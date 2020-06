Rosa Díez (Remitido) Las decisiones del Ejecutivo de suplantar o anular la capacidad de actuación de las demás Instituciones producen una mutación del Estado, ponen en riesgo su propia continuidad y pueden producir la implosión del orden constitucional. El abuso de poder y el despotismo del Gobierno ha llevado a España a una situación que solo se puede calificar como crisis de Estado. Constatemos los hechos que permiten advertir sobre gravedad de la situación y la veracidad de esta afirmación:

– 1. No funcionan las Instituciones del Estado cuando el Ejecutivo cierra el Parlamento y suspende la actividad del Congreso de los Diputados para ejercer sus poderes absolutos sin ningún tipo de control democrático.

– 2. No funcionan las Instituciones del Estado cuando el Ejecutivo da instrucciones a la Guardia Civil para que identifiquen a quienes critican la acción del Gobierno.

– 3. No funcionan las Instituciones del Estado cuando el Ejecutivo utiliza el CIS para manipular a los ciudadanos y plantear a la población la idea preconstitucional sobre instauración de la censura en los medios de información y comunicación.

– 4. No funcionan las Instituciones del Estado cuando se utiliza la muleta del de la salud para abolir el dialogo social y pactar con un partido pro etarra la reforma del ordenamiento jurídico que regula las relaciones laborales de todos los españoles.

– 5. No funcionan las Instituciones del Estado cuando el Ejecutivo utiliza el estado de alarma para meter al vicepresidente chavista en el CNI.

– 6. No funcionan las Instituciones del Estado cuando el Ejecutivo utiliza el estado de alarma para adjudicar directamente contratos millonarios a sus amigos. No funcionan correctamente las instituciones cuando se hace público que la mayor parte de esos contratos son fraudulentos -empresas pantalla, material sanitario defectuoso- y no pasa nada.

– 7. No funcionan las Instituciones del Estado cuando los encargados de proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos cambian de criterio según cambian sus encuestas. No funcionan las Instituciones del Estado cuando el portavoz sanitario en la pandemia reconoce públicamente que no recomendaron el uso de mascarillas en febrero porque no había suministro suficiente…y no dimite o es cesado de forma fulminante.

– 8. No funcionan las Instituciones del Estado cuando hay más de 900.000 españoles que llevan tres meses sin sobrar un ERTE del que hacen publicidad todos los días desde el Ejecutivo. Y no pasa nada.

– 9. No funcionan las Instituciones del Estado cuando las comunidades autónomas pasan de fase según sea el color político de sus gobernantes. Y no pasa nada.

– 10. No funcionan las Instituciones del Estado cuando el Ministro del Interior cesa al Coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos por negarse a requerir y suministrar una información que posee la Guardia Civil que está actuando como policía judicial a las ordenes de una juez que investiga la responsabilidad gubernamental por autorizar las manifestaciones del 8M.

– 11. No funcionan las Instituciones del Estado cuando no pasa nada tras conocerse que el Gobierno exigió información sobre el sumario sabiendo que el coronel, en cumplimiento de la ley, no podía suministrársela; ni cuando se constata que el Gobierno dio una orden ilegal a un mando de la Guardia Civil; ni cuando se hace público que la directora general de la Guardia Civil le transmitió que él debía conseguir esa información porque es «muy sensible» para el Gobierno…

– 12. No funcionan las instituciones del Estado cuando el Ejecutivo utiliza a sus funcionarios para atacar al Poder Judicial por investigar delitos que les pueden sentar en el banquillo. Que la Abogacía del Estado, a las órdenes directas del Gobierno, haga un informe en contra de una jueza que investiga una denuncia sobre un delito que pudo causar centenares de muertos es algo propio de la Italia de Berlusconi… y de la España de Sánchez. No funcionan las Instituciones del Estado si el poder Judicial calla ante tal atentado a la separación de poderes.

Ningún país del mundo está a salvo de que llegue al Gobierno alguien sin escrúpulos como Sánchez dispuesto a hacer lo que sea para conseguir el poder. Ningún país del mundo está a salvo de que un sicópata se alíe con los enemigos declarados de la democracia para mantenerse en el poder a cambio de desmantelar el sistema democrático que le permitió ocuparlo.

Pero ninguna democracia de nuestro entorno permitiría que unos gobernantes sin escrúpulos desmantelaran las instituciones del Estado; en ninguna democracia de nuestro entorno sería posible que su Gobierno utilizara el poder para implosionar el Estado.

Claro que no hay ninguna democracia de nuestro entorno (salvo la Italia de Berlusconi) en la que se produzca una concentración de poder mediático como en España, donde -salvo honrosas excepciones que resisten el acoso- solo existe prensa pública y prensa concertada.

Si alguien como Sánchez llegara al Gobierno de Francia -nadie está a salvo- las grandes empresas de nuestro país vecino se alinearían con los ciudadanos franceses y no permitirían que pusiera en riesgo los valores de la República. Las grandes corporaciones de España solo reaccionarán si se pone en riesgo su cuenta de resultados. La conclusión sobre el tiempo en que vivimos no puede ser más desoladora.

Estamos ante una crisis de Estado de una enorme envergadura mientras seguimos en libertad vigilada, sin salir del confinamiento, con un Gobierno que posee poderes absolutos y los utiliza para acabar con la separación de poderes y para destruir toda oposición democrática mientras que Europa está centrada en encontrar soluciones para resolver los problemas que el Covid-19 ha traído a todos los países miembros.

El riesgo de Venezuela



El riesgo añadido a nuestra crisis de Estado es que Europa, nuestro salvavidas democrático, no tiene en este momento perspectiva para darse cuenta de que lo que les llega por el sur es una nueva Venezuela.

La segunda fase de la crisis de Estado es la crisis democrática. Los ciudadanos españoles no podemos consentir que Sánchez e Iglesias aboquen a España a esa segunda fase que supondría el principio del fin de la sociedad libre de ciudadanos iguales que nos dimos en 1978.

Los ciudadanos españoles debemos honrar la memoria de esas generaciones de españoles que hicieron posible que disfrutáramos de la mayor etapa de democracia de nuestra historia. «Nos queda una facultad y debemos defenderla con todo nuestro vigor, porque es la última: la facultad de negar nuestro consentimiento». Primo Levi.