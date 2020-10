Críticas a TVE por la «horrible» retransmisión del desfile del Día de la Fiesta Nacional

Por muy atípico que haya sido, el desfile del Día de la Fiesta Nacional ha acaparado todas las miradas. Parapetados en sus casas, fueron muchos los españoles que recurrieron a TVE para ver la emisión del evento, los estilismos de los Reyes, el recibimiento de Pedro Sánchez a los monarcas…

Sin embargo, la pobre cobertura de TVE no hizo más que despertar críticas. En «El programa de Ana rosa», el más vehemente fue Alessandro Lequio, que no dudó en reprender a la cadena pública por los errores técnicos de la retransmisión.

«Ana Rosa decía que ha sido una ceremonia totalmente deslucida y no puedo estar más de acuerdo. Es decir, lo que me pareció horrible fue la señal institucional, no solo como si no la hubieran planificado, sino en el deslucido de los colores elegidos. ¡Hasta la bandera que dibujaron los aviones parecía blanca y naranja!», reprochó el tertuliano de «El programa de Ana Rosa».

Lequio también reservó una crítica al periodista que comentó el desfile del Día de la Fiesta Nacional, a quien le echó en cara sus errores. «Ya no solo eso, sino también las meteduras de pata del locutor, que no acertó ni una. Para empezar, dijo que Sánchez iría a recibir a los Reyes, que llegaban en coche. En lugar de eso, aparecieron por allí andando, ¡en fin!».

Coincidió con el colaborador televisivo Antonio Rossi, que lamentó la ausencia de planos más detallados del evento, que congregó a 1.311.000 espectadores y obtuvo un 22,1% de cuota de pantalla, más del doble de su competencia en la franja matinal. «Lo que yo eché en falta fueron más primeros planos, más planos al detalle de muchas cosas. Era todo demasiado general y así muchos momentos quedaron deslucidos», comentó el colaborador de «El programa de Ana Rosa».