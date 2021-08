Créditos sin nómina vs créditos con nómina: comparativa y diferencias

Un préstamo personal es una cantidad de dinero determinada que un banco o entidad financiera privada pone en manos de un particular. Esta va sujeta a unas condiciones concretas en lo que respecta a intereses, comisiones de apertura y cancelación, plazo de devolución etc. Sin embargo, los hay de muchos tipos. Aquí queremos hablarte de las diferencias que existen entre aquellos que exigen domiciliar la nómina y los que no.

Características de los mejores préstamos personales sin domiciliar nómina

La nómina suele ser la garantía mejor valorada por los bancos y entidades financieras en general. El motivo es simple. Se trata del elemento que les garantiza que el usuario tiene unos ingresos fijos y regulares y, por tanto, que el riesgo de que caiga en impago es menor.

Sin embargo, carecer de ella no implica necesariamente que el cliente no pueda acceder a un préstamo personal en caso de necesitarlo. Lo que quiere decir, fundamentalmente, es que tendrá que hacer frente a una serie de condiciones especiales:

Demostrar su solvencia por otras vías. Por ejemplo, acreditando que está percibiendo una pensión o una prestación por desempleo. Es prácticamente imposible que una entidad de crédito proporcione un préstamo personal a alguien sin ingresos de ningún tipo.

Plazos de devolución cortos. Generalmente, no suelen exceder los 30 días. Como máximo, se sitúan en los 6 meses. Esto se debe a que existe el miedo de que, más allá de esos lapsos de tiempo, los ingresos regulares dejen de estar presentes.

Cantidades pequeñas. Evidentemente, al carecer de rentas por trabajo, el banco no se va a mostrar predispuesto a arriesgar en exceso su dinero.

Tipos de interés elevados. Es la consecuencia última de la ausencia de nómina. Al considerar que el riesgo asociado al crédito es mayor, la entidad aplicará tasas superiores para compensarlo.

Todo esto hace que sea importante hilar lo más fino posible al elegir. En este sentido, una plataforma de comparación como Morebanker, a la hora de encontrar los mejores préstamos personales sin domiciliar nómina, puede ser de mucha utilidad.

Características de los mejores préstamos personales con nómina

Domiciliar una nómina a la hora de pedir un préstamo va a permitir al cliente acceder a mejores condiciones de financiación. La razón es la contraria a la comentada anteriormente. Es decir, el banco o entidad de crédito se sentirá más segura prestándole dinero y, por tanto, será mucho más flexible en lo que respecta a los plazos de devolución y a los tipos de interés aplicables.

Por su parte, estos también son los mejores préstamos personales por otros muchos motivos. El más importante de ellos es que permiten acceder a cuantías económicas más elevadas a partir de las cuales es posible, incluso, emprender un pequeño negocio o comprar un coche. Los anteriormente comentados solo sirven, prácticamente, para solventar gastos de emergencia. En el portal financiero Morebanker también es posible comparar decenas de ellos para encontrar rápidamente el mejor.

Antes de terminar, también debemos destacar que algunos bancos dan préstamos personales a personas que no son clientes. No es lo más habitual, pero puede pasar. Generalmente, se trata de una técnica de marketing para atraerlos.

Conclusiones

En definitiva, los préstamos personales que no exigen domiciliar la nómina suelen tener unas condiciones más exigentes. Esto es debido a que las entidades que los conceden estiman que asumen más riesgo al concederlos. Sin embargo, son muy útiles cuando se carece de un trabajo fijo. En cambio, si se posee uno que proporciona ingresos regulares, los préstamos personales con nómina resultan más interesantes ya que ofrecen cantidades mayores, tipos de interés más bajos y plazos de devolución mucho más prolongados.