Creo en Dios, no en la ciencia

PGD.- La estrella del tenis Novak Djokovic ha sido detenido en la frontera australiana cuando intentaba entrar en el Open de Australia en Melbourne. Djokovic se ha negado públicamente a revelar su estado de vacunación, lo que significa una clara oposición a ponerse el veneno en su cuerpo. El gobierno australiano ha declarado que se le prohíbe la entrada, pero no esperes que sea el último hurra, ya que la posición oficial del gobierno australiano es siempre la de “¿seguiremos gustando a las partes importantes del mundo?

No entiendo por qué Djokovic querría entrar en el Kangaroo Gulag. Sí, es su trabajo, pero no es que le cueste mucho dinero. Lo que sí me parece interesante es lo revelador que es este pequeño drama repentino de las creencias públicas más amplias en este momento.

La principal crítica a Djokovic no es que se haya negado a recibir el pinchazo. Eso no es más que un síntoma de su “gran enfermedad mental”. Más bien, este hombre ha tenido el descaro público de no creer en la ciencia. Djokovic es “anticiencia” ante la mirada de la opinión pública. Ser anticientífico en la superficie parece indicar que no se cree en las glorias de los trasplantes de corazón y similares. Pero lo que en realidad significa en la práctica es que no te pones de acuerdo con el programa.

La posición “pro-ciencia” se basa en la retórica y no en la lógica. Si se basara en la lógica, la postura de Djokovic de utilizar el hecho de que está recuperado de Covid y, por tanto, es inmune, habría sido aceptada, ya que este enfoque está reconocido en varios países europeos. Pero no en Australia. Así que parece que la “ciencia” no cruza las fronteras internacionales. Lo que significa que la “ciencia” de la que siguen hablando es subjetiva y no objetiva. Es una ciencia basada en los sentimientos y la propaganda en lugar de en los hechos y la lógica. Ha sido así durante muchos años, salvo que antes hicieron todo lo posible por ofuscarlo.

Si crees en la ciencia, lo que estás diciendo es que crees en este mundo y no en Dios. Creer en la ciencia es, pues, una religión, pero una religión profundamente insegura. La ciencia lleva siglos contradiciéndose a sí misma y desechando las certezas anteriores. Un creyente en la ciencia es completamente impotente; no tiene ningún tipo de agencia, incluso si es un científico de verdad. Depende de que le digan lo que es la realidad y en lo que debe creer a diario y en constante cambio. Para sobrevivir mentalmente a una existencia así, uno debe suspender voluntariamente toda capacidad mental de pensamiento crítico. Esto es el caos. Un caos supremo. Y termina en la desesperación.

Lo maravilloso del cristianismo es que Dios quiere que le elijamos libremente. Podría obligarnos, pero ¿dónde estaría la satisfacción para Él? Dios quiere participantes voluntarios en su obra y plan. Sí, debemos creer y tener fe. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Los Diez Mandamientos no se actualizan cada generación cuando sale a la luz nueva información. Son tan aplicables a nosotros como lo fueron a todos los que nos precedieron. Somos lo mismo que nuestros antepasados, sólo que tenemos juguetes bonitos para jugar.

El dios de la ciencia quiere que estemos orgullosos de nuestra modernidad. Que despreciemos a nuestros antepasados como menos que humanos en sus acciones y pensamientos. Somos mejores porque creemos en la ciencia, dice la línea dogmática. Lo que significa que no creen en nada porque a los que vendrán dentro de cien años se les dirá que nos miren como igualmente atrasados e inaceptables mientras derriban las estatuas erigidas en este tiempo.

Este es el momento de elegir de verdad. ¿Crees en la ciencia o crees en Dios? No puedes tener las dos cosas. No puedes sentarte a horcajadas en una valla agnóstica de ciencia/dios, postergando hasta que “salga a la luz más información”. Los dioses de hoy son codiciosos e insaciables. Si no estás con ellos, estás contra ellos.

¿Es Djokovic un hombre de Dios? No lo sé, pero si no lo es, al menos está en su propio camino para llegar a ese destino. Así que reza por él, y reza por todos aquellos que se tragan las mentiras para que de alguna manera sean iluminados con la gracia de Dios y despierten de este terrible hechizo que ha capturado a tantos con sus cantos de sirena.

