo pérdidas

Igualmente, en una nota especial publicada por el portal América Economía sobre el Triángulo del Litio entre Argentina, Chile y Bolivia, se destaca una una importante afirmación de Jaime Alée, presidente de ESK Consulting, que no tendría que ser sorpresa nadie sino solamente para pocos:

“Aunque Bolivia tiene la mayor cantidad de reservas en el mundo (21 millones de toneladas), aún no logra extraerlo, pues Evo Morales invirtió cerca de 431 millones de Euros para desarrollar baterías de litio. El resultado es que creó una empresa que no ha vendido ni un gramo de litio, a pesar de que tiene una de las mayores reservas. Esto demuestra que entre tener reservas y producirlas hay una gran distancia. La industria nacional de litio solo ha consumido dinero”.

Más aún, si acaso los proyectos alrededor de la explotación de litio estuvieran correctamente encaminadas, los resultados no serían observados de inmediato. Caso contrario, hoy le permitirían al régimen de Arce conseguir el financiamiento tan ansiado para recuperar el Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano (MESCPB).

Varias decenas de civiles arrestados y apronte militar

Desde este lunes, la primera jornada de protestas convocadas por la sociedad civil organizada antes las “leyes malditas” de Arce que terminan con la propiedad privada y la presunción de inocencia en Bolivia, se dieron tanto en el hemiciclo parlamentario mientras Arce pronunciaba su extenso discurso, como en las calles de todo el país.

Hasta el momento las protestas ya se han traducido en más de 150 arrestos, y que todavía siguen sumando durante la jornada de este martes a medida que crece la tensión y los bloqueos en distintas ciudades del país.

Lo primero que llama la atención de la ciudadanía sobre estos hechos, es cómo la policía realiza semejante cantidad de detenciones en actos de legítima protesta, pero tarda días -e incluso semanas- en actuar ante los bloqueos del botadero de residuos de Kara Kara en Cochabamba, por ejemplo, o que todavía no haya realizado una sola detención del caso de Las Londras, Guarayos, donde grupos irregulares fuertemente armados avasallaron tierras privadas, que secuestraron y torturaron civiles -empresarios, obreros, policías y periodistas entre ellos- durante más de 12 horas.

Las protestas han amainado en distintos departamentos del país, pero la resistencia se mantiene de manera particular en el departamento de Santa Cruz. Aunque lo curioso en este escenario es que la policía realiza detenciones selectivas: se han observado grupos afines al Movimiento al Socialismo (MAS) y el régimen de Arce que circulan en vehículos sin placas bajo la anuencia de la policía.

En este sentido, el Comité Cívico Pro Santa Cruz anunciará sobre el final de este martes nuevas medidas, entre las que se destacan planes de resistencia y abastecimiento en los siguientes días, cuyos detalles aún están por conocerse.

Santa Cruz, a un paso de ser militarizada

La mañana de este martes, el coronel de la Unión de Militares del Servicio Pasivo del Departamento de Santa Cruz, Jorge Santistevan, denunció en el programa de Virginio Lema y Agustín Zambrana, que Santa Cruz de la Sierra está a un paso de ser militarizada.

Santistevan lamentó que el Comando General del Ejército se ha prestado a un juego político, porque, siendo que el aniversario de dicha institución es el 14 de noviembre, jamás se concentraron tropas en un departamento para celebrar su aniversario. Eso es algo que se hace una sola vez al año, y se hace siempre el 6 de agosto.

Además, Santistevan añadió que, de manera sintomática, horas antes de que se inicie el paro cívico indefinido convocado por la sociedad civil organizada de este lunes 8 de noviembre, se les ocurre desplazar militares y vehículos blindados para la Parada Militar del 14 de noviembre; para realizar dicha parada las FFAA no requieren más de 48 horas.

Esta denuncia coincide con lo anunciado el mismo día por el reconocido periodista Humberto Vacaflor en Siglo XXI. Vacaflor afirma que “hay un gabinete de cubanos que está elaborando las leyes dirigidas a abolir la propiedad en Bolivia”.

Los distintos hechos y las noticias que surgen de ellos se encuentran en pleno desarrollo. No obstante, y aunque las protestas y bloqueos surgen de manera esporádica debido a las detenciones de la policía con un uso cada vez más excesivo del uso de la fuerza, también se mantienen muy insistentemente en las principales ciudades del país, además de Santa Cruz, especialmente en Potosí, que se encuentra en plenas vísperas de sus fiestas cívicas este 10 de noviembre.